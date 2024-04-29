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Новый Apple iPad Pro OLED может первым получить чип M4

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.04.2024
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Новый Apple iPad Pro OLED может первым получить чип M4

Инсайдерская информация от Марка Гурмана из Bloomberg в его последнем информационном бюллетене Power On указывает на то, что Apple планирует выпустить OLED iPad Pro 7 мая, и этот планшет, по всей видимости, будет первым устройством компании, оснащённым новейшим чипом M4. В отличие от предыдущего чипа M3, который уже применялся в недавно обновлённых MacBook Pro и iMac, новый чип M4 обладает значительно более мощными возможностями Neural Engine для оптимизации выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Сообщается, что в линейке чипов M4 Apple представит три варианта: начальный уровень под кодовым названием Donan, средний уровень под названием Brava и премиум-вариант под кодовым названием Hidra. Эти чипы будут изготовлены с применением 3-нанометрового технологического процесса, аналогичного тому, что использовался для чипа M3.

Тем не менее, существует вероятность, что Apple и ее партнёр по производству, TSMC, могут применить усовершенствованную версию этого процесса для дальнейшего улучшения производительности и энергоэффективности чипов.

Источник — techgoing.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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