Sonic Rumble — новый мобильный хит от Sega, в духе Fall Guys

Sega объявила о скором выходе Sonic Rumble, мобильной игры для 32 игроков, которая напоминает популярный платформер Fall Guys от Mediatonic. В игре, доступной на Android и iOS, игроки управляют фигурками персонажей из знаменитой серии Sonic the Hedgehog, сражаясь за звание самого быстрого.

В Sonic Rumble игроки собирают кольца и бросают вызов друг другу в динамичных королевских битвах. С возможностью настройки персонажей, каждый игрок может создать уникального аватара. Sega представила трейлер, демонстрирующий гонки к финишу через изменчивые ландшафты и препятствия.

Разработкой Sonic Rumble занимается студия Rovio, известная созданием Angry Birds, которую Sega приобрела за 775 миллионов долларов. Хотя точная дата релиза не уточнена, предполагается, что игра выйдет зимой, совпадая с сезоном отпусков и релизом нового анимационного фильма о Sonic the Hedgehog.

Поклонникам предоставляется возможность участвовать в бета-тестировании Sonic Rumble с 24 по 26 мая, с регистрацией до 19 мая 2024 года. Информация о том, будет ли игра бесплатной с рекламой и внутриигровыми покупками, или же предложена по платной модели, пока не раскрыта.

Источник — androidheadlines.com