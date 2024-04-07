Контроллеры 8Bitdo теперь совместимы с Apple Vision Pro

Производитель периферийных устройств 8bitdo недавно объявил, что все его игровые контроллеры, аркадные джойстики и клавиатуры, поддерживающие iOS, теперь совместимы с Apple Vision Pro.

Список устройств, официально поддерживающих продукты от Apple:

BABITDO Orion 2.4G

8Bitdo Pro 2

8bitdo SN30 Pro

8Bitdo SN30 Pro (для Microsoft)

8Bitdo SN30 Pro+

8Bitdo Lite 2

BABITDO Lite SE

8Bitdo N30 Pro 2

В прошлом году ряд контроллеров 8Bitang уже получил официальную поддержку: Apple iPhone, iPad, Mac. В свою очередь, новый список устройств 8bitdo расширил эту возможность и на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Стоит учитывать, что указанные выше контроллеры можно использовать только с VisionOS 1.1 или более поздними версиями операционной системы.

Источник — ithome.com