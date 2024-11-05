Глобальные устройства Xiaomi 14 теперь получат Android 15

Компания Xiaomi выпустила стабильное обновление Android 15 для флагманской модели Xiaomi 14. Оно охватывает как глобальный рынок, так и страны европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Однако это обновление имеет одну особенность: Xiaomi недавно представила серию Xiaomi 15 с новым включением системы HyperOS 2 в Китае. Тем не менее, глобальный релиз HyperOS 2 пока отложен. Вследствие этого, Xiaomi предлагает обновление Android 15 с наложенной оболочкой HyperOS 1.1.

Это обновление, обозначенное номерами сборок OS1.1.4.0.VNCEUXM (Европа) и OS1.1.3.0.VNCMIXM (глобально). Оно изначально распространяется среди участников программы Mi Pilot для бета-тестирования. Такой поэтапный подход позволяет Xiaomi получать обратную связь от пользователей и исправлять возможные ошибки перед полным выпуском версии.

Среди улучшений в Android 15 для Xiaomi 14 стоит отметить следующие изменения. Во-первых, главный экран претерпел оптимизацию: значки папок стали четче, элементы компоновки выбрали более пустое пространство, что обеспечивает более эффективное и приятное использование. Кроме того, исправлены ошибки в главном рабочем экране. Далее блокировка экрана отключилась от проблем измерения при настройке функции «Всегда включенный дисплей». Наконец, меню «Недавние приложения» стало работать плавнее, проблема с черными скриншотами в некоторых приложениях полностью устранена.

Обновление Android 15 весит около 127 МБ (глобально) и 125 МБ (ЕЭЗ) и доступно через OTA для пользователей программы Experience Enhanced.

Источник — gizmochina