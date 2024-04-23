Xiaomi первой выпустит смартфон на Snapdragon 8 Gen 4

Партнеры Qualcomm из сферы производства смартфонов всегда появляются на ежегодном саммите Snapdragon, чтобы анонсировать устройства, которые будут оснащены следующим флагманским чипсетом. Исторически сложилось так, что Xiaomi всегда первой объявляла о своих планах на премиальные продукты в следующем году, и, по словам информатора, китайский производитель сохранит эти эксклюзивные права при объявлении первого смартфона на процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Однако анонсировать выпуск — это одно, а сделать так, чтобы он официально состоялся — совсем другое.

Новый чипсет увидит свет позднее в этом году. Список компаний, которые заявили об установке Snapdragon 8 Gen 4 в свои продукты, остался прежним. Xiaomi продолжает придерживаться блестящей маркетинговой стратегии, став той компанией среди партнеров Qualcomm, которая первой выпустит флагман на рынок. Однозначно, все взоры обратятся на компанию и ее новые смартфоны.

По всей видимости, Xiaomi 15 станет первой серией, которая будет поставляться со Snapdragon 8 Gen 4 на борту, и в рамках этого эксклюзивного подхода компания, возможно, даже объединила усилия с Qualcomm, чтобы тонко настроить чип и обеспечить ему наилучший баланс производительности и эффективности. OnePlus и iQOO станут следующими брендами, которые представят свои версии топовых телефонов, планирующихся к продаже в 2025 году.

Конкуренцию Xiaomi 15 в конечном итоге составят OnePlus 13 и iQOO 13. Несмотря на то, что Samsung является одним из самых близких партнеров Qualcomm среди производителей телефонов, корейский гигант никогда не появлялся первым на саммите Snapdragon. И это при том, что большая часть его устройств оснащена чипсетами Qualcomm. Очень любопытно, какой ценник Xiaomi повесит на свое грядущее семейство флагманов. Руководитель Qualcomm ранее заявлял, что Snapdragon 8 Gen 4 станет самым дорогим чипсетом для смартфонов за всю историю компании.

На саммите Snapdragon, который, как сообщается, состоится в октябре, мы станем свидетелями того, какой шаг вперед был сделан Qualcomm по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3 и остальными конкурентами, поэтому следите за обновлениями.

Источник — wccftech.com