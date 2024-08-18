Главная » Интернет и ПО Samsung планирует внедрить функции ИИ в устройства среднего и начального уровня Интернет и ПО Samsung планирует внедрить функции ИИ в устройства среднего и начального уровня Анатолий Пшеницын 5 Просмотров

Samsung увидела огромный потенциал в возможностях Galaxy AI для увеличения продаж устройств, поэтому на мероприятии Galaxy Unpacked 2024 компания уделила основное внимание новым функциям AI, а аппаратные обновления упомянула ближе к концу. Есть все основания полагать, что Galaxy AI действительно способствовал увеличению продаж Galaxy S24. Компания продолжила эту стратегию с новыми складными телефонами, добавив в них новые функции Galaxy AI.

Samsung также быстро выпустила множество функций для совместимых старых флагманов, и уже через несколько недель после запуска Galaxy AI он работал на более чем 100 миллионах устройств по всему миру. Выход Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 также способствовал этому, и теперь Samsung стремится достичь показателя в 200 миллионов устройств с поддержкой Galaxy AI к концу года. Это монументальное достижение, учитывая, что это было сделано менее чем за год.

Сейчас Galaxy AI доступен только на флагманских телефонах Samsung, как текущих, так и некоторых предыдущих моделей. Однако многие другие линейки устройств Galaxy, особенно премиальные телефоны среднего класса, пока исключены из этой программы. В этом и заключается стратегический ход компании для доминирования на рынке, где конкуренция особенно жёсткая.

Сегмент телефонов среднего класса очень конкурентен. Здесь много соперников, которые, хотя и не конкурируют с Samsung в высоком классе, агрессивно снижают цены на свои средние и бюджетные модели, чтобы отобрать долю рынка у Samsung на развивающихся рынках. Несмотря на трудности, Samsung сумела сохранить свою долю на некоторых ключевых рынках, благодаря сильному бренду, широкой розничной сети и качественному обслуживанию клиентов, не ввязываясь в ценовые войны.

Это сложный баланс. Samsung необходимо удовлетворять ожидания клиентов, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества, и одновременно обеспечивать прибыль с каждой проданной единицы. Поэтому компания разрабатывает умные стратегии, чтобы представить свои устройства как лучшие на рынке. Девиз «Потрясающий экран, потрясающая камера, длительное время работы от батареи» долгое время привлекал клиентов к серии Galaxy A, подчёркивая три основных преимущества.

Однако, как уже было сказано, характеристики больше не так впечатляют, и поскольку экраны, камеры и аккумуляторы достигли определенного уровня совершенства, Samsung делает ставку на искусственный интеллект. ИИ стал популярной темой, и покупатели смартфонов интересуются его применением в мобильных устройствах.

Покупатели в сегменте среднего класса знают о новых функциях ИИ в флагманских телефонах и хотят попробовать их на своих устройствах. Сравнивая два устройства, они обращают внимание на наличие ИИ-функций наряду с обычными характеристиками. В этом сегменте пока не так много устройств с ИИ-функциями, и многие производители используют готовые решения.

Здесь Samsung имеет преимущество. Компания инвестировала значительные средства в свои ИИ-команды и тесно сотрудничает с Google, обеспечивая лучшую интеграцию ИИ-сервисов на устройствах Galaxy. Samsung может использовать это сотрудничество для доминирования на массовом рынке ИИ-устройств, но пока делает это осторожно.

Не так давно Samsung представила функцию Circle to Search для некоторых моделей серии Galaxy A и Galaxy Tab S9 FE, что свидетельствует о планах компании расширить ИИ за пределы флагманов. Однако основные функции Galaxy AI все ещё отсутствуют, и неизвестно, когда они появятся в среднем сегменте. Возможно, компания заставит нас ждать ещё год.

Samsung, вероятно, хочет ограничить Galaxy AI флагманами, так как именно там сосредоточены основные прибыли. Только когда компания почувствует, что Galaxy AI достиг предела в этом сегменте, она может расширить его на устройства среднего класса, такие как Galaxy A5x.

Когда это произойдёт, и если конкуренты не уделят столько же внимания мобильному ИИ, предложения Samsung будут уникальными. Это также улучшит интеграцию с экосистемой Samsung, которая все больше ориентируется на ИИ. Если Samsung считает, что будущее мобильных устройств за ИИ, то оно не может ограничиваться только флагманами. Вероятно, нам просто нужно немного подождать.

Источник — sammobile.com