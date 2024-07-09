iOS 18 наконец-то предоставит динамические обои в стиле Mac

Совсем скоро пользователи iPhone смогут насладиться нововведением в операционной системе iOS 18, которое должно выйти в этом году. Речь идет о динамических обоях, способных изменяться в течение дня, что добавит динамики рабочему столу вашего смартфона, делая его более живым и соответствующим текущему времени суток.

Эта особенность была замечена в третьей бета-версии для разработчиков iOS 18, выпущенной недавно. Для тех, кто участвует в программе бета-тестирования, доступно обновление. Чтобы его установить, необходимо зайти в настройки iPhone, выбрать раздел «Основные», затем «Обновление ПО» и нажать на «Обновить сейчас».

В предыдущих бета-версиях iOS 18 Apple уже представила новые обои, включая цветовые вариации Yellow, Pink, Azure и Purple. Однако они были статичными, несмотря на наличие светлых и темных вариантов. Изменения происходили только вручную.

Теперь же к ним добавился пятый вариант под названием Dynamic. Он позволяет системе самостоятельно менять обои в зависимости от времени суток, создавая серию вариаций одного фона, которые сменяют друг друга автоматически.

Детали работы этой функции пока не раскрыты полностью, например, неизвестно, через какие промежутки времени происходит смена обоев. Однако уже ясно, что это будет интересное и приятное дополнение к интерфейсу iPhone.

Стоит отметить, что динамические обои уже давно используются в операционной системе macOS от Apple для компьютеров Mac, и удивительно, что только сейчас они появляются на iOS.

Задержка с внедрением могла быть связана с дополнительными настройками, которые Apple вводит в iOS 18. К примеру, появилась возможность автоматической смены иконок приложений с светлых на темные при активации темного режима. Возможно, компания решила дождаться полной готовности этой функции, чтобы синхронизировать ее с динамическими обоями.

На данный момент iOS 18 доступна только в бета-версии для разработчиков, но ожидается, что публичная бета-версия появится в июле, а полный релиз произойдет спустя несколько месяцев. С учетом множества предстоящих новшеств, следующее обновление iOS обещает стать одним из самых значимых в истории платформы.

Источник — techradar.com