Вышла новая версия умной камеры от Xiaomi — Baby Care

Xiaomi выпустила на китайский рынок свою новейшую ИИ-камеру, специально разработанную для родителей в версии Baby Care Edition. Это новое устройство предлагает комплексное решение для мониторинга с интеллектуальными функциями, в котором приоритет отдается спокойствию и конфиденциальности.

Технические характеристики умной камеры Xiaomi Baby Care Edition

Камера может распознавать крик, кашель и прочие звуки, немедленно предупреждая родителей о потенциальных угрозах. Кроме того, пользователи могут устанавливать виртуальные «игровые зоны» в приложении Mi Home, получая уведомления, когда их ребенок пересекает границу обозначенных зон.

Для обеспечения дополнительной безопасности в камере есть два режима работы: локальный и сетевой. В оффлайн-режиме приоритет отдается конфиденциальности данных: монитор подключается к камере без доступа к сети Интернет, что гарантирует, что фото и видео с ребенком никогда не попадут в облако. Онлайн-режим позволяет удаленно присматривать за ребенком через приложение Mi Home, что идеально подходит для того, чтобы папа с работы посмотрел, как там ребенок, если дитя вдруг проснулось раньше мамы.

5-дюймовый экран демонстрирует четкое изображение HD 720p с функцией ночного видения, а сама камера снимает с разрешением 2880 x 1620. Устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц/5 ГГц) и предлагает три варианта хранения файлов: на карте microSD, NAS-сервере и выгрузку в облачное хранилище. Устройство способно проработать 10 часов без подзарядки.

Xiaomi делает ударение на конфиденциальность в своей разработке. Угол камеры можно регулировать только вручную, что предотвращает вмешательство онлайн. Пользователи также могут указать в приложении Mi Home определенные области, которые не будут записываться, гарантируя, что нужные места в дома останутся конфиденциальными.

Помимо обычного наблюдения, камера Baby Care Edition также умеет распознавать и фиксировать выжные моменты. Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически записывают, как малыш улыбается, и монтируют забавные видеоролики на память, помогая родителям сохранить воспоминания о развитии своего ребенка.

Для дополнительной безопасности камера имеет прочную конструкцию подставки, а также комплексные меры, такие как встроенный чип для защиты зашифрованных данных. Устройство прошло тестирование RoHS, и это гарантирует, что все материалы, использованные в производстве, безопасны и нетоксичны.

Кроме того, интеллектуальная камеру можно устанавливать и крепить разными способами: к кроватке, на стену и на рабочем столе, что обеспечивает вариативность при размещении в детской.

Цены и доступность

Умная камера Xiaomi Baby Care Edition была выставлена ​​на краудфандинг в прошлом месяце, и теперь она продается на JD.com по цене 106 долларов США. Ждем новинку в России.

Истчоник — gizmochina.com