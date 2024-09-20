Компания Murata разработала конденсаторы MLCC сверхмалого размера

Японская компания Murata Manufacturing Co., Ltd. объявила о создании самого маленького в мире корпуса для конденсаторов, предназначенных для использования в мобильных и носимых устройствах. Новый корпус для многослойных керамических конденсаторов (MLCC) имеет размер всего 0,16 мм в длину и ширину, и 0,08 мм в высоту, что соответствует размеру 006003 дюйма.

Этот прорыв в миниатюризации компонентов является ответом на тенденцию к увеличению производительности и уменьшению размеров электронных устройств. По мере того как количество электронных компонентов в устройствах растет, доступное пространство для их размещения сокращается, что требует более компактных решений.

Современные смартфоны, например, могут содержать около 1000 конденсаторов, что подчеркивает необходимость в малогабаритных компонентах, таких как новые MLCC от Murata. По сравнению с предыдущими сверхмалыми конденсаторами размером 008004 дюйма, новый продукт на 75% меньше.

Murata планирует начать предоставление образцов этих инновационных конденсаторов в конце 2024 года, что демонстрирует стремление компании к лидерству в области миниатюризации электронных компонентов.

Источник — ithome.com