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Windows Volumetric Apps — новое приложение от Microsoft и Meta*

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.05.2024
5 Просмотров 0
Windows Volumetric Apps - новое приложение от Microsoft и Meta

Microsoft, отказавшись от своего плана по развитию Windows Mixed Reality несколько месяцев назад, теперь анонсировала сотрудничество с компанией Meta* для создания приложения смешанной реальности под названием Windows Volumetric Apps. Данное приложение дает возможность пользователям использовать гарнитуру Quest 3 для манипуляций с 3D-моделями в смешанной реальности благодаря функции перспективы.

Новый шаг Microsoft считается значительным для экосистемы носимых устройств на платформе Quest и позиционирует компанию как одного из лидеров в этой области. Разработчики уже сегодня могут зарегистрироваться для участия в бета-программе и, получив приглашение, получить доступ к приложению Windows Volumetric Apps.

Для регистрации в предварительной программе для разработчиков посетите официальный сайт Microsoft.

*Компания Meta признана экстремистской на территории РФ.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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