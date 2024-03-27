Обнародованы спецификации и рендеры OnePlus Nord CE 4

OnePlus готова представить OnePlus Nord CE 4 1 апреля. Маркетинговая страница с телефоном, доступная на веб-сайте OnePlus India и Amazon, постепенно раскрывает ключевые характеристики и особенности этого устройства. За пару дней до запуска информатором был опубликован пост в Х, в котором он рассказал почти всё о следующем телефоне Nord. Утечка раскрыла все характеристики и официальные рендеры устройства.

Согласно ей, OnePlus Nord CE 4 будет оснащен 6,7-дюймовой матрицей AMOLED LTPS с частотой обновления 120 Гц. Бренд уже подтвердил, что экран будет поддерживать разрешение FHD+.

В Nord CE 4 поставят процессор Snapdragon 7 Gen 3. Тот же чип используется в таких устройствах, как Vivo V30 и предстоящем Motorola Edge 50 Pro. SoC будет работать в связке с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и хранилищем UFS 3.1 объемом до 256 ГБ. Ожидается, что для увеличения объема памяти устройство будет поддерживать карту microSD емкостью до 1 ТБ через гибридный слот для SIM-карты.

Есть большая вероятность, что в телефон поставят аккумулятор емкостью 5500 мАч, который будет поддерживать зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт. Ожидается, что устройство будет заряжаться от 0 до 100 процентов всего за полчаса. Скорее всего, OnePlus Nord CE 4 будет работать на Android 14 в оболочке OxygenOS 14.

Что касается фото функций, основная камера будет состоять из 50-мегапиксельного основного датчика Sony LYT-600 с поддержкой OIS и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика IMX355. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера 16 МП.

В настоящее время нет информации о цене OnePlus Nord CE 4. Скорее всего, устройство будет стоить менее 300 долларов и будет доступно в конфигурациях 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ в цветовых вариантах Celadon Marble (светло-зеленый) и Dark Chrome (темно-серый).

Источник — gizmochina.com