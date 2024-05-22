Windows Volumetric Apps — новое приложение от Microsoft и Meta*

Microsoft, отказавшись от своего плана по развитию Windows Mixed Reality несколько месяцев назад, теперь анонсировала сотрудничество с компанией Meta* для создания приложения смешанной реальности под названием Windows Volumetric Apps. Данное приложение дает возможность пользователям использовать гарнитуру Quest 3 для манипуляций с 3D-моделями в смешанной реальности благодаря функции перспективы.

Новый шаг Microsoft считается значительным для экосистемы носимых устройств на платформе Quest и позиционирует компанию как одного из лидеров в этой области. Разработчики уже сегодня могут зарегистрироваться для участия в бета-программе и, получив приглашение, получить доступ к приложению Windows Volumetric Apps.

Для регистрации в предварительной программе для разработчиков посетите официальный сайт Microsoft.

*Компания Meta признана экстремистской на территории РФ.

Источник — ithome.com