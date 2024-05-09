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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Sonic Rumble — новый мобильный хит от Sega, в духе Fall Guys

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.05.2024
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Sonic Rumble - новый мобильный хит от Sega, в духе Fall Guys

Sega объявила о скором выходе Sonic Rumble, мобильной игры для 32 игроков, которая напоминает популярный платформер Fall Guys от Mediatonic. В игре, доступной на Android и iOS, игроки управляют фигурками персонажей из знаменитой серии Sonic the Hedgehog, сражаясь за звание самого быстрого.

В Sonic Rumble игроки собирают кольца и бросают вызов друг другу в динамичных королевских битвах. С возможностью настройки персонажей, каждый игрок может создать уникального аватара. Sega представила трейлер, демонстрирующий гонки к финишу через изменчивые ландшафты и препятствия.

Разработкой Sonic Rumble занимается студия Rovio, известная созданием Angry Birds, которую Sega приобрела за 775 миллионов долларов. Хотя точная дата релиза не уточнена, предполагается, что игра выйдет зимой, совпадая с сезоном отпусков и релизом нового анимационного фильма о Sonic the Hedgehog.

Поклонникам предоставляется возможность участвовать в бета-тестировании Sonic Rumble с 24 по 26 мая, с регистрацией до 19 мая 2024 года. Информация о том, будет ли игра бесплатной с рекламой и внутриигровыми покупками, или же предложена по платной модели, пока не раскрыта.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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