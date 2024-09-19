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Sony выпустит эксклюзивную PlayStation, в честь 30-летия консоли

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.09.2024
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Sony выпустит эксклюзивную PlayStation, в честь 30-летия консоли

В честь 30-летия PlayStation Sony представила эксклюзивную серию консолей и аксессуаров, выполненных в стиле первой PlayStation. Эта коллекция, названная PlayStation 30th Anniversary Collection, сочетает в себе современные технологии с дизайнерскими элементами оригинальной PS1, включая знаковый четырёхцветный логотип и серый цвет. Коллекция будет доступна для предзаказа с 26 сентября и, скорее всего, быстро разойдётся.

В ассортименте представлены:

  • Ограниченная серия PlayStation 5 Digital Edition, посвящённая 30-летнему юбилею, в комплекте с беспроводным контроллером DualSense, декоративной крышкой для дисковода, вертикальной подставкой, одним из тридцати плакатов, фирменным кабельным разъёмом в стиле PlayStation, четырьмя кабельными стяжками и набором наклеек.
  • Специальная версия PlayStation 5 Pro, включающая все элементы из комплекта PS5 Digital Edition, а также улучшенный беспроводной контроллер DualSense Edge и зарядную станцию.
  • Пульт PlayStation Portal Remote Player, выпущенный в ограниченном количестве по случаю юбилея.
  • Ограниченные версии беспроводных контроллеров DualSense и DualSense Edge.
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Продажи коллекции стартуют 21 ноября, через две недели после релиза PS5 Pro. Количество выпущенных PS5 Pro в юбилейном исполнении ограничено 12 300 экземплярами, что делает их желанным объектом для коллекционеров и перекупщиков. Цены на продукцию и возможные наценки пока не объявлены. Первоначально заказать товары можно будет через официальный интернет-магазин PlayStation Direct, а с 10 октября предзаказ откроется и в других розничных магазинах.

Компания Sony надеется, что эта коллекция вызовет ностальгию у поклонников и станет новой заметной страницей в истории PlayStation.

Источник — kotaku.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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