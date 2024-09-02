Google ослабил функцию «Battery Share» в серии Pixel 9

Функция обратной беспроводной зарядки, известная как Battery Share, была введена в серии смартфонов Google Pixel начиная с модели Google Pixel 5, которая дебютировала в 2020 году. Однако с выпуском новейшей серии Pixel 9 компания Google внесла изменения в работу этой функции.

В частности, теперь нельзя использовать Battery Share на устройствах Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, когда смартфон подключен к зарядке. Если попытаться активировать функцию во время зарядки, на экране появится уведомление с текстом: «Battery Share недоступен во время зарядки». Это правило действует даже если аккумулятор полностью заряжен; функция останется недоступной до тех пор, пока телефон подключен к источнику питания.

Касательно модели Pixel 9 Pro Fold, стоит отметить, что она вовсе не поддерживает функцию обратной беспроводной зарядки.

Большинство пользователей применяют Battery Share для зарядки аксессуаров, таких как полностью беспроводные наушники, и обычно делают это вне дома, не подключая телефон к зарядному устройству. Поэтому для многих это изменение не окажет значительного влияния на повседневное использование.

Однако важно понимать причины, по которым Google могла внести такие изменения. Вероятно, это было сделано для улучшения продолжительности работы аккумулятора, поскольку одновременная зарядка телефона и другого устройства могла негативно сказаться на состоянии батареи. Также это может быть связано с управлением тепловым режимом устройства, хотя в предыдущих моделях проблем с перегревом не наблюдалось.

Таким образом, Google продолжает оптимизировать функционал своих устройств, стремясь обеспечить лучшее пользовательское взаимодействие и продлить срок службы компонентов смартфона.

Источник — androidheadlines.com