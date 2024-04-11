Новые Realme Buds T110 смогут услаждать слух 38 часов

На сегодняшней презентации Realme представила свои новейшие TWS-наушники Realme Buds T110 вместе со смартфоном Realme GT Neo 6 SE. Buds T110 ориентирован на стремящихся к экономии пользователей, которые предпочитают баланс между доступностью и функциональностью. Давайте рассмотрим характеристики новинки, ее особенности и информацию о ценах.

Технические характеристики Realme Buds T110

Buds T110 поставляется в четырех цветовых вариантах — черном, белом, зеленом и синем, последний из которых, как сообщается, выйдет немного позже. Каждый наушник весит всего 4,09 грамма, что обеспечивает удобную и надежную посадку для длительного прослушивания.

Что касается звука, наушники оснащены динамиками 10 мм и композитной диафрагмой с куполом из PEEK+TPU и титановым покрытием.

ИИ-технология шумоподавления при вызовах сведет к минимуму фоновый шум во время звонков, чтобы обеспечить четкую связь. Кроме того, Buds T110 имеет режим с низкой задержкой 88 мс, идеально подходящий для динамичных игр.

Наушники также могут похвастаться довольно долгим временем автономной работы — до 7 часов без подзарядки. А с зарядным чехлом общее время воспроизведения и вовсе увеличивается до 38 часов.

Наушники поддерживают быструю зарядку, чтобы быстро вернуть вас к прослушиванию. По данным Realme, вы можете получить 20 минут рабочего времени всего за 10 минут зарядки.

Buds T110 использует Bluetooth 5.4 для стабильного и эффективного соединения. Наушники также поддерживают технологию бинауральной одновременной передачи, которая должна обеспечивать отдельную передачу звука на каждый наушник для улучшения синхронизации.

И последнее, что хотелось бы упомянуть: наушники водонепроницаемы с рейтингом IPX5, поэтому вы можете использовать их во время тренировок или под моросящим дождем.

Цена и наличие

Realme Buds T110 продаются по адекватной цене в 18 долларов. Такая стоимость делает T110 привлекательным вариантом для покупателей с ограниченным бюджетом, которым нужны многофункциональные TWS. С нетерпением ждем появления этих наушников на нашем рынке. Предыдущая модель, классные Realme Buds T100, обладают отличным соотношением цены и качества и занимают первую строчку в рейтинге в ценовой категории до 2 тыс. рублей.

Источник — gizmochina.com