Контроллеры 8Bitdo теперь совместимы с Apple Vision Pro

Производитель периферийных устройств 8bitdo недавно объявил, что все его игровые контроллеры, аркадные джойстики и клавиатуры, поддерживающие iOS, теперь совместимы с Apple Vision Pro.
Список устройств, официально поддерживающих продукты от Apple:
- BABITDO Orion 2.4G
- 8Bitdo Pro 2
- 8bitdo SN30 Pro
- 8Bitdo SN30 Pro (для Microsoft)
- 8Bitdo SN30 Pro+
- 8Bitdo Lite 2
- BABITDO Lite SE
- 8Bitdo N30 Pro 2
В прошлом году ряд контроллеров 8Bitang уже получил официальную поддержку: Apple iPhone, iPad, Mac. В свою очередь, новый список устройств 8bitdo расширил эту возможность и на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Стоит учитывать, что указанные выше контроллеры можно использовать только с VisionOS 1.1 или более поздними версиями операционной системы.
Источник — ithome.com
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