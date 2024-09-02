Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Google ослабил функцию «Battery Share» в серии Pixel 9
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Google ослабил функцию «Battery Share» в серии Pixel 9

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.09.2024
354 Просмотра 0
Google ослабил функцию «Battery Share» в серии Pixel 9

Функция обратной беспроводной зарядки, известная как Battery Share, была введена в серии смартфонов Google Pixel начиная с модели Google Pixel 5, которая дебютировала в 2020 году. Однако с выпуском новейшей серии Pixel 9 компания Google внесла изменения в работу этой функции.

В частности, теперь нельзя использовать Battery Share на устройствах Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, когда смартфон подключен к зарядке. Если попытаться активировать функцию во время зарядки, на экране появится уведомление с текстом: «Battery Share недоступен во время зарядки». Это правило действует даже если аккумулятор полностью заряжен; функция останется недоступной до тех пор, пока телефон подключен к источнику питания.

Касательно модели Pixel 9 Pro Fold, стоит отметить, что она вовсе не поддерживает функцию обратной беспроводной зарядки.

Большинство пользователей применяют Battery Share для зарядки аксессуаров, таких как полностью беспроводные наушники, и обычно делают это вне дома, не подключая телефон к зарядному устройству. Поэтому для многих это изменение не окажет значительного влияния на повседневное использование.

Однако важно понимать причины, по которым Google могла внести такие изменения. Вероятно, это было сделано для улучшения продолжительности работы аккумулятора, поскольку одновременная зарядка телефона и другого устройства могла негативно сказаться на состоянии батареи. Также это может быть связано с управлением тепловым режимом устройства, хотя в предыдущих моделях проблем с перегревом не наблюдалось.

Таким образом, Google продолжает оптимизировать функционал своих устройств, стремясь обеспечить лучшее пользовательское взаимодействие и продлить срок службы компонентов смартфона.

Источник — androidheadlines.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.