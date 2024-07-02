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Мероприятие Realme AI презентующее Realme 13 Pro состоится 4 июля

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.07.2024
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Мероприятие Realme AI презентующее Realme 13 Pro состоится 4 июля

Бренд Realme готовится представить новую линейку смартфонов Realme 13 Pro, которая, как ожидается, включит в себя модели Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+. Эти устройства станут преемниками моделей Realme 12 Pro и 12 Pro+, представленных в начале 2024 года. Компания подтвердила проведение специализированного мероприятия Realme AI Imaging в текущем месяце, где будут раскрыты детали интеллектуальных возможностей новой серии.

Согласно информации, опубликованной на официальном аккаунте компании X (бывший Twitter), Realme организует презентацию AI Imaging Media Preview, которая состоится 4 июля в Бангкоке, Таиланд. В ходе события планируется представить функции камеры с ИИ новой серии Realme 13 Pro.

По заявлениям Realme, на мероприятии примут участие руководители бренда и представители организации TUV Rheinland. Они обсудят будущее воздействие технологий искусственного интеллекта на фотографические возможности смартфонов и их совместные усилия в продвижении этой технологии на рынке.

Realme заявляет о внедрении расширенных функций ИИ во все свои продукты. Ожидается, что не анонсированная еще серия Realme 13 Pro станет первым смартфоном компании с профессиональными камерными возможностями на базе искусственного интеллекта, что согласуется с последними отчетами.

Предполагается, что 13 Pro получит 12-мегапиксельную основную камеру с оптической и электронной стабилизацией (OIS и EIS) и апертурой f/1.8, которая будет рекламироваться как 50-мегапиксельный сенсор. Также ожидается наличие новой 50-мегапиксельной перископической камеры с трехкратным увеличением. Для селфи-снимков предполагается использование 8,1-мегапиксельной фронтальной камеры с электронной стабилизацией, что обеспечит улучшенное качество по сравнению с 16-мегапиксельной камерой предыдущей модели 12 Pro.

13 Pro, как ожидается, будет предложен в конфигурациях с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти, а также с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ памяти на выбор. По слухам, устройство будет оснащено аккумулятором на 5050 мАч, что больше, чем батарея на 5000 мАч в модели Realme 12 Pro.

Версия 13 Pro+, как предполагается, получит 50-мегапиксельный основной сенсор в дополнение к другим камерам и будет работать на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Источник — 91mobiles.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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