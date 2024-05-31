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Oppo откладывает выпуск нескольких новых продуктов

Максим Тарков Максим Тарков
31.05.2024
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Oppo откладывает выпуск нескольк

По слухам, Oppo работает над новым флагманским планшетом под названием Pad 3, который на мировом рынке будет носить имя OnePlus Pad 2. 

Однако надежный источник в мире технологий Digital Chat Station сообщил сегодня, что запуск обоих устройств, а также нескольких других продуктов был отложен.

В их число входят Oppo Pad 3 и OnePlus Pad, оба на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3, часы OnePlus Watch на базе Snapdragon W5, новые цветовые варианты для OnePlus Buds 3 и флагманские наушники Enco X3.

Причина задержки неясна, но новость удивительна, поскольку, по слухам, Oppo Pad 3 должен был выйти в Китае уже в следующем месяце .

Ожидается, что Pad 3 будет оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3000 x 2120 и высокой частотой обновления 144 Гц. Экран, скорее всего, будет иметь соотношение сторон 7:5 и максимальную яркость в 900 нит.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 будет работать в команде с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Устройство будет оснащено большой батареей емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Он будет работать на оболочке ColorOS на базе Android 14. 

Ранее Digital Chat Station сообщали, что Pad 3 будет иметь полностью металлический корпус с тонким дизайном. С точки зрения фотографии планшет будет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной задней камерой. По слухам, Oppo Pad 3 также будет поддерживать улучшенный Oppo Pencil 2 с линейным двигателем.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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