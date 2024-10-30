ТОП-10 Лучшие вертикальные моющие пылесосы 2024 года

На этот раз мы хотим рассказать вам самое важное о том, как подобрать себе вертикальный моющий пылесос. Этот помощник будет универсальным и даже, возможно, не ударит с размаху по карману, несмотря на приличное количество полезных функций.

На наш взгляд, ограничивать себя пылесосом только для сухой уборки не стоит — разница в цене не перевешивает плюсы от вариантов применения, поэтому мы настоятельно рекомендуем выделить еще немного средств из бюджета, чтобы закрыть все потребности семьи по уборке за раз. Все-таки, мыть пол согнувшись уже не так современно, да и откровенно вредно для здоровья. Так используем же блага цивилизации себе на пользу.

Самое приятное, что конструкция последних моделей вертикальных пылесосов с мойкой позволяет мыть пол настолько тщательно, что не придерется даже ваша бабушка. Эти приборы не «размазывают грязь», а позволяют вычистить даже труднодоступные углы в квартире, потратив минимум своего драгоценного времени. Многие пылесосы способны вплотную прижиматься к плинтусам и имеют дополнительный набор насадок, которые могут помочь сэкономить, например, на чистке салона вашего авто.

На рынке представлено бесчисленное множество моделей этих полезных устройств. Мы подобрали для вас лучшие и сравнили их. Что мы искали в топовых моделях? Читайте ниже.

Как выбрать лучший вертикальный моющий пылесос?

Есть несколько важных моментов, на которые мы обращали внимание при выборе. Кроме разнообразия насадок, которое может максимально расширить область применения устройства, мы также не забыли учесть следующее:

Наличие и качество самоочистки и горячей сушки;

Высокую мощность и ее увеличение при обнаружении устойчивых пятен;

Степень прилегания роллеров к плинтусу;

Возможность протиснуть пылесос в сложенном виде в узкие места (например, под диван);

Уровень шума;

Объем резервуаров;

Автономность;

Наличие функционала для аллергиков (например, сложной системы фильтрации);

Общее удобство использования и эргономику;

Наличие приложения;

Наличие функции предварительного смачивания поверхности;

Качество уборки пятен и грязи разного происхождения и застарелости;

Гарантию;

Стоимость.

Человеку, не углубившемуся в тему, будет довольно сложно учесть все нюансы. Кроме того, на практике заявленные характеристики могут показать себя неожиданно. Поэтому мы взяли на себя труд испытать моющие вертикальные пылесосы в деле, чтобы предоставить вам наиболее ценную информацию о каждой модели, вошедшей в наш топ.

1 POLARIS PVCW 6070 Лучший вертикальный моющий пылесос

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 3900 мАч

Мощность: 300 Вт

Время работы: до 60 мин

Объем резервуара для чистой воды: 500 мл

Объем резервуара для грязной воды: 300 мл

Объем пылесборника: 200 мл

Уровень шума: 72 дБ Плюсы Эффективное устранение сухих пятен

Есть многоступенчатая фильтрация

Удобный дисплей

Есть УФ-лампа

Приятная гарантия в 2 года

Долгоиграющий

Надежная сборка

Цена/функционал Минусы Примыкает к плинтусу не так близко, как хотелось бы

Этот классный вертикальный моющий пылесос буквально создан для того, чтобы закрыть все ваши потребности по уборке. С ним вы сможете подобрать пролитое, провести тщательную чистку мягкой мебели, а также спуститься во двор и прибраться в своем четырехколесном друге.

По ходу работы поглядывая на дисплей, вы сможете контролировать уровень заряда и весь процесс уборки в целом. Приятно, что док-станция обеспечивает не только хранение и заряд, но и регулярную чистку устройства водой с последующей сушкой. Сторонники кристальной чистоты точно оценят насадку с УФ-лампой, которая позволяет произвести дезинфекцию обрабатываемых поверхностей.

Конкурентам бьет под дых не только функционал, но и цена устройства. За подобный набор в ином случае вам придется выложить раза в два больше средств, а единственный недостаток POLARIS PVCW 6070 — нежелание прильнуть к плинтусу в плотную из-за особенностей конструкции, отчего вдоль стены будет тонкая неубранная полоса. Впрочем, разница в цене заставляет очень крепко закрыть на этот минус глаза.

2 Dreame H14 Dual Шикарная новинка 2024 года

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4900 мАч

Мощность: 380 Вт

Время работы: до 40 мин / до 70 мин

Объем резервуара для чистой воды: 880 мл

Объем резервуара для грязной воды: 650 мл

Объем пылесборника: 250 мл

Уровень шума: 72-86 дБ Плюсы Есть информативный дисплей

Очень удобный

Сам очищается на станции

Качественно справляется со всеми задачами

Быстро сушится горячим воздухом

Стильное устройство

Адаптивная сила всасывания

Складывается для уборки под низкой мебелью

Многоступенчатая система антибактериальной защиты Минусы Слепая зона 5 мм

Ценник все-таки высоковат

Менее эффективен при оттирании сложных пятен

Если вы склонны к приобретению самой современной техники, можно присмотреться к Dreame H14 Dual из семейства устройств Dreame, которые давно и плотно обосновались на рынке, и не без причины. Это инновационное устройство может похвастаться высокими характеристиками и функционалом: здесь очень широкий роллер, ЖК-дисплей, горячая самоочистка на базе за 30 минут, а также классный набор насадок на все случаи жизни и подставка под них. В наборе идет сменный пушистый роллер для пола и HEPA-фильтр, удлинитель, турбощетка для мебели и щелевая насадка для узких мест, а также инструмент для чистки устройства.

С точки зрения конструкции роллеров Dreame H14 Dual попроще, чем Roborock Dyad Pro, зато оснащен подсветкой и имеет расческу для снятия накрутившихся волос. Поэтому обслуживать его легче, но сложные пятна он удаляет в полтора раза дольше.

Благодаря колесам с двигателями для подруливания Dreame H14 Dual эргономичнее, чем обласканный нами премиальный Roborock Dyad Pro Combo, и продается в РФ с полноценной гарантией и сервисной поддержкой. Да, эта новинка дороже, но зато она мощнее, удобнее при ежедневном использовании и лучше сконструирована.

3 Roborock Dyad Pro Combo Лучшее зарекомендовавшее себя устройство

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4000 мАч

Мощность: 260 Вт

Сила всасывания: до 17000 Па

Время работы: до 43 мин / до 60 мин

Объем резервуара для чистой воды: 950 мл

Объем резервуара для грязной воды: 770 мл

Объем пылесборника: 470 мл

Уровень шума: 72-77 дБ Плюсы Современная конструкция роллеров

Автоматическое усиление мощности

Есть приложение для смартфона

Дружит с коврами

Долгоиграющий

Есть дисплей Минусы Цена кусается

Roborock Dyad Pro Combo — один из лучших вертикальных моющих пылесосов на рынке. Это устройство оснащено высокоэффективным очистительным модулем с тремя роллерами, которые доходят до краев корпуса, что исключает слепые зоны у плинтусов и мебели. Кроме того, в нем предусмотрена автоматическая подача моющего средства из специального резервуара. Особенностью пылесоса является функция автоматического повышения мощности при обнаружении устойчивых загрязнений, а также информативный дисплей и возможность управления через мобильное устройство. Эта модель заряжается, самоочищается и сушит роллеры теплым воздухом на док-станции.

Версия Combo включает в себя аксессуары для сухой уборки: турбощетку для мягкой мебели, щелевую насадку, удлинитель и насадку для пола. Основная насадка оснащена роллером с короткими щетинистыми вставками, идеально подходящим для чистки и твердых покрытий, и ковров. В пылесосе подкупает эргономичный дизайн, высокая автономность и шикарное качество сборки.

4 Dreame H13 Pro Знаменитая модель получила еще больше функций

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4900 мАч

Мощность: 300 Вт

Время работы: до 45 мин

Объем резервуара для чистой воды: 900 мл

Объем резервуара для грязной воды: 700 мл

Уровень шума: 73-75 дБ Плюсы Качество уборки и сборки на высоте

Высокая, адаптивная мощность

Есть сушка горячим воздухом

Локализация уведомлений

Есть дисплей

Довольно близко прилегает к плинтусам

Адаптивная мощность

Хорошо засасывает крупный мусор

Дезинфекция чистой воды Минусы Есть минимальная слепая зона

Не складывается для уборки под мебелью

Нет приложения

И снова Dreame. Этот вертикальный моющий пылесос 2024 года привлек нас своей конструкцией, которая максимально приближает роллер к боковым поверхностям, пусть и не так вплотную, как в случае с Roborock. Также она чрезвычайно легко управляется, скользя по полу, будучи оснащенной спец. колесами с двигателями для подруливания. В комплект входит запасной HEPA-фильтр и роллер, а также бутылка чистящего средства.

В этой модели присутствует сушка горячим воздухом, которая предотвращает образование плесени и неприятных запахов. Dreame H13 Pro поговорит с вами на русском языке, проведет обеззараживание в емкости для чистой воды, а при встрече с наиболее устойчивыми загрязнениями сам увеличит применяемую мощность, которая, к слову, высока не только на бумаге.

Dreame H13 Pro отлично подбирает жидкости и мусор, удаляет грязь и высохшие пятна. Этот пылесос порадует вас очень удобной конструкцией, а также стильным дизайном с крупным информативным дисплеем сверху. Нет абсолютно никаких вопросов к качеству сборки и надежности этой модели.

5 Roborock Flexi Pro Если вдруг насадки — лишнее

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4000 мАч

Мощность: 260 Вт

Сила всасывания: до 17000 Па

Время работы: до 50 мин

Объем резервуара для чистой воды: 730 мл

Объем резервуара для грязной воды: 450 мл

Уровень шума: 72-74 дБ Плюсы Складывается параллельно полу

Очень полезное приложение для регулировки параметров

Маневренный

Появилась подсветка

Надежная и качественная сборка Минусы Появились небольшие слепые зоны

Уменьшился объем емкостей

Roborock Flexi Pro является главным конкурентом новой модели Dreame. Основными преимуществами этого моющего пылесоса являются уникальный угол наклона в 180 градусов и возможность индивидуальной настройки параметров уборки через приложение. Этот аппарат отличается заявленной высокой мощностью всасывания, подсветкой обрабатываемой зоны, наличием двигателей в колесах и русскоязычными голосовыми оповещениями в русифицированной версии.

Результаты тестов говорят сами за себя: как при мойке пола, так и при удалении загрязнений он показал отличные результаты. Однако в отличие от моделей Dyad, у Flexi Pro имеется небольшая слепая зона у плинтуса. В целом, этот пылесос сочетает в себе удобство, стиль и высокое качество, учитывая репутацию бренда и его опыт в области разработки пылесосов. Поэтому его приобретение однозначно заслуживает рекомендаций.

6 Roborock Dyad Pro Знаменитая модель Roborock без слепых зон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4000 мАч

Мощность: 260 Вт

Сила всасывания: до 17000 Па

Время работы: до 43 мин / до 60 мин

Объем резервуара для чистой воды: 900 мл

Объем резервуара для грязной воды: 770 мл

Уровень шума: 72-77 дБ Плюсы Регулировка мощности всасывания и уровня подачи воды

Нет слепых зон

Долго держит заряд

Есть приложение

Крепкая сборка Минусы Цена

Нет доп. насадок

Если вы сознательно отказываетесь от игры в насадки, то нет лучше пылесоса, чем Roborock Dyad Pro. Откинув постфикс Combo от названия вышеописанной модели, мы получаем базовую версию, которая выполняет качественную уборку пола и ковров. Но возможно, вам только это и нужно?

Roborock Dyad Pro — это мощный помощник по дому, который не разочарует своим функционалом и качеством сборки. У него все те же плюсы, что и Combo-версии — он плотно прилегает роллером к плинтусу, не оставляет разводов после уборки луж, сам добавляет силы всасывания, если ее не хватает на каком-то конкретном участке. Моющее средство также подкачивается само. Роллеры сушатся максимально современно и быстро — горячим воздухом, что редко можно встретить сейчас у других моделей на рынке, а мобильное приложение позволит тонко настраивать параметры уборки.

Благодаря этим продвинутым особенностям, Roborock Dyad Pro — один из лучших моющих пылесосов, который вы сейчас сможете себе позволить.

7 Jimmy HW11 Pro Max Джимми поможет навести порядок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4600 мАч

Мощность: 500 Вт

Время работы: до 80 мин

Объем резервуара для чистой воды: 600 мл

Объем резервуара для грязной воды: 400 мл

Объем пылесборника: 300 мл

Уровень шума: 72-82 дБ Плюсы Уведомления на русском

Хорошо удаляет сухие пятна

Компактно складывается для уборки под мебелью

Горячая сушка

Высокая мощность Минусы Насадка для ковра приобретается отдельно

Этот вертикальный моющий пылесос предлагает не только комплект насадок для сухой уборки, но и высокоэффективный чистящий модуль на основе двух роллеров, смещенных к краю для обеспечения идеальной мойки пола. С распылителем воды перед роллерами, пятна на полу легко растворяются, упрощая задачу по удалению загрязнений. Благодаря углу наклона в 180 градусов, пылесос может использоваться даже для мойки пола под мебелью. Имея функции голосовых подсказок на русском языке и автоматического режима, этот пылесос также обеспечивает эффективную самоочистку и сушку роллеров с помощью теплого воздуха, подобно своим аналогам. Возможно дополнительное приобретение специального роллера для чистки ковров.

Прошедший успешные тесты Jimmy HW11 Pro Max показал отличные результаты как при мытье пола, так и при сухой уборке, делая его объектом внимания и занимающим заслуженное место в нашем ТОП-10.

8 Dreame H12 Dual Можно сэкономить, если дома нет ковров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4000 мАч

Мощность: 300 Вт

Время работы: до 35 мин / до 60 мин

Объем резервуара для чистой воды: 900 мл

Объем резервуара для грязной воды: 700 мл

Объем пылесборника: 470 мл

Уровень шума: 69,5-73 дБ Плюсы Дисплей

Высокая эргономика

Самоочистка на базе

Качественная мойка пола и сухая чистка

Сушка насадки горячим воздухом

Красивый Минусы Нет насадки для ковров — справляется с этим хуже

Довольно высокая цена

Нет регулировки мощности всасывания и уровня подачи воды

Этот вертикальный моющий пылесос появился на рынке ещё в 2023 году и не утратил своей актуальности. Устройство привлекло нас доступной ценой по сравнению с флагманской моделью, сохраняя при этом высокое качество уборки как при мойке пола, так и при сухой уборке.

Чистящий модуль состоит из одного роллера, выходящего к краю корпуса с обеих сторон. Также предусмотрен режим автоматического увеличения мощности при обнаружении загрязнений, функция сушки роллера теплым воздухом и насадки для сухой уборки. Однако в комплекте отсутствует насадка для чистки ковров, поэтому данная модель наиболее подходит для уборки твердых покрытий. В ходе тестов Dreame H12 Dual показал высокую эффективность при удалении загрязнений и качественный сбор мусора на твердых поверхностях. Поэтому, если у вас ограниченный бюджет и нет возможности приобрести новую модель, флагман 2023 года станет отличной альтернативой.

9 Xiaomi Redkey W13 Лучший бюджетный вариант

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 4200 мАч

Мощность: 200 Вт

Время работы: до 45 мин

Объем резервуара для чистой воды: 700 мл

Объем резервуара для грязной воды: 900 мл

Объем пылесборника: 300 мл

Уровень шума: 75-77 дБ Плюсы Минимальная слепая зона

Высокое качество при невысокой цене

Хорошая автономность

Съемная АКБ

Есть дисплей

Объемные баки

Регулировка мощности Минусы Не может складываться для чистки под диваном

Нет бака под моющее средство

Самоочистка нагревающейся пластиной

Это устройство предлагает значительное преимущество в цене по сравнению с аналогами. Но это не сказалось на его способностях в мойке пола – мощность всасывания даже превышает показатели некоторых моделей из более дорогих сегментов. Время автономной работы также им не уступает. Поэтому, если вам не требуется угол наклона в 180 градусов, данная модель представляет собой отличный выбор без лишних затрат.

Смещенный к краю корпус роллера эффективно удаляет загрязнения и эффективно моет пол, оставляя минимальную слепую зону у плинтуса шириной всего 3 мм, в то время как у аналогичных моделей с таким же смещенным роллером данная зона составляет от 5 до 8 мм. Кроме того, устройство обеспечивает быструю сушку роллера и его автоматическую очистку. Присутствие съемного аккумулятора ставит данную модель в выигрышное положение по сравнению с конкурентами. Этот вертикальный моющий пылесос оснащен удобным дисплеем, отображающим всю необходимую информацию, а в комплекте предусмотрены запасные аксессуары и расходные материалы. Все вышеперечисленные характеристики гарантируют высокое качество мойки пола без каких-либо нареканий – пол моется аккуратно, без разводов и следов. Даже при ограниченном бюджете, данная модель моющего пылесоса станет привлекательным вариантом для покупки.

10 REDMOND MultiClean RV-UR390 Качественный пылесос с переплатой за имя

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Батарея: 2500 мАч

Мощность: 200 Вт

Сила всасывания: до 15000 Па

Время работы: до 50 мин

Объем резервуара для чистой воды: 600 мл

Объем резервуара для грязной воды: 550 мл

Объем пылесборника: 450 мл

Уровень шума: 72-75 дБ Плюсы Убирает довольно близко к плинтусу

Особенно хорош в оттирании серьезных загрязнений

С подсветкой

Адаптивное увеличение мощности

Телескопическая трубка

Дисплей и оповещение на русском Минусы Нет ковровой насадки

Автономность меньше, чем у моделей выше

При этом ценник не ниже

Нет горячей сушки

У REDMOND MultiClean RV-UR390 чистящий модуль сконструирован так, что роллер установлен близко к одному из краев корпуса. Это уменьшает необрабатываемую зону. Протестировав пылесос как следует, мы обратили внимание, что эта модель наиболее хороша при удалении сложных загрязнений, что может склонить к выбору REDMOND, если этот аспект для вас важен.

Вместе с пылесосом вы получите набор насадок, а именно: базовую с пушистым роллером и подсветкой для пола, турбощетку для чистки мягкой мебели, узкую насадку и насадку с регулируемой щетиной. Также в комплекте идет телескопическая трубка, добавляя удобства в использовании.

REDMOND MultiClean RV-UR390 хорош и в мытье пола, и в удалении обычного мусора. Вы вряд ли оцените эффективность базовой насадки на коврах со средним ворсом, но дополнительные аксессуары помогут без труда свести пятна с кресла или убраться в труднодоступном месте, где ничего не видно. Пылесос отлично подойдет, если вы ищете универсальное решение для уборки дома.