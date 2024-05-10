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Apple снимала презентацию нового iPad Pro 2024 на iPhone 15 Pro Max

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.05.2024
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Apple снимала презентацию нового iPad Pro 2024 на iPhone 15 Pro Max

Apple подтвердила использование iPhone 15 Pro Max для съёмок своего мероприятия «Let Loose», на котором были представлены: новый OLED iPad Pro, обновлённый iPad Air, Apple Pencil Pro и Magic Keyboard нового поколения. При этом съёмочное оборудование было дополнено объективами Panavision для достижения профессионального качества изображения и создания эффекта глубины резкости.

Использование объектива Panavision
Использование Panavision

В дополнение к смартфону, в процессе съёмки были задействованы профессиональные стабилизаторы и направляющие.

Съемка на iPhone 15 Pro Max
Съёмка на iPhone 15 Pro Max

Apple уточнила, что для крепления объективов использовалась специальная система «Lens Relay System» от Panavision. Этот кронштейн ещё не представлен на официальном сайте Panavision. Система реле объектива функционирует подобно телескопу, создавая «аэрофотоснимок» с использованием вторичной системы линз вместо прямой проекции изображения на плоскую поверхность сенсора камеры.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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