No Rest for The Wicked вышла в раннем доступе

Несмотря на то, что у австрийского разработчика Moon Studios на счету всего две игры — две части прекрасной метроидвании Ori, она по праву считается одной из лучших студий, основанных в 2000-х годах. Хотя серия, благодаря которой разработчик стал известен, в ближайшее время не получит продолжения, поклонники не останутся разочарованными, поскольку Moon Studios работает над No Rest for the Wicked — action-RPG, которая теперь вышла в раннем доступе. В игре потрясающая графика и крепкий геймплей, что может сделать ее одной из лучших игр за последнее время.

Идея No Rest for the Wicked не то что бы оригинальна. В роли очередного избранного, воина Керима, вам предстоит отправиться в путешествие на остров Сакра и очистить его от чумы, превратившей часть местных жителей в монстров. Ситуация быстро усложняется, когда Керим оказывается в центре политических интриг, становясь объектом внимания религиозного культа, который, похоже, намерен стать главным на острове. Несмотря на свою предсказуемость, история довольно увлекательна благодаря потрясающему визуалу, который придает игре довольно своеобразную атмосферу с ее акварельной эстетикой, непропорциональными модельками людей и отличной озвучкой. К сожалению, текущая версия раннего доступа открывает только первые десять часов кампании, поэтому конец истории мы увидим не скоро.

Модели людей поначалу могут не понравиться, особенно на этапе создания персонажа, но если отбросить в сторону впечатления от этого сомнительного дизайнерского решения, вы обнаружите, что No Rest for the Wicked — RPG с уникальными особенностями. Хотя вид сверху вниз напоминает Diablo, новая игра от Moon Studios не имеет ничего общего с франшизой Blizzard, а больше похожа на серию Souls от FromSoftware. Усложненная боевая система, завязанная на выносливости, делает каждую встречу с врагом невероятно напряженной, и вы чуть ли не каждый раз находитесь в одном шаге от смерти. Однако уровень сложности в целом не дотягивает до уровня Soulslike. Например, у меня получалось убивать большинство боссов с пары попыток, хотя у кого-то могут возникнуть большие проблемы, если они подобрали неудачное оружие. Одноручным мечом гораздо проще пользоваться, а более тяжелое оружие сложнее из-за высокого расхода выносливости и низкой скорости атаки.

Однако возможности разных эффективных сборок в No Rest for The Wicked очевидны даже в существующей на данный момент версии игры. Все благодаря большому разнообразию оружия и системе рун, которые наделяют каждое оружие особыми атаками и свойствами. Но игрокам не следует полагаться на одно лишь оружие, поскольку No Rest for the Wicked меняет типичную механику смерти в жанре Soulslike, и вместо того, чтобы отнимать очки опыта, уменьшает долговечность обмундирования. На текущем этапе разработки игры ремонт снаряжения — довольно простое и дешевое занятие, поэтому есть большая вероятность, что эту механику еще подкрутят. Однако нужно быть готовым к тому, что многое в игре основано на рандоме.

Хотя сражения играют основную роль в игровом процессе, No Rest for the Wicked — это не просто слешер. Исследование также играет важную роль благодаря качественно проработанному дизайну уровней с множеством спрятанных локаций, с добычей и дополнительным контентом. К сожалению, камнем преткновения, как обычно, стал инвентарь, в который не влезет все обилие лута. Moon Studios уже решает эту проблему, поэтому, скорее всего, в будущих версиях игры станет полегче. Однако в нынешнем варианте неудобное управление инвентарем кажется серьезным упущением, учитывая важность приготовления пищи, крафта и наличия опции городского строительства.

Спустя несколько часов после начала кампании No Rest for the Wicked игрокам предложат восстановить город Сакрамент, используя собранные в поле материалы для ремонта и украшения различных заведений, что дает возможность по-настоящему повлиять на мир игры. Также можно купить дом и украсить его в минуты отдыха от охоты на монстров, что придаст дополнительной мотивации крошить мобов за городскими стенами.

Moon Studios еще многое предстоит проделать над No Rest for the Wicked в плане улучшения игрового процесса и производительности. Однако основы уже создают впечатление увлекательной и продуманной игры, и я с нетерпением жду возможности увидеть финальную версию.