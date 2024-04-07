Количество приложений для HarmonyOS достигло 4000

Huawei сделала важное заявление, касающееся своей операционной системе HarmonyOS. Сейчас в ее арсенале насчитывается более 4000 оригинальных приложений, и это число продолжает расти, поскольку разработчики активно трудятся над новыми проектами. В свете этих новостей компания готовит для запуска HarmonyOS NEXT — усовершенствованную версию HarmonyOS, предназначенную для улучшения функционала совместимых устройств.

Интересно, что текущая версия операционной системы от Huawei совмещает в себе возможности Android, позволяя использовать приложения из этой экосистемы. Однако, с приходом HarmonyOS NEXT, Huawei откажется от Android-поддержки, ориентируясь исключительно на собственную платформу и приложения.

Впечатляет скорость роста этой экосистемы: всего за четыре месяца количество разработчиков, работающих над приложениями HarmonyOS, выросло в 20 раз.

На конференции Huawei 2023 компания поделилась своей миссией — обеспечить беспрепятственную работу HarmonyOS на всех своих устройствах, обещая при этом повышение производительности. Особое внимание уделяется оптимизации программного обеспечения и архитектуры, чтобы усилить совместимость и обеспечить плавную работу приложений и игр. Библиотека приложений ОС от Huawei уже охватывает широкий спектр категорий, от путешествий и финансов до социальных сетей и развлечений.

Развитие нативной экосистемы приложений является ключевым моментом для Huawei, особенно в Китае. Компания стремится укрепить свои позиции на рынке, где до сих пор доминирует Android. HarmonyOS NEXT уже доступна разработчикам для тестирования, и ожидается, что широкая публика сможет увидеть новую систему, когда она будет представлена на конференции HDC 2024 позднее в этом году.

Источник — gizmochina.com