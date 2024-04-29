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Новая утечка показывает, насколько огромен iPhone 16 Pro Max

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.04.2024
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Новая утечка показывает, насколько огромен iPhone 16 Pro Max

Новые утечки о серии смартфонов iPhone 16 продолжают появляться в сети, и сегодня мы стали свидетелями ещё одной, на этот раз в виде макетов всех моделей из предстоящей линейки. Эти изображения были предоставлены Sonny Dickson (@SonnyDickson), известным инсайдером, связанным с Apple, который в прошлом уже делал точные прогнозы относительно продуктов компании.

На представленных макетах заметно изменение в расположении камер на моделях iPhone 16 и 16 Plus, которые теперь представлены в вертикальной компоновке в отличие от диагональной установки у их предшественников. Это изменение, по всей видимости, направлено на поддержку новых функций записи пространственного видео, с возможностью воспроизведения в формате 3D через Apple Vision Pro.

Дополнительно отмечены изменения в размерах экранов моделей Pro: iPhone 16 Pro Max предположительно будет оснащён 6,9-дюймовым дисплеем, что делает его самым крупным экраном в истории Pro Max. В то время как iPhone 16 Pro тоже получит немного увеличенный экран — 6,3 дюйма. Тем не менее, стандартные модели iPhone 16 и 16 Plus сохранят размеры своих экранов на уровне 6,1 и 6,7 дюймов соответственно.

Несмотря на наличие этих макетов, они мало что раскрывают о новых конструктивных особенностях устройств, кроме слухов о потенциальной специальной кнопке захвата для камеры, которая, однако, не видна на представленных изображениях.

Традиционно ожидается, что новая серия iPhone будет представлена в сентябре, и хотя до этого события ещё есть время, вполне вероятно, что до официального анонса появятся дополнительные утечки, раскрывающие больше информации о предстоящих устройствах.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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