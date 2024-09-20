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Электроника и техника

Компания Murata разработала конденсаторы MLCC сверхмалого размера

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.09.2024
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Компания Murata разработала конденсаторы MLCC сверхмалого размера

Японская компания Murata Manufacturing Co., Ltd. объявила о создании самого маленького в мире корпуса для конденсаторов, предназначенных для использования в мобильных и носимых устройствах. Новый корпус для многослойных керамических конденсаторов (MLCC) имеет размер всего 0,16 мм в длину и ширину, и 0,08 мм в высоту, что соответствует размеру 006003 дюйма.

Этот прорыв в миниатюризации компонентов является ответом на тенденцию к увеличению производительности и уменьшению размеров электронных устройств. По мере того как количество электронных компонентов в устройствах растет, доступное пространство для их размещения сокращается, что требует более компактных решений.

Современные смартфоны, например, могут содержать около 1000 конденсаторов, что подчеркивает необходимость в малогабаритных компонентах, таких как новые MLCC от Murata. По сравнению с предыдущими сверхмалыми конденсаторами размером 008004 дюйма, новый продукт на 75% меньше.

Murata планирует начать предоставление образцов этих инновационных конденсаторов в конце 2024 года, что демонстрирует стремление компании к лидерству в области миниатюризации электронных компонентов.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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