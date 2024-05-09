Главная » Интернет и ПО AlphaFold 3 — новый ИИ от Google DeepMind предсказывает структуру клеток Интернет и ПО AlphaFold 3 — новый ИИ от Google DeepMind предсказывает структуру клеток Анатолий Пшеницын 7 Просмотров

AlphaFold 3, разработанный командой Google DeepMind, представляет собой прорыв в области биомедицинских исследований, ускоряя разработку новых фармацевтических препаратов и изучение лечения заболеваний, таких как рак, болезнь Паркинсона, малярия и туберкулёз. Эта инновационная система способна с высокой точностью предсказывать структуру каждой молекулы в клетке человека, анализировать их взаимосвязи и определять, как даже незначительные изменения могут влиять на биологические функции и приводить к заболеваниям.

Использование AlphaFold 3 учёными и медицинскими экспертами открывает новые возможности для глубокого понимания взаимодействий между антителами и лекарственными веществами, что способствует поиску более эффективных методов лечения. Демис Хассабис, основатель и CEO DeepMind, подчеркнул, что AlphaFold 3 предоставляет исследователям комплексный набор инструментов, который не только существенно ускорит процесс создания новых лекарственных средств, но и радикально изменит наше понимание биологических процессов.

Способность AlphaFold 3 генерировать трёхмерные структуры клеток и их взаимодействия, а также предсказывать взаимодействия миллионов комбинаций с точностью, на 50% превышающей точность традиционных методов, является большим достижением. То, что ранее могло занять месяцы или даже годы, теперь может быть сгенерировано за считанные секунды благодаря этой передовой технологии.

Источник — blog.google