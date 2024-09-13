Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Яндекс представил Библиотеку знаний Нейро с вопросами и ответами от сервиса
Интернет и ПОЭлектроника и техника

Яндекс представил Библиотеку знаний Нейро с вопросами и ответами от сервиса

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.09.2024
407 Просмотров 0
Яндекс представил Библиотеку знаний Нейро с вопросами и ответами от сервиса

Компания Яндекс анонсировала запуск нового ресурса под названием Библиотека знаний Нейро. Этот сервис представляет собой коллекцию наиболее увлекательных вопросов и ответов по разнообразным темам, заданных пользователями. Благодаря этому инструменту любознательные пользователи смогут расширить свои знания в таких областях, как технологии, наука, культура, путешествия и многие другие.

Нейро демонстрирует разнообразие способов взаимодействия с искусственным интеллектом, позволяя не только искать информацию в привычном формате, но и сравнивать объекты, быстро осваивать различные точки зрения по одной теме. С течением времени Библиотека знаний будет пополняться новой информацией, чтобы пользователи всегда имели доступ к актуальным данным.

Сервис предлагает вопросы, разбитые по категориям, включая такие, как полезные советы, экономика, финансы, красота, стиль, кулинария, образование, психология и многие другие. Эти категории отражают реальные интересы пользователей, и, например, около 30% всех вопросов связаны с наукой и образованием.

Для создания Библиотеки Яндекс использовал агрегированные и анонимизированные запросы пользователей. Компания разработала особую систему фильтрации для отбора самых интересных и информативных вопросов и ответов, которая также проверяет их на соответствие запросам аудитории.

Нейро — это сервис Яндекса, основанный на технологии нейросетей, который предоставляет единственный правильный ответ на заданный вопрос, используя всю доступную информацию в интернете. Задать вопрос в Нейро можно как текстом, так и с помощью изображений. Сервис ищет ответы, анализируя найденные сайты и объединяя полученную информацию в единый ответ, включающий ссылки на источники. С момента запуска Нейро его использовали почти 10 миллионов человек, и каждый день количество задаваемых вопросов достигает нескольких сотен тысяч.

Источник — yandex.ru

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.