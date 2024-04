Вышел трейлер Tales of the Shire — игры по Властелину колец

Несколько часов назад Private Division и Wētā Workshop поделились первым трейлером и подробностями игрового процесса игры Tales of the Shire: A Lord of the Rings.

Она была анонсирована в августе 2022 года, хотя о ее названии и базовой концепции мы узнали еще спустя год. Это уютный однопользовательский симулятор жизни Хоббита, действие которого происходит в милом городке Байуотер. После создания и кастомизации своего хоббита игрокам будет поручено обустроить и украсить его уютный дом, выбирая мебель и декорации из обширного каталога, чтобы создать свое уникальное жилище. На открытом воздухе Байуотера игрокам предложат множество активностей, таких как готовка, рыбалка, собирательство, садоводство и многое другое.

Разработчики игры Tales of the Shire: A Lord of the Rings показали нам сюжеты для примера: разброс приманки для форели в блестящих водах Байуотерского пруда, поиск лесных грибов, а затем выпечку сочного пирога из собранных ингредиентов. Вы также сможете исследовать Шир и наладить отношения с местными жителями, помогая им разбить сад или разделив одну из многочисленных ежедневных хоббитских трапез. Конечная цель, по-видимому, состоит в том, чтобы провести величайший фестиваль на берегу реки, который когда-либо видел Шир, что, очевидно, позволит маленькому поселению получить «официальный статус деревни».

Келли Тайсон, руководитель продуктологов Wētā Workshop, заявила следующее:

Мы рады предоставить игрокам возможность реализовать свою фантазию о скромной хоббитской жизни в Шире. Tales of the Shire подарит фанатам новый уютный опыт в Средиземье, с большим количеством полезного, ориентированного на хоббитов игрового процесса, способного покорить новичков в этом жанре.

Майкл Ворош, директор по стратегическому развитию Take-Two Interactive, добавил:

Команда Wētā Workshop создает блестящее игровое воплощение любимых произведений Дж. Р. Р. Толкина, которое даст возможность создать свои собственные приключения в Средиземье от лица хоббита. Игроки уже много лет требуют теплой и дружелюбной игры по «Властелину колец», и именно такой будет Tales of the Shire.

Источник — wccftech.com