OpenAI планирует создать собственные чипы ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) – это область, где технологические компании постоянно совершенствуются, и OpenAI, разработчик ChatGPT, не исключение. Согласно информации от United Daily News, компания начала сотрудничество с TSMC для создания инновационных чипов ИИ. Отказавшись от более доступных технологических решений, таких как N5, OpenAI решила заняться разработкой чипа на основе передового 1,6-нанометрового процесса A16, который считается следующим шагом после N2 и еще не применялся в массовом производстве.

Этот шаг может быть связан с желанием OpenAI уменьшить зависимость от внешних серверов, в частности от AI серверов Nvidia, которые обходятся дорого. Ведущие технологические компании вроде Alphabet, Amazon, Microsoft и Tesla вкладывают значительные средства в разработку своих собственных суперчипов, таких как Hopper H100 и Blackwell от Nvidia. Создание собственного чипа ИИ может быть затратным на начальном этапе, но с долгосрочной перспективой это позволяет снизить операционные расходы.

Узел A16, который планируется использовать в чипах, будет основан на транзисторах gate-all-around (GAAFET) аналогично N2 и впервые включит технологию подачи питания с обратной стороны, известную как Super Power Rail. Несмотря на отсутствие большого опыта работы с передовыми технологиями TSMC у компаний Broadcom и Marvell, с которыми OpenAI якобы связалась для разработки, есть предположения о сотрудничестве с Apple. Apple, использующая ChatGPT в своих ИИ-системах, могла бы заинтересоваться в таком проекте, учитывая стремление компании к самостоятельности в технологическом плане.

Впрочем, с учетом конкуренции на рынке ИИ и возможных убытков, будущее OpenAI выглядит неоднозначным. Слухи о потенциальных инвестициях от Apple и Nvidia могут изменить ситуацию. Приток инвестиций помогает компании поддерживать стоимость своих акций. Тем не менее, если OpenAI будет приобретена крупными игроками рынка, такими как Microsoft или даже Nvidia, то проект разработки собственного чипа может быть заморожен, поскольку Nvidia вряд ли захочет терять доход от продаж.

Несмотря на это, не стоит ожидать, что чип OpenAI изменит игру за пределами области обработки GPT, так как ASIC-чипы предназначены для выполнения узкоспециализированных задач. Новый чип может оказаться идеальным решением для OpenAI, но другие компании могут не проявить к нему интерес.

Источник — pcgamer.com