Главная » Планшеты Apple снимала презентацию нового iPad Pro 2024 на iPhone 15 Pro Max ПланшетыЭлектроника и техника Apple снимала презентацию нового iPad Pro 2024 на iPhone 15 Pro Max Анатолий Пшеницын 4 Просмотра

Apple подтвердила использование iPhone 15 Pro Max для съёмок своего мероприятия «Let Loose», на котором были представлены: новый OLED iPad Pro, обновлённый iPad Air, Apple Pencil Pro и Magic Keyboard нового поколения. При этом съёмочное оборудование было дополнено объективами Panavision для достижения профессионального качества изображения и создания эффекта глубины резкости.

Использование Panavision

В дополнение к смартфону, в процессе съёмки были задействованы профессиональные стабилизаторы и направляющие.

Съёмка на iPhone 15 Pro Max

Apple уточнила, что для крепления объективов использовалась специальная система «Lens Relay System» от Panavision. Этот кронштейн ещё не представлен на официальном сайте Panavision. Система реле объектива функционирует подобно телескопу, создавая «аэрофотоснимок» с использованием вторичной системы линз вместо прямой проекции изображения на плоскую поверхность сенсора камеры.

Источник — ithome.com