Первый планшет POCO прошел сертификации

POCO работает над своей первой моделью планшета. Но еще до официального анонса этот планшет был замечен на основных сайтах сертификации, которые раскрыли некоторые из его ключевых характеристик. Устройство получило условное название POCO Pad, и во все имеющиеся у нас подробности.

POCO Pad — первый планшет китайского бренда, который был замечен на FCC под номером модели 2405CPCFBG. Нахождение в этом списке свидетельствует о том, что устройство будет работать на HyperOS 1.0 и поддерживать WiFi 6. Согласно этой базе данных, POCO Pad будет поставляться с зарядным адаптером Xiaomi мощностью 33 Вт. К сожалению, это вся информация, которую удалось получить из этого источника. С другой стороны, приложение Camera FV-5 раскрыло больше подробностей о камерах устройства.

POCO Pad может получить 8-мегапиксельный объектив с электронной стабилизацией изображения и диафрагмой f/2.0 на задней стороне корпуса. На передней панели будет находиться еще одна 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,3. Напомним, что POCO Pad, по слухам, станет результатом ребрендинга Redmi Pad Pro. Эта модель планшета также оснащена проводной быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и специальной оболочкой для Android HyperOS. В ней установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти.

Redmi Pad Pro выделяется среди других благодаря наличию четырех динамиков со звуком Dolby Atmos. Этот планшет также питает массивный аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Он оснащен высокой 12,1-дюймовой ЖК-матрицей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2,5K и покрытием Corning Gorilla Glass 3.

Источник — gizmochina.com