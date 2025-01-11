8 устройств, на которых сосредоточится Apple в 2025 году

В 2025 году Apple, похоже, сделает ставку на недорогие гаджеты начального уровня. Вместе с тем, компания улучшит их благодаря Apple Intelligence и новых чипов собственной разработки. Это позволит устройствам оставаться конкурентоспособными на всё более сложном рынке. В этом году ожидается сразу восемь новых или обновлённых бюджетных устройств Apple:

MacBook Air (M4).

iPhone SE 4-го поколения.

iPad 11-го поколения.

AirTag 2-го поколения.

HomePod mini 2-го поколения.

Apple TV 4K 4-го поколения.

Apple Watch SE 3-го поколения.

Командный центр.

Давайте рассмотрим их подробнее

MacBook Air с чипом M4 обещает на 25% более быструю многоядерную обработку, чем нынешняя модель. Также будет поддерживать два внешних мониторов и 12-мегапиксельную камеру с функцией Center Stage. Цена, как ожидается, останется на уровне 1099 долларов. Но теперь базовая комплектация будет включать 16 ГБ оперативной памяти.

Новый iPhone SE, по слухам, получит дизайн iPhone 14. А именно: 6,1-дюймовый OLED-экран, Face ID, USB-C и 48-мегапиксельную камеру. Внутри — процессор A18 с 8 ГБ оперативной памяти для работы с Apple Intelligence. Кроме того в нем будет установлен первый собственный 5G-модем Apple. Релиз ожидается в марте 2025 года по цене от 400 до 500 долларов.

iPad 11-го поколения сохранит 10,9-дюймовый экран и Touch ID в кнопке питания. Но обновится до чипа A17 Pro или A18 с 8 ГБ оперативной памяти для Apple Intelligence. Цена предположительно останется на уровне 349 долларов. Не исключено увеличение базового объёма памяти до 128 ГБ.

AirTag 2-го поколения получит: улучшенный чип UWB для увеличения дальности слежения втрое, лучшую интеграцию с Vision Pro и защищённый динамик. Его выход ожидается в середине 2025 года по прежней цене — 29 долларов.

HomePod mini 2-го поколения, по прогнозам, получит новый чип Wi-Fi и Bluetooth (Wi-Fi 6E). Также улучшенное качество звука и чип UWB 2-го поколения. Выход ожидается в середине 2025 года, цена, скорее всего, останется на уровне 99 долларов.

Apple TV 4K 4-го поколения, по слухам, получит обновлённый чип A-серии (A16 или новее), Wi-Fi 6E и, возможно, камеру FaceTime. Его выход ожидается в 2025 году, а цена может снизиться до 99 долларов с нынешних 129 долларов.

Apple Watch SE 3-го поколения, вероятно, получит больший экран, более быстрый чип (S10 или S11) и, возможно, более доступный пластиковый корпус. Выход ожидается осенью 2025 года, цена может остаться на уровне 249 долларов или даже немного снизиться.

Новое устройство

И на конец, Командный центр Apple — это совершенно новое устройство для умного дома с 7-дюймовым экраном, динамиками, камерой FaceTime и датчиками приближения. Работать он будет на новой операционной системе homeOS с виджетами и интеграцией Siri. Запуск ожидается в марте 2025 года. Цена пока не объявлена, но, вероятно, будет сопоставима с Amazon Echo Show (около 90 долларов). Более продвинутая версия на роботизированной руке ожидается в 2026 году.

Исходя из этого можно сделать вывод, что Apple делает ставку на доступность. При этом не жертвуя функциональностью и инновациями.

Источник — macrumors