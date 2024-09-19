Sony выпустит эксклюзивную PlayStation, в честь 30-летия консоли

В честь 30-летия PlayStation Sony представила эксклюзивную серию консолей и аксессуаров, выполненных в стиле первой PlayStation. Эта коллекция, названная PlayStation 30th Anniversary Collection, сочетает в себе современные технологии с дизайнерскими элементами оригинальной PS1, включая знаковый четырёхцветный логотип и серый цвет. Коллекция будет доступна для предзаказа с 26 сентября и, скорее всего, быстро разойдётся.

В ассортименте представлены:

Ограниченная серия PlayStation 5 Digital Edition, посвящённая 30-летнему юбилею, в комплекте с беспроводным контроллером DualSense, декоративной крышкой для дисковода, вертикальной подставкой, одним из тридцати плакатов, фирменным кабельным разъёмом в стиле PlayStation, четырьмя кабельными стяжками и набором наклеек.

Специальная версия PlayStation 5 Pro, включающая все элементы из комплекта PS5 Digital Edition, а также улучшенный беспроводной контроллер DualSense Edge и зарядную станцию.

Пульт PlayStation Portal Remote Player, выпущенный в ограниченном количестве по случаю юбилея.

Ограниченные версии беспроводных контроллеров DualSense и DualSense Edge.

Продажи коллекции стартуют 21 ноября, через две недели после релиза PS5 Pro. Количество выпущенных PS5 Pro в юбилейном исполнении ограничено 12 300 экземплярами, что делает их желанным объектом для коллекционеров и перекупщиков. Цены на продукцию и возможные наценки пока не объявлены. Первоначально заказать товары можно будет через официальный интернет-магазин PlayStation Direct, а с 10 октября предзаказ откроется и в других розничных магазинах.

Компания Sony надеется, что эта коллекция вызовет ностальгию у поклонников и станет новой заметной страницей в истории PlayStation.

Источник — kotaku.com