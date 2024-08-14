Made By Google 2024: реальные примеры использования ИИ

Потребители и инвесторы устали от шумихи вокруг искусственного интеллекта, и Google это понимает. «Было так много обещаний, так много «скоро» и так мало реальной пользы, когда дело доходит до ИИ», — заявил старший вице-президент Google Рик Остерлох на мероприятии Made by Google, где были представлены новые телефоны Pixel. «Вот почему сегодня мы переходим к реальности… мы собираемся ответить на самый главный вопрос, который люди задают: что ИИ может сделать для меня?»

Выполнила ли Google своё обещание?

Если убрать все навороты — выступления знаменитостей, технические характеристики телефонов Pixel и видения того, что Gemini может сделать в долгосрочной перспективе — что нового было в опыте Android? И есть ли среди этого что-то, что можно назвать полезным приложением?

Реальные демонстрации функций ИИ

Вот полный список всего, что показали на 90-минутном выступлении в реальных демонстрациях:

Проверка Календаря с Помощью Gemini

Gemini может проверить ваш Google Календарь, чтобы узнать, свободны ли вы для будущего концерта, основываясь на афише. Например, руководитель отдела продуктов Google Дэйв Ситрон показал, как Gemini может проверить, свободен ли он для концерта Сабрины Карпентер. ИИ прочитал текст на изображении и понял контекст, что является новым использованием календаря. Свободное Общение с Gemini Live

Вице-президент Google Дженни Блэкберн продемонстрировала голосового помощника Gemini Live, который позволяет вести разговоры в режиме реального времени. Они обсудили научные эксперименты для ее племянников, что показало возможность разговоров с ИИ. Сводки Телефонных Звонков с Gemini Nano

Call Notes — это функция, которая создает конфиденциальные резюме ваших телефонных разговоров. Gemini Nano работает полностью на устройстве Pixel 9 и не требует доступа к облаку, что делает его безопасным. Поиск по Скриншотам

Еще одна полезная функция Gemini Nano — возможность поиска по скриншотам, что может стать одной из самых полезных функций ИИ в 2024 году.

Дополнительные Функции

После этого были продемонстрированы визуальные функции, которые ИИ уже выполнял ранее:

Создание приглашений на вечеринку в Pixel Studios.

Автоматическое кадрирование в Magic Editor.

Добавление изображений генеративного ИИ к вашим фотографиям.

Вставка себя в семейные фотографии или фотографии со знаменитостями с помощью функции «Добавить меня».

Функция «Сделал тебя похожим», которая направляет внимание вашего ребенка на задний экран Pixel.

Будет ли этого набора функций достаточно, чтобы обратить вспять скептицизм вокруг ИИ? Пока неясно, но Google явно делает шаги в направлении реальной пользы от этой технологии.

Источник — mashable.com