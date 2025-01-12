OnePlus Open 2 станет самым тонким складным смартфоном

Слухи указывают на то, что следующий флагман OnePlus станет самым тонким складным телефоном на рынке. Если это правда, он превзойдёт даже Honor Magic V3, который сейчас держит рекорд с толщиной 9,2 мм в сложенном состоянии. Хотя точные размеры пока неизвестны, ожидается, что OnePlus Open 2 установит новый стандарт тонкости для складных устройств.

Ключевым фактором, влияющим на тонкость и прочность телефона, станет использование титана в корпусе. Титан — лёгкий и прочный материал, который всё чаще используется в премиальных смартфонах, таких как Samsung Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra, обеспечивая как красивый внешний вид, так и повышенную прочность.

Однако тонкость — не единственное преимущество OnePlus Open 2. По данным инсайдеров, смартфон получит тройную 50-мегапиксельную камеру Hasselblad с улучшенным оптическим зумом благодаря перископическому объективу. В дополнение к этому, ожидается использование мощного процессора Snapdragon 8 Elite и поддержка спутниковой связи, что существенно расширяет функциональность устройства.

OnePlus Open 2 будет единственным складным флагманом Android, выпущенным в первой половине 2025 года с этим процессором. Он также будет тоньше и легче своего предшественника, но при этом не потеряет в прочности конструкции. OnePlus Open первого поколения имеет толщину 11,9 мм в сложенном виде, а новый будет иметь около 9,2 мм.

Ожидаемая дата выхода нового складного OnePlus — февраль 2025 года, что даёт ему серьёзное преимущество перед Samsung Galaxy Z Fold 7, выход которого запланирован на более поздний срок. Это может значительно повлиять на распределение рынка складных телефонов.