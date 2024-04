Объявлена дата выхода Slay the Spire 2

К сегодняшнему дню уже вышло множество инди-рогаликов, в том числе с колодами, но немногие из них обладают такой же захватывающей привлекательностью и приобретают культовый статус, как, например, Slay the Spire. Что ж, возрадуйтесь: во время презентации Triple-I Initiative была анонсирована Slay the Spire 2! Игра не выглядит чем-то радикально новым по сравнению с первой частью, но, похоже, в ней улучшили игровой процесс во многих отношениях: обновлены визуальные эффекты, добавились новые карты, враги и пока еще непонятные «новые способы игры». Ниже вы можете посмотреть кинематографический тизер Slay the Spire 2.

А вот несколько скриншотов, которые дают представление о реальном игровом процессе:

Очень похоже на первую часть, что определенно неплохо. Хотите узнать больше? Вот ключевые особенности новой игры:

Пробуждение Шпиля . Цивилизация ждала 1000 лет, пока Шпиль вновь откроет свои двери… вернитесь в Шпиль и сразитесь с друзьями и врагами в этом продолжении известного карточного рогалика. Как высоко вы подниметесь… и какие тайны раскроете на вершине?

. Цивилизация ждала 1000 лет, пока Шпиль вновь откроет свои двери… вернитесь в Шпиль и сразитесь с друзьями и врагами в этом продолжении известного карточного рогалика. Как высоко вы подниметесь… и какие тайны раскроете на вершине? Множество колод : новые персонажи присоединятся к битве со своими наборами карт, механиками и особенностями. Попробуйте больше вариантов и осваивайте их в своем темпе. Шпиль всегда подождет тех, кто осмелится бросить ему вызов…

: новые персонажи присоединятся к битве со своими наборами карт, механиками и особенностями. Попробуйте больше вариантов и осваивайте их в своем темпе. Шпиль всегда подождет тех, кто осмелится бросить ему вызов… Постоянно меняющийся Шпиль . Ждите новых врагов, событий и артефактов, поскольку комнаты и предметы, которые вы находите, меняются каждый раз. Пробуйте рискованные билды или выбирайте осторожный путь, исследуя бесчисленные возможные стратегии, попадая в необычные ситуации и сражаясь с боссами каждый Акт.

. Ждите новых врагов, событий и артефактов, поскольку комнаты и предметы, которые вы находите, меняются каждый раз. Пробуйте рискованные билды или выбирайте осторожный путь, исследуя бесчисленные возможные стратегии, попадая в необычные ситуации и сражаясь с боссами каждый Акт. Перестроено с нуля . Slay the Spire 2 была полностью переписана с нуля на новом игровом движке! Добавлены современные функции, совершенно новые визуальные эффекты и расширены возможности модификаций.

. Slay the Spire 2 была полностью переписана с нуля на новом игровом движке! Добавлены современные функции, совершенно новые визуальные эффекты и расширены возможности модификаций. Новые способы игры! — Пока секрет.

Slay the Spire 2 выйдет в раннем доступе Steam в течение 2025 года.

Источник — wccftech.com