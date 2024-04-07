Главная » Планшеты Новые Apple iPad появятся во второй неделе мая этого года ПланшетыЭлектроника и техника Новые Apple iPad появятся во второй неделе мая этого года Анатолий Пшеницын 2 Просмотра

Источники, близкие к Bloomberg, поделились важной новостью: Apple готовится порадовать поклонников своих устройств, выпустив новые версии iPad Pro и iPad Air уже на второй неделе мая. Марк Гурман, известный эксперт по продукции Apple, уточнил в своём недавнем подкасте Power On, что запуск, скорее всего, состоится в неделю, начинающуюся с 6 мая. Кроме того, он отметил, что магазины Apple в ближайшее время ждут получения маркетинговых материалов, что часто служит предвестником скорого появления нового продукта.

Сообщается, что Apple планирует представить следующие устройства в своей линейке:

Две модели iPad Pro, оснащённые новым M3 чипом, которые могут похвастаться OLED-дисплеями, более тонким дизайном, уменьшенными рамками, вариантом с матовым экраном, фронтальной камерой, ориентированной на использование в альбомном режиме, а также рядом других дизайнерских новшеств и потенциально – поддержкой беспроводной зарядки MagSafe.

Две модели iPad Air, включая первый в мире 12,9-дюймовый iPad Air, обе с чипом M2 и альбомно-ориентированной фронтальной камерой.

Обновленная клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro, которая может похвастаться алюминиевым корпусом, расширенным трекпадом и другими улучшениями дизайна.

И, наконец, новый Apple Pencil, который, возможно, будет обладать новым жестом «сжатия» для выполнения определенных действий и в будущем может поддерживать VisionOS.

Последние обновления в линейках iPad Pro и iPad Air произошли в октябре и марте 2022 года соответственно, так что предстоящий релиз является долгожданным событием для поклонников бренда.

Источник — macrumors.com