Oppo откладывает выпуск нескольких новых продуктов

По слухам, Oppo работает над новым флагманским планшетом под названием Pad 3, который на мировом рынке будет носить имя OnePlus Pad 2.

Однако надежный источник в мире технологий Digital Chat Station сообщил сегодня, что запуск обоих устройств, а также нескольких других продуктов был отложен.

В их число входят Oppo Pad 3 и OnePlus Pad, оба на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3, часы OnePlus Watch на базе Snapdragon W5, новые цветовые варианты для OnePlus Buds 3 и флагманские наушники Enco X3.

Причина задержки неясна, но новость удивительна, поскольку, по слухам, Oppo Pad 3 должен был выйти в Китае уже в следующем месяце .

Ожидается, что Pad 3 будет оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3000 x 2120 и высокой частотой обновления 144 Гц. Экран, скорее всего, будет иметь соотношение сторон 7:5 и максимальную яркость в 900 нит.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 будет работать в команде с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Устройство будет оснащено большой батареей емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Он будет работать на оболочке ColorOS на базе Android 14.

Ранее Digital Chat Station сообщали, что Pad 3 будет иметь полностью металлический корпус с тонким дизайном. С точки зрения фотографии планшет будет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной задней камерой. По слухам, Oppo Pad 3 также будет поддерживать улучшенный Oppo Pencil 2 с линейным двигателем.

Источник — gizmochina.com