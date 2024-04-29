Главная » Планшеты Новый Apple iPad Pro OLED может первым получить чип M4 ПланшетыЭлектроника и техника Новый Apple iPad Pro OLED может первым получить чип M4 Анатолий Пшеницын 2 Просмотра

Инсайдерская информация от Марка Гурмана из Bloomberg в его последнем информационном бюллетене Power On указывает на то, что Apple планирует выпустить OLED iPad Pro 7 мая, и этот планшет, по всей видимости, будет первым устройством компании, оснащённым новейшим чипом M4. В отличие от предыдущего чипа M3, который уже применялся в недавно обновлённых MacBook Pro и iMac, новый чип M4 обладает значительно более мощными возможностями Neural Engine для оптимизации выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Сообщается, что в линейке чипов M4 Apple представит три варианта: начальный уровень под кодовым названием Donan, средний уровень под названием Brava и премиум-вариант под кодовым названием Hidra. Эти чипы будут изготовлены с применением 3-нанометрового технологического процесса, аналогичного тому, что использовался для чипа M3.

Тем не менее, существует вероятность, что Apple и ее партнёр по производству, TSMC, могут применить усовершенствованную версию этого процесса для дальнейшего улучшения производительности и энергоэффективности чипов.

Источник — techgoing.com