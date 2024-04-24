OnePlus Watch 2 вышли в «нордическом синем» цвете

OnePlus Watch 2 получат новый привлекательный «нордический синий» цвет. Устройство является одними из самых привлекательных умных часов, доступных на данный момент. Кроме того, у них лучшее время автономной работы среди гаджетов с Wear OS на рынке. Новая расцветка дополняет ранее доступные «сияющую сталь» и «черную сталь».

Последнее цветовое решение умных часов OnePlus имеет некоторые эстетические отличия, которые выделяют их среди других. Ранее доступные модели выходили с полностью черным безелем, а OnePlus Watch 2 Nordic Blue имеет двухцветную рамку: наполовину синюю и наполовину белую. Это придает дизайну больше характера, не теряя при этом элегантности.

В комплекте с новым вариантом устройства идет ремешок, обтянутый синей искусственной кожей. Ремешок также прошит нитками, в отличие от более традиционных силиконовых ремешков в других версиях. Однако, что интересно, внутренняя часть ремешка сделана из силикона. В тьо же время корпус сохраняет серебристый цвет модели Radiant Steel. Хотя на официальных изображениях кажется, что корпус более блестящий. Это может быть визуальный эффект рендеров.

Похоже, OnePlus причисляет этот новый цвет к специальному выпуску. Это отражается на его цене, которая немного дороже двух уже известных нам вариантов. В частности, OnePlus Watch 2 Nordic Blue стоит в Великобритании 329 фунтов стерлингов. Для сравнения, его стандартная цена составляет 299 фунтов стерлингов. Почему мы озвучиваем цену в фунтах? На данный момент новый цвет доступен только в Великобритании и на некоторых рынках Европы. Компания еще не сообщила, будет ли она расширять географию распространения умных часов в ближайшем будущем.

Источник — androidheadlines.com