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Электроника и техника

LignoSat — первый деревянный спутник, который отправился в космос

Мария Старкова Мария Старкова
05.11.2024
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В космос отправился первый деревянный спутник LignoSat

5 ноября 2024 года состоялся первый в мире запуск деревянного спутника LignoSat. Данный спутник разработали ученые из Киотского университета совместно с компанией Sumitomo Forestry. Этот уникальный проект начался в 2020 году. Он преследует цель исследования возможностей использования древесины в космической среде. Спутник LignoSat, запущенный на борту миссии SpaceX выведен на орбиту на расстоянии примерно 402 км от Земли. В частности, исследователи будут изучать древесину в условиях космоса. Название LignoSat происходит от латинского слова «lignum», означающего «дерево».

В течение шести месяцев работы на орбите специальные приборы будут регистрировать реакции деревянных конструкций в экстремальных условиях внутреннего пространства. Кроме того, учёные использовали для спутника древнюю хоноки (вид магнолии). Она известна высокой технологичностью и прочностью. Вместе с тем, хоноки традиционно используются в Японии для изготовления ножен для мечей. Кроме того, отсутствие воды и кислорода в космосе не может привести к возгоранию древесины.

Исследования направлены на оценку эффективности древесины в качестве защиты полупроводников от космического излучения. Наконец, учёные предполагают, что использование деревянного спутника позволит уменьшить количество частиц мусора. Дерево сгорает в атмосфере без образования загрязняющих частиц, в отличие от металлического спутника. В перспективе команда Такао Дои планирует через 50 лет выращивать деревья и строить деревянные дома на Луне и Марсе. Таким образом, успешное функционирование LignoSat может привести к сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. Прежде чем LignoSat будет запущен, необходимо провести предварительные испытания на международной космической станции в течение более 240 дней.

Источник — theverge

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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