На производстве iPhone 17 возникли проблемы

Вступление Дональда Трампа в должность президента США подпортило планы Apple. Все дело в том, что Foxconn, завод по производству iPhone, включая модель iPhone 17, пытается перенести часть производства из Китая в Индию. В прошлый президентский срок Трампа США предпринимали действия против китайских компаний, таких как Huawei. Это повлияло на глобальную цепочку поставок. Сейчас же появились сообщения, что китайское правительство препятствует этому переезду. Эти события могут привести к задержкам выпуска iPhone 17.

Планы Foxconn по переводу части производства iPhone в Индию, начаты еще в 2019 году. Они включали перемещение оборудования и квалифицированных китайских специалистов на индийские заводы в штатах Тамил Наду и Карнатака. Завод в Тамил Наду, к примеру, уже в 2024 году собрал последние модели iPhone Pro. Однако, сейчас китайские власти запретили выезд китайских специалистов в Индию. Также они блокируют отправку необходимого оборудования. Работники, уже находившиеся в Индии, получили указание вернуться в Китай. В результате, завод Foxconn в Индии оказался не готов к производству iPhone в запланированные сроки.

Что дальше?

Foxconn пытается решить проблему, направляя тайваньских специалистов в Индию. Но отсутствие в Индии необходимого технологического оборудования остаётся серьёзной проблемой. Геополитическая напряжённость между Китаем и Индией усугубляет ситуацию. Вероятность того, что производство iPhone 17, включая модели Pro и Pro Max, останется в Китае, весьма высока. Хотя первоначально планировалось производить в Индии базовые модели и iPhone 17 Slim, сейчас это под большим вопросом. Отсутствие официальных комментариев от Apple и Foxconn лишь усиливает неопределённость.

Возвращение Трампа к власти, учитывая его прошлую политику в отношении Китая, может ещё больше усложнить ситуацию. Потенциально, это влияет на планы производства как iPhone 17, так и будущих моделей, например, iPhone 18. Ситуация требует внимательного наблюдения, поскольку она затрагивает не только Apple и Foxconn. Также могут быть затронуты глобальные экономические и геополитические процессы. Не исключено, что в ближайшем будущем мы увидим пересмотр планов по диверсификации производства Apple. Компания вернётся к более традиционной модели, полагаясь в большей степени на производственные мощности в Китае.

Источник — hindustantimes