Яндекс представил Библиотеку знаний Нейро с вопросами и ответами от сервиса

Компания Яндекс анонсировала запуск нового ресурса под названием Библиотека знаний Нейро. Этот сервис представляет собой коллекцию наиболее увлекательных вопросов и ответов по разнообразным темам, заданных пользователями. Благодаря этому инструменту любознательные пользователи смогут расширить свои знания в таких областях, как технологии, наука, культура, путешествия и многие другие.

Нейро демонстрирует разнообразие способов взаимодействия с искусственным интеллектом, позволяя не только искать информацию в привычном формате, но и сравнивать объекты, быстро осваивать различные точки зрения по одной теме. С течением времени Библиотека знаний будет пополняться новой информацией, чтобы пользователи всегда имели доступ к актуальным данным.

Сервис предлагает вопросы, разбитые по категориям, включая такие, как полезные советы, экономика, финансы, красота, стиль, кулинария, образование, психология и многие другие. Эти категории отражают реальные интересы пользователей, и, например, около 30% всех вопросов связаны с наукой и образованием.

Для создания Библиотеки Яндекс использовал агрегированные и анонимизированные запросы пользователей. Компания разработала особую систему фильтрации для отбора самых интересных и информативных вопросов и ответов, которая также проверяет их на соответствие запросам аудитории.

Нейро — это сервис Яндекса, основанный на технологии нейросетей, который предоставляет единственный правильный ответ на заданный вопрос, используя всю доступную информацию в интернете. Задать вопрос в Нейро можно как текстом, так и с помощью изображений. Сервис ищет ответы, анализируя найденные сайты и объединяя полученную информацию в единый ответ, включающий ссылки на источники. С момента запуска Нейро его использовали почти 10 миллионов человек, и каждый день количество задаваемых вопросов достигает нескольких сотен тысяч.

Источник — yandex.ru