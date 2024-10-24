ТОП-12 Лучшие парогенераторы в 2024 году

Если вы ищете лучший парогенератор, который должен отвечать всем потребностям, то вы находитесь в правильном месте.

Несмотря на то, что у нас в домах и квартирах есть множество разнообразных технологий, таких ка лучшие утюги или лучшие отпариватели, которые облегчают нашу жизнь, некоторые задачи до сих пор требуют от нас много усилий. Отпаривание одежды – одна из таких задач, которая занимает много времени и всегда была довольно трудоемкой. Но с появлением домашних парогенераторов это стало намного проще и быстрее.

24.10.2024 Обновление В рейтинг лучших домашних парогенераторов добавлены новые модели.

Домашние парогенераторы – это специальные устройства, которые помогают отпаривать одежду быстро и легко, без необходимости заниматься мучительной глажкой. Они хорошо подходят для людей, которые любят выглядеть на 100%, но не хотят тратить на это много времени.

Благодаря разнообразным производителям, на рынке существует множество различных моделей парогенераторов, демонстрирующих отличные результаты в отпаривании одежды. Некоторые модели обладают высокоэффективной подачей пара с возможностью удаления накипи и автоматическим отключением, в то время как другие используют инновационную технологию для более легкого подхода к задаче и делают ее намного проще, чем раньше.

В этом рейтинге мы рассмотрим некоторые из лучших домашних парогенераторов имеющихся на рынке и поможем вам выбрать наиболее подходящую модель. Мы изучили многие модели, чтобы определить самые высоко оцененные и лучшие парогенераторы.

1 Polaris PSS 9090K Turbo Steam Лучший парогенератор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2600 Вт

Материал подошвы: керамика

Автоматическое отключение: есть

Вертикальное отпаривание: есть

Максимальное давление пара: 9 бар

Постоянный пар: 160 г/мин

Паровой удар: 600 г/мин

Длина шланга для пара: 1.6 м Плюсы Несколько температурных режимов

Отпариванию пересушенных вещей

Воды в резервуаре хватает на долго

Отлично отпаривает любой тип ткани Минусы Ручка утюга не для всех покажется удобной

Парогенератор Polaris PSS 9090K Turbo Steam – это высокоэффективное устройство, которое заменит обычный утюг и отпариватель, сокращая время глажки вдвое. Корпус модели выполнен в черно-белом цвете. Его мощность составляет 2600 Вт, что обеспечивает давление пара 9 бар и подачу пара со скоростью 150 г/мин.

Даже самые труднодоступные складки будут разглажены, а для особо стойких заломов предусмотрен паровой удар мощностью 600 г/мин. Керамическая подошва PRO 5 Ceramic обеспечивает плавное скольжение по любым тканям, независимо от их плотности и текстуры. Функция вертикального отпаривания позволяет обрабатывать одежду на вешалке или шторы, не снимая их.

Кроме того, предусмотрена возможность сухого глажения. Удобный 1,6-метровый шланг и вместительный резервуар для воды объемом 1700 мл обеспечивают комфортное глажение, независимо от расположения парогенератора относительно гладильной поверхности.

2 Silanga ST800 Pro Station Хорошая альтернатива

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 3000 Вт

Максимальное давление: 8 бар

Материал подошвы: керамика

Вертикальное отпаривание: да

Автоматическое отключение: есть

Постоянный пар: 170 г/мин

Паровой удар: 550 г/мин Плюсы Мощный паровой удар

Простота использования

Отлично разглаживает любые ткани Минусы Размер базы может показаться большим

Паровая станция Silanga ST800 Pro Station — это идеальное решение для глажки одежды и белья. Современное устройство мощностью 3000 ватт обеспечивает быстрый разогрев всего за 2 минуты. С давлением пара до 8 бар и паровым ударом до 550 г/мин, возможно эффективно разглаживать даже складки на самых трудных типах тканей.

Не важно, нужно ли вам вертикальное или горизонтальное разглаживание, Silanga ST800 Pro Station без проблем справляется с этими задачами. Благодаря уникальной керамической подошве UltraGlide, вам не придётся беспокоиться о появлении повреждений на одежде. Она легко скользит по ткани, обеспечивая бережное обращение с ней.

Съёмный резервуар для воды объёмом 1,9 литра делает это устройство идеальным для использования даже в больших масштабах. Вы сможете разглаживать большее количество белья без необходимости постоянного наполнения воды.

Также важно отметить, что паровая станция Silanga ST800 Pro Station обладает функцией автоматического отключения в случае бездействия в течение 10 минут, что обеспечивает безопасность и экономию энергии.

Подробнее — полный обзор Silanga ST700 Pro Station (предыдущая модель)

3 Philips GC9682/80 PerfectCare Elite Plus Лучший премиум парогенератор

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2700 Вт

Максимальное давление: 8 бар

Постоянный пар: 165 г/мин

Паровой удар: 600 г/мин

Объeм резервуара для воды: 1800 мл

Функции: защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара

Длина шланга для пара: 1.9 м

Длина сетевого шнура: 2 м

Вес: 5.1 кг Плюсы Идеальное глажение

Функция отпаривания в вертикальном положении

Вместительная емкость для воды Минусы Тяжелый

Утюг, дополненный парогенератором. Он эффективно разглаживает заломы на натуральной и синтетической ткани. Отверстия для выхода пара расположены так, чтобы обеспечить высокую эффективность глажения и выровнять изделие в труднодоступных местах. Резервуар для воды имеет вместимость 1,8 л и дополнен системой автоматической очистки от накипи.

Чтобы удалить известковый налет, нужно снять специальный клапан и вылить остатки жидкости. Прибор готов к использованию спустя пару минут после подключения к сети. Им легко обработать костюм, платье, освежить шторы за счет функции отпаривания в вертикальном положении.

Температура регулируется автоматически, устройство самостоятельно выбирает необходимую степень нагрева и мощность. Это позволяет достичь прекрасного результата и избежать повреждения ткани. Есть опция деактивации устройства, если оно не используется определенное время.

4 Kitfort KT-922 Лучший бюджетный парогенератор

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2400 Вт

Максимальное давление: 4 бар

Постоянный пар: 50 г/мин

Объeм резервуара для воды: 2000 мл

Функции: защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки

Материал подошвы: керамика

Длина шланга для пара: 1.5 м

Длина сетевого шнура: 1.6 м

Вес: 2.3 кг Плюсы Хорошо разглаживает даже плотные материалы

Мощный пар

Удобство использования Минусы Немного подтекает вода

Утюг, имеющий парогенератор. Устройство можно использовать через 40 секунд после включения. За это время вода успевает перейти в зону нагрева, в результате чего создается поток влажного воздуха.

Пользователь может выбрать оптимальные параметры использования прибора при помощи удобных регуляторов, находящихся на корпусе. Таким образом, можно подобрать подходящую температуру и мощность для разных типов тканей.

Модель эксплуатируется в двух режимах: глажение и отпаривание. Рабочая поверхность из керамики хорошо скользит и устраняет заломы даже на плотных материалах.

Есть функция очистки от известкового налета. Прибор является безопасным в эксплуатации и самостоятельно отключается при перегреве. Также есть функция «Эко», которая экономит электроэнергию. Встроенный картридж смягчает жидкость, так чтобы можно заливать в него воду из водопровода.

5 Braun IS 7155 WH Стильный дизайн и передовые технологии

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2400 Вт

Максимальное давление: 7.5 бар

Постоянный пар: 125 г/мин

Паровой удар: 500 г/мин

Объeм резервуара для воды: 2000 мл

Функции: защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара Плюсы Быстро нагревается

Качественно гладит

Стильный дизайн Минусы Электрический шнур не прячется внутрь

Очень дорого

Парогенератор с анодированный подошвой Eloxal 3D Plus, которая легко скользит по поверхности. По прочности она превосходит сталь. Увеличенная подача пара обеспечивает высокую эффективность глажения и создает защиту от повреждений. Есть опция отпаривания в вертикальном положении, так что вы без труда сможете погладить одежду на вешалках.

Участки возле кнопок и пуговиц можно будет легко обработать за счет особой формы подошвы. Большой резервуар, рассчитанный на 2 л, избавит вас от необходимости часто добавлять воду внутрь. Вы сможете гладить два часа. Есть защита от накипи. Устройство обеспечивает прекрасный результат при обработке разных видов тканей.

Плотные ткани гладятся при температуре 190 градусов. Высокий нагрев позволяет удалить 99% бактерий. Для деликатных материалов предусмотрен бережный режим, который работает при температуре 130 градусов. Он снижает риск повреждений. Безопасный режим обеспечивает идеальное сочетание подачи пара и температуры, позволяет гладить вещи из любого материала.

6 Tefal Pro Express Protect GV922 Отличное соотношение цена/качество

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2600 Вт

Максимальное давление: 7.5 бар

Материал подошвы: металлокерамика

Вертикальное отпаривание: да

Автоматическое отключение: есть

Постоянный пар: 135 г/мин

Паровой удар: 540 г/мин

Дополнительные функции: автоматическая регулировка пара, защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, экорежим

Особенности: долив воды в процессе работы, индикация наличия накипи, противокапельная система, съемный резервуар для воды, электронное управление

Объeм резервуара для воды: 1800 мл Плюсы Простота использования

Мощный паровой удар

Отлично гладит и отпаривает Минусы Не самый удобный кабель питания

Парогенератор TTefal Pro Express Protect GV922 имеет мощность 2600 Вт, что делает его эффективным прибором для глажения и отпаривания. Устройство может генерировать постоянную подачу пара в объеме 135 г/мин, что гарантирует мгновенное справление с разглаживанием складок и мятых краев белья и одежды. Если требуется справиться с проблемными типами тканей, по-другому можно воспользоваться силой парового удара в объеме 540 г/мин и задача будет решена непременно.

Конструкция парогенератора предусматривает наличие базы с встроенным бойлером высокого давления, откуда генерируется пар для более эффективного отпаривания. Автоматическая система Protect перерабатывает возможные утечки и капли в пар, защищая от возникновения пятен и накипи. Устройство оборудовано утюгом для отпаривания и емкостью для воды. Подошва утюга выполнена из металлокерамики, что обеспечивает ее максимальную надежность плавное скольжение. Для подключения парогенератора используется кабель длиной 1,6 м.

7 Braun IS 5145 CareStyle 5 Для тех кто ищет парогенератор с небольшим весом

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2400 Вт

Максимальное давление: 6.8 бар

Вертикальное отпаривание: да

Автоматическое отключение: есть

Постоянный пар: 120 г/мин

Паровой удар: 400 г/мин

Дополнительные функции: защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара, экорежим

Особенности: съемный резервуар для воды

Объeм резервуара для воды: 2000 мл

Длина шланга для пара: 1.6 м Плюсы Подходит для многих типов тканей

Хорошая подача пара

Легкий Минусы Сильно греется провод, можно обжечься

Гладильная система Braun IS5145WH производит значительно больше пара, чем обычный паровой утюг, что позволяет экономить время при процессе глажения. Ее мощность составляет 2400 Вт, а паровой удар достигает скорости 400 г/мин, благодаря чему процесс глажки можно проводить только с одной стороны один раз, что значительно экономит время. Модель оснащена подошвой EloxalPlus с уникальным покрытием, обеспечивающим легкое скольжение тканям.

Благодаря поддерживаемой постоянной подаче пара со скоростью 120 г/мин, процесс глажения обеспечивает идеально гладкую поверхность. В парогенераторе использована технология FreeGlide 3D, которая предусматривает наличие скошенных краев подошвы для плавного скольжения по молниям и пуговицам в любом направлении. Заполнение водой осуществляется через двухлитровый резервуар, что позволяет избежать частых перерывов на заполнение, ускоряя глажку. Прибор подключается через шнур длиной 1,8 м.

8 Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus Хороший и доступный выбор

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2400 Вт

Максимальное давление: 6.5 бар

Постоянный пар: 120 г/мин

Паровой удар: 430 г/мин

Объeм резервуара для воды: 1500 мл

Функции: защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара

Длина шланга для пара: 1.6 м

Длина сетевого шнура: 1.65 м

Вес: 2.8 кг Плюсы Качественно гладит

Легкий

Не сжигает ткань Минусы Долго нагревается

Удобный парогенератор, который эффективно разглаживает вещи, при этом защищает их от повреждения. Технология OptimalTEMP предотвращает порчу ткани.

Мощная подача пара разглаживает даже серьезные складки. Модель является компактной и имеет небольшой вес, ее легко пользоваться и удобно хранить. Резервуар вмещает в себя до 1,5 л жидкости, так что можно гладить вещи в течение полутора часов непрерывно. В широкое отверстие удобно заливать воду прямо из-под крана.

Система Smart Calc Clean продлевает срок службы устройства. Она напоминает о необходимости устранения накипи. Функция OptimalTEMP дает возможность гладить огромное количество разных вещей, не подбирая температуру для конкретного вида ткани.

Подошва гладкая, не подвержена царапинам. Она легко скользит по материалам. Есть функция самоотключения.

9 Polaris PSS 7510K Популярная и доступная модель

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 3000 Вт

Максимальное давление: 7 бар

Постоянный пар: 120 г/мин

Паровой удар: 400 г/мин

Объeм резервуара для воды: 1500 мл

Функции: паровой удар, постоянная подача пара

Материал подошвы: керамика Плюсы Мощный пар

Быстрый нагрев

Удобный Минусы Не снимается емкость для воды

Прибор, позволяющий разглаживать любые типы тканей без риска их испортить. Во время работы он поддерживает оптимальную температуру подошвы. Система SMART HEAT позволяет равномерно распределить тепло по подошве.

Бак для воды вместительный, в него можно доливать жидкость в процессе глажения. Модель имеет несколько режимов работы.

Корпус сделан из прочного пластика. В него встроена ниша для хранения шланга для подачи воды. Подошва утюга гладкая, алюминиевая, имеет качественная керамическое покрытие. Носик изогнутой формы позволяет разглаживать труднодоступные участки.

Небольшие ножки имеют прорезиненные вставки и препятствуют скольжению устройства. На поверхности подставки есть силиконовые вставки и кнопка блокировки, позволяющая удержать прибор неподвижно. Кнопка управления расположена на ручке.

10 Tefal Pro Express Vision GV9820E0 Хороший и недешёвый парогенератор

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 3000 Вт

Максимальное давление: 9 бар

Материал подошвы: металлокерамика

Вертикальное отпаривание: да

Автоматическое отключение: есть

Постоянный пар: 180 г/мин

Паровой удар: 750 г/мин

Дополнительные функции: автоматическая регулировка пара, защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара

Особенности: долив воды в процессе работы, индикация наличия накипи, противокапельная система, съемный резервуар для воды, электронное управление

Объeм резервуара для воды: 1200 мл Плюсы Отличное качество разглаживания

Мощный пар

Стильный дизайн Минусы Дорого

С мощным парогенератором Tefal GV9820E0 вы всегда будете выглядеть на высшем уровне благодаря как вертильному, так и горизонтальному варианту эксплуатации, который позволит быстро освежить вещи перед выходом и удалить складки на самых плотных тканях.

Особенно следует обратить внимание на встроенную яркую LED-лампочку, которая загорается, когда вы используете прибор на доске. Теперь вы сможете не пропустить ни одного залома или морщины на одежде или текстиле. Простое обслуживание обеспечено съемным слотом для сбора накипи, который следует регулярно очищать для поддержания внутренних элементов в чистоте.

11 Philips GC7933/30 PerfectCare Compact Plus Одновременная глажка разных типов тканей

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2400 Вт

Максимальное давление: 6.5 бар

Вертикальное отпаривание: да

Автоматическое отключение: есть

Постоянный пар: 120 г/мин

Паровой удар: 450 г/мин

Дополнительные функции: защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара, экорежим

Особенности: долив воды в процессе работы, индикация наличия накипи, сигнал автоотключения, съемный резервуар для воды, электронное управление

Объeм резервуара для воды: 1500 мл

Длина шланга для пара: 1.6 м Плюсы Компактный размер

Отлично гладит и отпаривает

Простое управление Минусы Греется относительно долго

Philips GC7933/30 PerfectCare Compact Plus имеет мощную подачу пара, которая превосходно разглаживает складки. Если у вас есть складки, с которыми трудно справиться, вы можете положиться на технологию постоянной подачи пара. Эта же технология идеальна для вертикального отпаривания занавесок и обновления вещей, хранящихся на вешалках.

Также, в комплекте идет контейнер Calc-Clean, который предлагает безупречную очистку без использования картриджей или дополнительных затрат. Встроенная система удаления налета Smart Calc Clean помогает поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Она напомнит вам о необходимости удаления налета и сделает очистку быстрее и безопасн благодаря удобному контейнеру. Вы сможете повторно использовать этот контейнер, и, таким образом, сэкономить свои деньги на дополнительных картриджах.

Технология OptimalTEMP позволяет гладить различные типы тканей, такие как шелк и джинс, одновременно, без риска их прожечь. Для этого не требуется настройка температуры благодаря оптимальной температуре подошвы и сверхмощному пару, который разглаживает складки на всех видах тканей.

12 RUNZEL FOR-900 Utmarkt Парогенератор с уникальным дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 1950 Вт

Максимальное давление: 5 бар

Паровой удар: 100 г/мин

Объeм резервуара для воды: 1500 мл

Функции: паровой удар, постоянная подача пара

Вес: 5.4 кг Плюсы Качественно отпаривает

Простой в использовании

Большая емкость для воды Минусы Долго нагревается

Флагманский парогенератор, обеспечивающий мощный поток пара. С помощью него можно добиться эффективного разглаживания различных материалов. Пользователь может на свое усмотрение регулировать температуру рабочей поверхности. При необходимости дополнительно можно купить тефлоновую насадку на подошву.

Утюг весит немного, поэтому его можно использовать в качестве вертикального отпаривателя. На ручке расположены кнопки подачи пара. Есть режим сухой глажки и отпаривания. Есть антикапельная система, предотвращающая образование потеков на вещах. В комплекте предусмотрена воронка для залива жидкости и держатель шланга.