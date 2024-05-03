ТОП-10 Лучшие вертикальные пылесосы 2024 года

На этой странице мы публикуем информацию про лучшие вертикальные пылесосы, которые станут незаменимыми помощниками дома для быстрой, бесхлопотной влажной и сухой уборки.

Мыть пол руками — прошлый век, согласитесь. Сидячая работа и грыжи с остеохондрозами у половины населения заставляют искать другие способы наведения порядка дома, к тому же высокий темп жизни склоняет к экономии времени на такую скучную процедуру.

Моющий вертикальный пылесос поможет свести потраченное на уборку время к минимуму без ущерба для спины и качества мытья полов и чистки поверхностей, в том числе позволяя удалять локальные загрязнения. Выбор устройств, естественно, очень обширный. Условно весь модельный ряд моющих вертикальных пылесосов можно разделить на две категории, которые будет несправедливо сравнивать между собой:

Вертикальные пылесосы с насадками для сухой уборки — ориентированы на разностороннее наведение порядка. Ими можно почистить мебель, салон автомобиля, узкие и труднодоступные места, превратив в ручную турбощетку;

ориентированы на разностороннее наведение порядка. Ими можно почистить мебель, салон автомобиля, узкие и труднодоступные места, превратив в ручную турбощетку; Вертикальные моющие пылесосы стандартной конструкции — область их применения ограничена полом, максимум можно собрать мусор между подушек дивана щелевой насадкой.

Как выбрать вертикальный пылесос?

На наш взгляд, брать вертикальный пылесос только для сухой уборки большого смысла нет, когда можно взять удачную модель с мойкой в бюджете до 20 тыс. рублей и получить максимум отдачи от функционала. В целом, факторы, влияющие на выбор, в обеих категориях плюс-минус одинаковы. Что мы ищем в идеальном вертикальном пылесосе:

Док-станцию для зарядки;

Самоочистку и сушку, лучше всего горячим воздухом;

Высокую мощность и силу всасывания;

Выступающий с краю роллер — для эффективной чистки вдоль плинтусов;

Узкий угол раскладывания для чистки под мебелью;

Низкий уровень шума;

Объемные емкости для воды;

Долгую автономную работу;

Многоступенчатую систему фильтрации, которая важна для аллергиков или просто стремящихся к чистому воздуху;

Дисплей для получения информации об ошибках, статистике, параметрах;

Приложение для управления будет преимуществом, хоть и встречается редко;

Широкий выбор насадок;

Автоматическое повышение мощности устройства при обнаружении им сильных загрязнений;

Функцию смачивания поверхности перед валиком для удаления сухих пятен;

Хорошую эргономику;

Общее высокое качество устранения разлившейся жидкости и смесей, мусора разного вида, загрязнений, сухих пятен;

Гарантию;

Адекватный ценник.

Да, параметров много, и в них легко запутаться. Кроме того, некоторые-то из них сложно оценить, пока не подержишь вертикальный пылесос в руках и не испытаешь его в деле. Для вас мы протестировали множество разнообразных моделей вертикальных пылесосов в поисках оптимального и собрали из них рейтинг, который позволит приобрести лучший для ваших запросов и обстоятельств инструмент.

Универсальные решения Вертикальные пылесосы с насадками для сухой уборки

1 POLARIS PVCW 6070 Лучший вертикальный пылесос по соотношению цены и функционала

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 3900 мАч

Мощность: 300 Вт

Время работы: до 60 мин

Объем резервуара для чистой воды: 500 мл

Объем резервуара для грязной воды: 300 мл

Объем пылесборника: 200 мл

Уровень шума: 72 дБ Плюсы Предсмачивание пола

Многоступенчатая фильтрация

ЖК-дисплей

В комплекте насадка с УФ-лампой

Есть гарантия 2 года

Емкий аккумулятор

Качество сборки

Отличная цена для такого функционала Минусы Роллеры не подходят к краю — эффективность чистки у плинтусов ниже

Беспроводной вертикальный моющий пылесос 5 в 1 от Polaris разработан для выполнения всех видов уборки. Этот устройство позволяет не только пылесосить и мыть пол, но и убирать пролитые жидкости, чистить мебель и использовать его как компактный ручной пылесос благодаря съемной моторной части и отдельному пылесборнику, что пригодится для уборки в автомобиле. Наличие ЖК-дисплея обеспечивает удобный контроль над процессом уборки и уровнем заряда АКБ. Напольная подставка не только служит док-станцией, но также самостоятельно чистит пылесос. С нажатием специальной кнопки встроенный роллер очищается водой и высушивается непосредственно на базе. В комплекте поставляется мини-турбощетка с УФ-лампой для эффективной дезинфекции мягкой мебели и прочих поверхностей.

Для своей цены пылесос обладает мощностью и автономностью на уровне конкурентов, которые дороже его на нескромные 75%. При этом здесь есть оригинальные находки, такие как УФ-лампа. Единственным недостатком будет конструкция валика — он сидит в корпусе, и расстояние до боковой поверхности будет заметным — вдоль плинтуса будет оставаться слепая зона. С другой стороны, разница в 20000 рублей с лихвой покрывает этот недостаток, и POLARIS PVCW 6070 для нас — лучший вертикальный пылесос с точки зрения выхлопа на потраченный рубль.

2 Roborock Dyad Pro Combo Лучший вертикальный пылесос сегмента премиум

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4000 мАч

Мощность: 260 Вт

Сила всасывания: до 17000 Па

Время работы: до 43 мин / до 60 мин

Объем резервуара для чистой воды: 950 мл

Объем резервуара для грязной воды: 770 мл

Объем пылесборника: 470 мл

Уровень шума: 72-77 дБ Плюсы Нет недоступных зон благодаря расположению роллеров

Мощность автоматически увеличивается при необходимости

Есть мобильное приложение

Хорошо пылесосит ковры

Высокая автономность

Дисплей Минусы Не дешево

Roborock Dyad Pro Combo — один из лучших вертикальных пылесосов на сегодня. У данного устройства высокоэффективный очистительный модуль с тремя роллерами, доходящими до края корпуса, что исключает наличие слепых зон рядом с плинтусами и мебелью. Также встроена автоматическая подача моющего средства из отдельного резервуара. Примечательно, что устройство обладает функцией автоматического повышения мощности при обнаружении сильных загрязнений, информативным дисплеем и возможностью управления через мобильное приложение. Пылесос заряжается, самоочищается и сушит роллеры с помощью теплого воздуха на док-станции.

Версия Combo комплектуется аксессуарами для сухой уборки, а именно турбощеткой для чистки мягкой мебели, узкой насадкой, удлинителем и насадкой для пола. На основной насадке есть роллер с короткими щетинистыми вставками, прекрасно подходящий как для твердых покрытий, так и ковров. Кроме того, пылесос обладает эргономичным дизайном, продолжительным временем автономной работы и высоким качеством сборки.

3 Dreame H12 Dual Отличная альтернатива лидерам, если в квартире нет ковров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4000 мАч

Мощность: 300 Вт

Время работы: до 35 мин / до 60 мин

Объем резервуара для чистой воды: 900 мл

Объем резервуара для грязной воды: 700 мл

Объем пылесборника: 470 мл

Уровень шума: 69,5-73 дБ Плюсы Дисплей

Высокая эргономика

Самоочистка на базе

Качественная мойка пола и сухая чистка

Сушка насадки горячим воздухом

Красивый Минусы Нет насадки для ковров — справляется с этим хуже

Довольно высокая цена

Нет регулировки мощности всасывания и уровня подачи воды

Инновационный вертикальный пылесос Dreame H12 Dual имеет отличные характеристики и функционал: экстраширокий роллер, информативный ЖК-дисплей, базу, где пылесос сам очищается и чистится, а также универсальный комплект насадок для различных видов уборки. В него входит пушистый роллер для пола, удлинительная трубка, турбощетка для мягкой мебели и узкая насадка для труднодоступных мест.

Проведенные тесты показали высочайшую эффективность при оттирании загрязнений и идеальный сбор мусора с твердых поверхностей. Однако комплект не включает насадку для чистки ковров, что в определенной степени ухудшает производительность на коврах. Несмотря на это, пылесос остается высокоэффективным и эргономичным (даже поудобнее, чем Roborock Dyad Pro Combo), а также доступным для покупки в российских магазинах с полноценной гарантией и сервисной поддержкой. Dreame H12 Dual представляет собой превосходную альтернативу лидеру списка, добавляя вариативность в выборе для современных потребителей.

4 REDMOND MultiClean RV-UR390 Отличная эргономика и функционал, но переплата за бренд

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 2500 мАч

Мощность: 200 Вт

Сила всасывания: до 15000 Па

Время работы: до 50 мин

Объем резервуара для чистой воды: 600 мл

Объем резервуара для грязной воды: 550 мл

Объем пылесборника: 450 мл

Уровень шума: 72-75 дБ Плюсы Минимальные слепые зоны

Один из лучших в удалении сильных загрязнений

Есть подсветка

Автоматическое увеличение мощности

Телескопическая трубка

Дисплей и оповещение на русском Минусы Нет подходящей насадки для ковров

АКБ скромнее, чем у лидеров

При этом ценник не ниже

Нет сушки роллера горячим воздухом

REDMOND MultiClean RV-UR390 обладает очень удачной конструкцией чистящего модуля, где роллер перемещен к одному из краев корпуса, уменьшая тем самым недоступную зону у плинтуса. В ходе тестирования мы убедились, что аппарат отлично справляется с оттиранием серьезных пятен на полу и превосходит многих конкурентов в данном аспекте. В комплекте с пылесосом идут различные насадки: стандартная с пушистым роллером для пола, турбощетка для чистки мягкой мебели, щелевая насадка и насадка с регулируемой щетиной. Дополнительно аппарат оснащен телескопической трубкой, что делает использование более удобным. Насадка для пола имеет встроенную подсветку, облегчая уборку в темных уголках помещения.

REDMOND MultiClean RV-UR390 успешно справляется не только с мытьем пола, но и эффективно подметает мусор различного происхождения. Основная насадка не особо подходит для ковров среднего ворса, однако благодаря дополнительным аксессуарам, можно легко отчистить пятна с дивана и провести локальную уборку. Этот универсальный вертикальный пылесос является отличным выбором для всех видов уборки в домашних условиях.

5 Jimmy HW10 Pro Отличный вертикальный пылесос, покупка которого вас не разорит

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 3800 мАч

Мощность: 350 Вт

Время работы: до 80 мин

Объем резервуара для чистой воды: 500 мл

Объем резервуара для грязной воды: 400 мл

Объем пылесборника: 200 мл

Уровень шума: 70 дБ Плюсы Хорош для уборки под низкими предметами мебели

Есть предсмачивание пола

Можно чистить мебель и автокресла

Более универсален — в том числе чистит ковры

Автоматически увеличивает силу всасывания

На 25% дешевле дорогих конкурентов

Качественно очищает поверхности

Многоступенчатая система фильтрации Минусы Объемы емкостей меньше, чем у конкурентов

Наличие слепых зон

Вертикальный пылесос-трансформер Jimmy HW10 Pro занимает почетное пятое место в рейтинге топовых моющих пылесосов. Этот многофункциональный прибор способен не только эффективно убирать пыль и грязь с поверхностей. Благодаря своей компактности, он также хорошо поможет почистить мебель или автомобильный салон.

В мойке пола у Jimmy HW10 Pro есть интересная особенность. Он оборудован специальной форсункой, которая распыляет воду на пол перед модулем чистки. Такой подход позволяет регулировать влажность поверхности и в случае необходимости предварительно смачивать сухие застарелые пятна. Эффективность удаления сложных загрязнений сравнима с аналогами, но у Jimmy HW10 Pro есть несколько важных дополнительных преимуществ. Например, он обеспечивает более качественную сухую уборку и даже способен полноценно очищать ковры, благодаря специальному роллеру, входящему в комплект. Кроме того, этот пылесос обладает многоступенчатой системой фильтрации, съемным аккумулятором, функцией автоматического увеличения мощности всасывания и возможностью просушивания роллера на станции.

Важно отметить, что угол наклона у Jimmy HW10 Pro меньше, чем у его аналогов, что делает возможными мойку пола и сухую уборку под низкой мебелью. Не стыдно рекомендовать этот вертикальный пылесос к приобретению.

Обычные моющие вертикальные пылесосы

Если требуется только уборка пола Обычные моющие вертикальные пылесосы

1 Roborock Dyad Pro Крепко обнимет ваш плинтус

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4000 мАч

Мощность: 260 Вт

Сила всасывания: до 17000 Па

Время работы: до 43 мин / до 60 мин

Объем резервуара для чистой воды: 900 мл

Объем резервуара для грязной воды: 770 мл

Уровень шума: 72-77 дБ Плюсы Регулировка мощности всасывания и уровня подачи воды

Прижимается к мебели и плинтусам максимально плотно

Отличная сборка

Функциональное приложение

Высокая автономность Минусы Цена

Венчает эту часть рейтинга лучший моющий пылесос этого года — Roborock Dyad Pro. У этой версии отсутствуют дополнительные насадки, но в остальном она аналогична модели Combo.

Roborock Dyad Pro — это мощный вертикальный пылесос, который обладает умными функциями и высоким качеством сборки. Его моющие качества впечатляют — плотное прижатие роллера к плинтусам, собирание жидкостей без разводов, автоматическое увеличение мощности при обнаружении загрязнений и подача моющего средства из специального резервуара. Кроме того, пылесос оснащен сушкой роллера горячим воздухом, а его работой можно управлять через мобильное приложение, регулируя все параметры. Стоит отметить, что эти инновационные возможности делают Roborock Dyad Pro одним из лучших моющих пылесосов этого года в своем классе.

2 Dreame H12 Pro Классная альтернатива, если нет ковров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4000 мАч

Мощность: 300 Вт

Время работы: до 35 мин

Объем резервуара для чистой воды: 900 мл

Объем резервуара для грязной воды: 700 мл

Уровень шума: 72-73 дБ Плюсы Хорошо справляется с основными функциями

Мощный

Сушит горячим воздухом

Говорит с вами на русском

Качество сборки

Дисплей Минусы Нет регулировок подачи воды и мощности

Для ковров не подойдет

Очень узкая слепая зона у плинтуса, но она присутствует

Во время тестирования у Dreame H12 Pro выявлены значительные преимущества по сравнению с конкурентом. Dreame H12 Pro обладает роллером, который также приближается к краю корпуса с обеих сторон, хотя не так близко, как у Roborock. Он обеспечивает сушку роллера горячим воздухом, автоматически повышает мощность при выявлении загрязнений, предлагает голосовые уведомления на русском языке, функцию обеззараживания чистой воды в резервуаре, и, что не менее важно, обладает высокой реальной мощностью.

Dreame H12 Pro успешно справляется с уборкой жидкостей, удалением грязи и даже сухих пятен. Помимо мытья полов, его можно использовать для сухой уборки твердых поверхностей. Кроме того, этот пылесос имеет очень удобную конструкцию, а также стильный дизайн. Особенно впечатляет большой информативный дисплей сверху на корпусе. Качество сборки и надежность данной модели также не вызывают нареканий. В целом, выбор между первыми двумя моделями может оказаться довольно сложным. Конечное решение скорее всего будет зависеть от личных предпочтений.

3 Redkey W12 Pro Любопытный пылесос с оригинальным функционалом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 5200 мАч

Мощность: 200 Вт

Сила всасывания: до 11000 Па

Время работы: до 40 мин

Объем резервуара для чистой воды: 500 мл

Объем резервуара для грязной воды: 380 мл

Уровень шума: 72-73 дБ Плюсы Можно мыть мебель и автосалон

Автономность выше благодаря емкой батарее

Универсальный

Роллер с краю корпуса хорошо проходится вдоль плинтусов Минусы Ценник поприятнее, чем у аналогов

Сам толще, а резервуары меньше

Следующим в рейтинге идет моющий пылесос Redkey W12 Pro. Он обладает особой конструкцией, которая позволяет отсоединить основной блок, подключить к нему шланг и установить одну из трех насадок. Это даёт возможность проводить химчистку мягкой мебели, мойку окон и уборку в труднодоступных местах с помощью щелевой насадки. Кроме того, данный пылесос идеально подходит для мойки автомобильных сидений и салона. Таким образом, Redkey W12 Pro представляет собой полноценный моющий пылесос, который может использоваться не только для уборки пола, но и для других поверхностей и предметов.

Тесты продуктивности Redkey W12 Pro показали, что он успешно справляется с тяжёлыми загрязнениями и обладает продолжительным временем работы. Роллер, сдвинутый ближе к краю корпуса, позволяет аппарату лучше отмывать пол вдоль плинтуса и мебели. Кроме того, данный пылесос можно использовать для сухой уборки на твердых покрытиях.

Учитывая доступную цену, которая ниже, чем у предыдущих участников рейтинга, можно утверждать, что моющий пылесос Redkey W12 Pro представляет собой продукт, заслуживающий особого внимания.

4 Dreame H11 Core Лучшая бюджетная модель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 2500 мАч

Мощность: 170 Вт

Сила всасывания: до 6000 Па

Время работы: до 22 мин

Объем резервуара для чистой воды: 900 мл

Объем резервуара для грязной воды: 500 мл

Уровень шума: 72-73 дБ Плюсы Бюджетный

Большой объем емкости для чистой воды

Качество сборки

Роллер смещен для эффективной уборки у плинтуса

С базовым функционалом справляется на отлично Минусы Аккумулятор в два раза меньше стандартного для топовых моделей

Низкая сила всасывания

Низкая универсальность

Завершает наш рейтинг лучших моющих пылесосов этого года доступная модель от одного из ведущих производителей в этой отрасли — Dreame H11 Core. В ценовом диапазоне до 20000 рублей найти хороший моющий пылесос непросто, и он в любом случае будет от китайского производителя средней руки.

Однако в этой модели мы получаем качественную сборку, удобный дизайн, гарантию и инновационные возможности. Например, смещенный к краю корпуса роллер, голосовые оповещения на русском языке и ёмкий резервуар для чистой воды. Конечно, приходится жертвовать автономным временем и мощностью, но для домашнего использования возможностей Dreame H11 Core будет более чем достаточно. Таким образом, при ограниченном бюджете вы сможете позволить себе достойный пылесос от проверенного временем бренда.

5 TechniQ Мощный пылесос за умеренные деньги

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 2600 мАч

Мощность: 170 Вт

Сила всасывания: до 11000 Па

Время работы: до 45 мин

Объем резервуара для грязной воды: 485 мл

Уровень шума: 72 дБ Плюсы Самоочистка на док-станции

Высокая сила всасывания

Долгоиграющий

Мойка без разводов

Цена

Легкий и тихий

Есть локализация

ЖК-дисплей с информацией Минусы Нет сушки на базе

Бак для чистой воды не открывается

Плохо чистит в углах и вдоль плинтуса

Угол складывания большой — под мебелью не прибраться

Дисплей спереди, а не сверху

TechniQ с легкостью удаляет пыль, грязь и даже мелкий мусор с полов, хорошо показывая себя в сухой и влажной уборке. Оснащенный высокомощным двигателем для эффективного всасывания, он делает очистку любой поверхности быстрой и безупречной. Для самоочистки просто нажмите одну кнопку, и щетка с трубкой автоматически очистятся прямо в процессе работы.

TechniQ поддерживает использование моющего средства. Сверхтонкая конструкция этого пылесоса позволяет ему легко находить место в любом уголке вашего дома, а информативный дисплей, голосовой помощник и регулировка мощности делают уборку ещепроще и эффективней.

После уборки можно поставить пылесос на базу и запустить функцию самоочистки, однако сушка у этой модели не предусмотрена — роллер надо будет достать посушиться.

Стоит отметить, что эта модель превосходит Dreame H11 Core по автономности и силе всасывания, то есть по эффективности уборки «на просторе». Однако, в силу особенности конструкции насадки, у плинтуса будет оставаться широкая неубранная полоса. Вам решать, какие факторы более важны при уборке в вашей квартире — цена обоих устройств находится на одном уровне.