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Электроника и техника

TSMC и Samsung перейдут на чипы 2-нм в 2025 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.05.2024
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TSMC и Samsung перейдут на чипы 2-нм в 2025 году

TSMC и Samsung, два крупнейших производителя полупроводников, начали массовое производство чипов по 3-нм техпроцессу в 2022 году и теперь планируют перейти на 2-нм в 2025 году. Однако в прошлом месяце появились сообщения, что TSMC может не успеть начать производство в следующем году, и график был перенесён на вторую половину 2026 года.

Вице-президент TSMC по разработке процессов Чжан Сяоган опроверг эти сообщения и заявил, что «развитие 2-нм процесса идёт гладко». Он добавил, что «массовое производство должно начаться примерно в 2025 году, как и планировалось». Это означает, что серьёзных задержек не было.

Ранее сообщалось, что TSMC испытывает трудности с достижением технологической эффективности с новой архитектурой транзисторов GAA (Gate Allaround). Компания использовала архитектуру FinFET в своих 3-нм чипах, поэтому переход на GAA является новым для нее. Эта технология повышает энергоэффективность чипа и уменьшает его площадь.

Похоже, TSMC решила эту проблему. По словам Чжана, текущий коэффициент производительности 2-нм чипов составляет 90% от целевого показателя. Хотя цель по доходности еще не достигнута, но уже близка.

Поскольку TSMC является поставщиком процессоров для Apple, можно сделать вывод, что A19 Pro для смартфонов серии iPhone 17 станет первым чипом, изготовленным по этой технологии.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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