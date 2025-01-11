Самые странные устройства с выставки CES 2025

Выставка CES каждый год привлекает внимание не только новинками в мире потребительской электроники (телевизоры, ноутбуки, колонки и т.д.), но и необычными, порой странными гаджетами. CES 2025 не стала исключением, поразив посетителей множеством оригинальных разработок. В этом году на выставке в Лас-Вегасе представили милых роботов, необычные маски для лица и даже системы для автоматического нанесения макияжа.

Конечно, не все представленные новинки обязательно станут бестселлерами, и вряд ли кто-то станет выстраиваться в очередь за всеми этими гаджетами. Однако, они заслуживают внимания всех, кто интересуется технологиями и инновациями. Технологические компании в очередной раз доказали, что способны удивлять и радовать нас новыми идеями, даже если на первый взгляд кажется, что всё уже придумано, как в случае с дизайном айфонов.

Выставка CES 2025 продемонстрировала достаточно инноваций, от крупных компаний, таких как Samsung и Lenovo, до небольших стартапов, представивших свои необычные и порой забавные разработки. О последних мы и поговорим в этой статье.

Робот Mirumi

Крошечные роботы не являются чем-то новым на CES 2025. Но вы не часто увидите приятных роботов, предназначенных для крепления к вашей сумке, как это происходит с роботом Mirumi от Yukai Engineering. Возможно, это самая странная вещь, которую мы видели на выставке CES 2025, хотя область странных технологий в этом году это была особенно сильная.

На самом деле у робота есть только одна функция: он смотрит на проходящих людей благодаря встроенным в него датчикам движения. Мы думаем, идея заключается в том, что этот робот похож на домашнее животное, которое можно взять с собой куда угодно. Что-то любопытное, не предлагающее абсолютно ни каких других функций.

Electric Salt Spoon

Если вы не знали, слишком много соли вредно для здоровья. Но из-за вкуса и остроты, которые соль придает пище, трудно сократить ее потребление или вообще обойтись без нее. Представляем вашему вниманию электрическую ложку для соли: устройство, которое в настоящее время продается только в Японии. Оно предлагает умный способ сделать вашу еду более соленой без каких-либо дополнительных приправ.

Она группирует ионы натрия во всем, что вы едите, поэтому они более концентрируются на ложке. Это делает еду более соленой на вкус, даже если в ней нет лишней соли – и хотя, скорее всего, не получится опробовать этот умный столовый прибор на себе, идея определенно впечатляет.

Willo AutoFlo Plus

Все, что побуждает детей чистить зубы чаще и дольше, должно быть хорошим. Именно для этого был создан Willo AutoFlo Plus. Устройство максимально автоматизирует процесс чистки зубов, пропуская зубную пасту и двигается. Необходимо поместить прибор в рот и вся работа будет сделана за вас (или вашего ребенка).

Устройство даже позаботится о полоскании. Прилагаемое приложение отслеживает привычки чистки зубов. Цены начинаются от 249 долларов, есть выбор размеров щеток и вкусов зубной пасты.

Wonder Blocks and Petal

Любители насекомых могут вывести свое хобби на совершенно новый уровень с помощью чудо-блоков и камеры-лепестка. Это высокотехнологичная система, которая привлекает насекомых, бабочек и пчел и позволяет вам следить за ними с помощью приложения в телефоне. Есть даже встроенный искусственный интеллект, он будет идентифицировать маленьких существ, на которых вы смотрите через телефон.

Это модульная система, поэтому вы можете комбинировать блоки и камеры по своему усмотрению, вписываясь в любое имеющееся у вас пространство (и вы, конечно, можете добавлять собственную листву и другие дополнения). К камере Petal, которая выглядит как цветок, прикреплена солнечная панель. Это сокращает количество необходимых подзарядок.

Kosé Mixed Reality Makeup

Представьте, что вы можете увидеть, как может выглядеть ваш макияж, прежде чем его нанесете. Это обещание новой системы макияжа смешанной реальности от Kosé. Она использует высокоскоростное проекционное картографирование для виртуального рисования макияжа и позволяет опробовать целый ряд стилей, чтобы увидеть, какой из них вам нравится больше всего.

Технология делает больше, чем просто проецирует изображение — она на самом деле смотрит и измеряет контуры лица, с которым работает, в реальном времени, чтобы создать реалистичный эффект без необходимости нанесения макияжа. На данный момент устройство недоступно за пределами Японии, но мы надеемся, что в ближайшее время он появится на международных рынках.

Маска для лица Nanoleaf со светотерапией

Это не тот гаджет, который вы действительно хотели бы носить на публике. Однако маска для лица со светодиодной светотерапией Nanoleaf, может творить чудеса с цветом лица. Как вы могли догадаться по названию и изображению выше, она использует свет (как красный, так и ближний инфракрасный) для омоложения кожи и лечения различных заболеваний.

На самом деле существует семь различных состояний кожи, для лечения которых предназначена маска. Вы можете переключаться между ними по мере необходимости — устройство имеет одобрение регулирующих органов FDA в США, что повышает достоверность его заявлений об исцелении и здоровье кожи. Этот прибор будет стоить 149,99 долларов, хотя на данный момент у нас нет никаких официальных сведений о мировых ценах и доступности.

Nékojita FuFu

От той же компании Yukai Engineering, которая подарила нам робота Mirumi (см. выше), у нас есть Nékojita FuFu. Этот маленький бот прикрепляется к вашей чашке, миске или тарелке. Он осторожно дует на то, что вы пьете и едите, чтобы оно быстрее остывало.

Здесь задействовано немного больше технологий, чем вы можете себе представить, включая семь различных режимов обдува, которые переключаются случайным образом (чтобы бот казался немного более естественным и спонтанным). Нравится внешний вид? Будет проведена краудфандинговая кампания, чтобы превратить этого маленького робота в настоящий продукт.