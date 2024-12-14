ТОП-10 Лучшие мини-ПК 2024 года

Лучшие мини-ПК сегодня могут превосходить классические десктопы.

О чем вы думаете, когда ищете альтернативу ПК? Скорее всего о ноутбуке или моноблоке. Но это не всегда удобно. И здесь на помощь приходят мини-ПК. Если вы хотите избежать громоздкости полноразмерного ПК, не хотите быть привязанным к одному монитору, как это бывает с ноутбуком или моноблоком, мини ПК единственный выбор.

14.12.2024 Обновление В рейтинг лучших мини-ПК добавлен новый Mac mini M4.

Мини-ПК могут оставаться незаметными, располагаться под столом, либо за монитором. Несмотря на свои небольшие размеры, мини-ПК так же функциональны и совместимы с программным обеспечением, как и обычные ПК.

В мире электроники и существует одно неизменное правило: все всегда уменьшается, и ПК не являются исключением. Задачи, для которых несколько лет назад требовалась громоздкая башня, сегодня могут быть решены с помощью стандартного корпуса Mini-ITX, размер которого составляет от одной трети до четверти размера «бежевых коробок» прошлого. Тем не менее, даже Mini-ITX устаревает по сегодняшним меркам. Сегодня мы можем получить полноценный компьютер, который поместится в кармане или на ладони.

Когда дело доходит до мини-ПК, существует большое разнообразие. Доступны различные размеры, и они предназначены для различных вариантов использования. Некоторые мини-ПК предназначены для горизонтального размещения под столом. В то время как другие имеют уникальную вертикальную конструкцию, позволяющую размещать их на столе рядом с монитором на расстоянии вытянутой руки. Вы также можете полностью скрыть их за монитором, если они оснащены монтажными отверстиями VESA.

Современный ассортимент мини-ПК — отличная альтернатива громоздким полноразмерным настольным компьютерам и многофункциональным системам для всех видов использования: от администраторов, выполняющих ввод данных, до специалистов по обслуживанию клиентов и офисов колл-центров, творческих профессионалов и студентов, обучающихся дома.

Мы провели тщательное исследование, поэтому вам не придётся прилагать большие усилия для выбора. Здесь мы собрали лучшие мини-ПК любого размера и форм-фактора и для любого сценария использования. Вы найдёте модели от крупных брендов, таких как Apple, Asus, Intel, а также HP, одного из пионеров в этой категории. Наконец, вы найдёте восходящих звёзд, таких как JuniBox, и менее известных нишевых брендов в этом сегменте рынка.

1 Apple Mac mini M4 Лучший мини-ПК из всех

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: Apple M4 (до 12 ядер)

Графика: встроенный графический процессор (до 16 ядер) ОЗУ: до 24 ГБ

Память: твердотельный накопитель 512 ГБ

Подключения: 2 порта USB-C, 3 порта Thunderbolt 5 (USB-C), HDMI, наушники 3,5 мм разъем, Ethernet Плюсы Отличная производительность

Более компактный дизайн

Не заоблачная цена Минусы Передние порты USB-C медленнее, чем задние

Неудобное расположение кнопки питания

Нет USB-A

Apple Mac mini с чипом M4 — отличный выбор для тех, кто ищет производительный и недорогой компьютер. С момента появления чипов серии M, Mac mini стал лидером среди компактных ПК, а новый чип M4 делает его ещё лучше. Он прекрасно справляется с самыми разными задачами. От повседневной работы в офисе до профессионального редактирования фото и видео. 16 ГБ оперативной памяти, оптимизированной Apple, обеспечивают плавную работу.

Mac mini M4 показывает высокие результаты в стандартных офисных задач, веб-серфинге и других повседневных сценариях. Даже при редактировании видео 4K в Adobe Premiere Pro и других ресурсоёмких приложениях компьютер работает быстро и тихо. Игры тоже запускаются без проблем, хотя Mac mini не позиционируется как игровая платформа.

В целом, благодаря процессору M4, Apple Mac mini остаётся вне конкуренции. Он предлагает идеальное сочетание производительности, цены и компактных размеров. Улучшения производительности по сравнению с предыдущими моделями составляют 25% (M4) и 45% (M4 Pro). Mac mini M4 Pro даже превосходит по скорости Mac mini с чипом M2 Pro и даже M2 Max в Mac Studio. Более того, новый Mac mini стал ещё компактнее, чем раньше, сохранив при этом доступную цену.

2 JuniBox x3 pro Лучший мини-ПК по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: Intel Core i5-1135G7 (2.4 ГГц)

Оперативная память: 16 ГБ

Память 512 ГБ SSD

Графика: Intel HD Graphics 620

ОС: Windows 11 Pro

Тип памяти: DDR4

Число ядер процессора: 4 Плюсы Подойдёт для выполнения большинства задач

Можно провести апгрейт

Доступная цена Минусы Может быть шумным под нагрузкой

Флагман в линейке бренда Junibox занял второе место в нашем рейтинге лучших мини-ПК. Он оснащён процессором Intel — I5-1135G7, который при необходимости может достигать 4,1 ГГц на 4 ядрах. Этот компьютер обеспечит беспроблемную работу в течение не менее 10 лет и успешно справится с любыми задачами.

При необходимости можно обновить железо и увеличить объем как SSD, так и оперативной памяти. Независимо от того, работаете ли вы в офисе или дома, запускаете множество приложений, этот компьютер обеспечит быструю работу благодаря SSD-накопителю Samsung. Он легко справится с воспроизведением даже 8K-видео, сложными программами для дизайна, 3D-моделированием и многим другим. О работе с программами пакета Microsoft Office говорить особо не нужно.

Вы можете быть уверены, что с помощью одного нажатия кнопки вы уже будете в сети, даже в самой удалённой комнате от роутера, благодаря новейшему оборудованию Wi-Fi 5.0. Вам остаётся только подключить мышь и клавиатуру через USB, а также монитор или телевизор.

3 Minisforum UM790 Pro Для редактирования видео и не только

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: AMD Ryzen 9

Графика: Radeon 780M

Оперативная память: 32 ГБ DDR5 (с возможностью расширения до 64 ГБ)

Память: 1 ТБ M.2 2280 PCIe4.0 SSD Возможности подключения: 4 порта USB3.2 Type-A, 2 порта HDMI 2.1, 2 порта USB 4, 1 аудиоразъем 3,5 мм, 1x RJ45 2,5G Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Плюсы Высокая мощность

Универсальные возможности подключения

VESA для крепления Минусы Несколько дорого

Примитивный дизайн

Minisforum UM790 Pro — это компактный и очень мощный мини-ПК, идеально подходящий для работы с видео. Если вам нужен компьютер для редактирования видео, способный справиться с самыми требовательными программами, UM790 Pro — отличный вариант. Хотя есть и другие хорошие мини-ПК, например, Apple Mac mini, UM790 Pro выделяется своими характеристиками. Благодаря процессору AMD Ryzen 9 7940HS и видеокарте AMD Radeon 780M, он демонстрирует великолепную производительность в самых разных задачах, включая игры и редактирование видео 4K.

32 ГБ оперативной памяти DDR5 (с возможностью расширения до 64 ГБ) и два слота M.2 PCIe 4.0 SSD (один на 1 ТБ уже установлен) обеспечивают быструю работу и большой объем памяти для хранения файлов [citation:8]. UM790 Pro также предлагает множество портов, совместимость с креплениями VESA и эффективную систему охлаждения. Результаты тестов показывают, что его производительность соответствует заявленным характеристикам. Это делает его идеальным выбором для творческих профессионалов, геймеров и пользователей, которым нужна мощная машина для офисной работы.

Дизайн UM790 Pro может показаться простым, но он очень практичен и функционален. Хотя цена находится в сегменте выше среднего для мини-ПК, высокая производительность и функциональность полностью оправдывают стоимость. Это прекрасный вариант для тех, кто ищет мощный компьютер в компактном корпусе.

Для профессионалов, работающих с видеомонтажом, в качестве альтернативы можно рассмотреть Apple Mac mini или Apple Mac Studio.

4 Minsforum AtomMan G7 PT Лучший мини-ПК для игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: AMD Ryzen 9 7945HX

Графика: Radeon RX 7600M XT

Оперативная память: До 96 ГБ DDR5-5200

Память: 1x PCIe 5.0, 1x PCIe 4.0 M.2

Возможности подключения: HDMI 2.0, DisplayPort 2.0, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2.5G LAN, 3.5 mm audio and mic jacks Плюсы Потрясающая игровая производительность в разрешении 1080p

Высокая мощность процессора

Тихая работа Минусы Не все игры идут с разрешением 1440p.

Плохо обрабатывает трассировку лучей

Minisforum AtomMan G7 PT — мощный мини-ПК, идеально подходящий для игр в разрешении 1080p и решения большинства повседневных задач. Несмотря на компактный размер и вертикальную установку, он превосходит обычные мини-ПК по функциональности, занимая при этом минимум места на столе. Это особенно важно для геймеров, которым часто требуется экономия пространства.

Корпус мини-ПК выполнен в матово-чёрном цвете, украшен логотипом Legend of Ashoka (подсветка легко отключается в BIOS). Дизайн можно охарактеризовать как лаконичный и функциональный.

Главное преимущество G7 PT перед большинством мини-ПК — наличие дискретной видеокарты среднего класса AMD Radeon RX 7600M XT. С её 2048 шейдерами, 32 CU, 128 МБ кэша, частотой 2600 МГц и 8 ГБ видеопамяти, G7 PT обеспечивает отличную производительность в 1080p. В разрешении 1440p также играть возможно, но для поддержания высокой частоты кадров может потребоваться снижение графических настроек. Следует отметить, что для игр в 1440p лучше подойдут более мощные решения, например, NVIDIA RTX 4070 Mobile.

Процессор Ryzen 9 7945HX с базовым TDP 65 Вт, 16 ядрами, 32 потоками и турбочастотой 5,4 ГГц, справляется с играми и другими требовательными задачами, такими как видео-рендеринг, легко превосходя многие настольные процессоры. TDP можно увеличить до 85 Вт, но это больше скажется на производительности в профессиональных приложениях, чем в играх.

Несмотря на мощную начинку, G7 PT работает тихо и не перегревается. Все благодаря запатентованной системе охлаждения Cold Wave от Minisforum. Эта система эффективно отводит тепло от процессора, видеокарты и накопителей, минимизируя шум вентиляторов.

В играх на 1080p G7 PT показывает отличные результаты: стабильные 60+ FPS в большинстве современных тайтлах на высоких настройках графики, а в некоторых — более 100 FPS. Например, A Plague Tale: Requiem на Ultra в 1080p выдаёт 76 FPS, а Doom Eternal на Ultra Nightmare — 172 FPS. Однако, трассировка лучей значительно снижает FPS, так как RX 7600M XT не оптимизирован для этой технологии.

Важно помнить, что базовая модель поставляется без оперативной памяти, SSD и операционной системы.

5 Apple Mac Studio Лучший мини-ПК для поклонников macOS

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: Apple M1 — M2

Графика: 24-60-ядерный графический процессор

Оперативная память: 32-64 Гб

Объем памяти: твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ — 1 ТБ

Подключение: Thunderbolt 4, USB-C, USB 4, USB 3.1, USB-A, HDMI, Ethernet, аудиоразъем Плюсы Невероятно высокая производительность

Отличный дизайн

Много портов

Бесшумный Минусы Дорого

Нельзя сделать апгрейт

Если вы профессионал, Apple Mac Studio — лучший мини-компьютер для вас. Усовершенствованная версия Mac mini, Mac Studio изготовлена из цельного алюминиевого профиля квадратной формы.

В независимых тестах Mac Studio показывает прекрасные результаты. Он легко справляется с редактированием видео в формате 8K и передовыми инструментами обработки фотографий на базе искусственного интеллекта в Adobe Photoshop. И все это будет сделано практически в абсолютной тишине.

Поскольку это Apple, вам придётся прилично заплатить. Стартовая цена Mac Studio не так уж и высокая. Но это даёт вам модель начального уровня с тем же чипом M1 Max, что и в MacBook Pro 2021 года выпуска. Покупка Mac Studio с топовым чипом Apple M1 Ultra обойдётся как минимум в два раза дороже. Хотя это того стоит, если вы хотите получить один из самых быстрых и мощных компьютеров Mac на рынке.

6 Asus ExpertCenter PN52 Хороший выбор для офисных задач

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: AMD Ryzen 7 5800H 3,2 ГГц

Графика: встроенная AMD Radeon

Оперативная память: 16 ГБ

Объем памяти: 512 ГБ

Операционная система: Windows 11 Pro Плюсы Надёжный мобильный процессор Ryzen

Лёгкий доступ к внутренним компонентам

Компактный размер Минусы Нет слота для SD-карт

Asus ExpertCenter PN52 оснащён мобильным процессором AMD Ryzen 7. Этот чип обеспечивает высокую производительность, хотя и не такую, как у Apple Mac mini (выше). В то время как его конструкция обеспечивает лёгкий доступ и широкие возможности обновления. Есть возможность размещения до 32 ГБ оперативной памяти и двух твердотельных накопителей M.2 плюс 2,5-дюймовый SSD или жёсткий диск.

Всем, кого интересует приобретение мини-ПК, следует обратить внимание на ExpertCenter PN52. Он имеет много портов, поддерживает подключение до четырёх мониторов 4K или один 8K. Этот мини-ПК также подходит для лёгкой творческой работы. Он справится с такими программами, как Adobe Photoshop, не говоря уже об офисных приложениях. В нем отсутствует слот для карт памяти microSD, но в остальном придраться не к чему.

7 JuniBox Q-ube Pro Лучший мини-ПК в компактном форм-факторе

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: Intel Processor N100 (0.1 ГГц)

Количество ядер процессора: 4

Объем оперативной памяти: 8ГБ / 16 ГБ

Тип памяти: DDR4

Видеокарта: Intel UHD Graphics 600

Интерфейсы и разъёмы: 3.5 мм, HDMI, USB 3.0, RJ-45 Ethernet

Общий объем накопителей SSD: 256 ГБ / 512 ГБ

Операционная система: Windows 11 Pro Плюсы Компактный и стильный дизайн

Высокая производительность для своего размера

Проверка перед отправкой и гарантия 12 месяцев

Доступная цена Минусы Не подойдёт для игр

Junibox Q-ube Pro — самый компактный ПК в линейке бренда. Некоторые из его составных компонентов также используются в смартфонах, чтобы достичь минимальных размеров. Несмотря на его размер, Q-ube Pro способен справиться с любыми задачами, стоящими перед персональным компьютером. Стильный дизайн и многоцветная подсветка делают его по-настоящему модным – ваши коллеги будут в восторге.

В его основе – процессор Intel. Он работает на средних частотах и, при необходимости, может достигать 3,4 ГГц. Оперативная память DDR4 объёмом 8 или 16 ГБ позволяет быстро обрабатывать данные. А SSD-накопитель на 256 или 512 ГБ с возможностью расширения поможет хранить все ваши данные в одном месте. Этот ПК идеально подходит для домашнего использования – от сёрфинга в интернете до офисных задач.

8 Intel NUC 13 Pro Новое поколение NUC

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: Intel Core i7-1360P (12 ядер, 16 потоков, кэш 18 МБ, частота до 5 ГГц)

Графика: Intel Iris Xe Graphics (96EU)

Оперативная память: 32 ГБ оперативной памяти DDR4 (с возможностью расширения до 64 ГБ)

Объем памяти: 512 ГБ твердотельный накопитель PCIe 4 поколения NVMe SSD

Подключение: 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0 Type-C), 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0, 2x HDMI 2.1, 1x универсальный аудио разъем, Intel i226V 10/100/1000/2500 Мбит / с порт RJ45 Ethernet, Intel® Wi-Fi Fi 6E AX2111 + Bluetooth v5.2 Плюсы Intel Silicon 13-го поколения

Все классы процессоров, включая vPro

Обновляемый память хранения и оперативная память

Бесшумная работа Минусы Разъем питания не USB-C

Новейший и, возможно, самый мощный NUC на сегодняшний день. Intel NUC 13 Pro использует лучший чип из линеек мобильных продуктов 13-го поколения в классическом корпусе Intel NUC.

Эта серия мини-ПК имеет высокую производительность процессора. Поддерживает до 12 потоков и 64 ГБ оперативной памяти в сочетании с хранилищем NVMe 4-го поколения и технологией Thunderbolt 4. Начиная примерно с модели процессора Core-i3 и заканчивая топовым Core-i7 vPro, есть широкие возможности выбора как по производительности, так и по цене.

В независимом тестировании NUC 13 Pro справлялся с многопоточными задачами намного быстрее, чем его предшественники, но производительность однопоточных тестов была лишь ненамного быстрее. Лучшими аспектами нового NUC являются подключение с помощью портов Thunderbolt 4.0, USB 3.2. Также можно отметить практически бесшумную работу.

Intel NUC 13 Pro, возможно, не самый дешёвый вариант компактного ПК. Но он обеспечивает абсолютное преимущество технологии NUC.

9 GMKtec NucBox K6 Мощный NUC, но с ограниченной пропускной способностью

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: AMD Ryzen 7 7840HS

Графика: AMD Radeon 780M

Оперативная память: 32 ГБ DDR45 (с возможностью расширения до 64 ГБ)

Память: 1 ТБ M.2 2280 PCIe Gen 4

Подключения: 1 порт USB4 Type-A, 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 порт USB 3.2 Gen 1 Type -А, 1x USB 2.0, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, 1x 3,5 мм CTIA, 2x 2,5GbE LAN, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 Плюсы Мощный

Хорошая графическая производительность

Можно улучшить Минусы Хлипкая конструкция

Нет портов Thunderbolt

Всего один порт USB4

GMKtec NucBox K6 — это отличный мини-ПК для студентов и всех, кто ищет надежный и недорогой компьютер. Он обладает многими функциями более дорогой модели GMKtec K8, но стоит дешевле.

Благодаря процессору AMD Ryzen 7 7840HS, видеокарте AMD Radeon 780M и 32 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 64 ГБ), K6 прекрасно справляется с различными задачами: от офисных приложений и веб-серфинга до создания контента и несложных игр. Он также очень тихий, что делает его удобным для работы в общественных местах. В некоторых тестах K6 показывает лучшие результаты, чем более мощный K8.

Важно отметить, что доступ к внутренним компонентам для апгрейда несколько затруднен, поэтому рекомендуется разбирать устройство только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. Единственным существенным недостатком является отсутствие портов Thunderbolt. В отличие от K8, K6 не поддерживает обработку искусственного интеллекта, но для большинства пользователей это не критично. В целом, GMKtec NucBox K6 — это прекрасный выбор для повседневных задач.

10 HP Z2 Mini G9 Лучшая Мини-рабочая станция

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Процессор: Intel Core i9-12900K 3,2 ГГц

Графика: Nvidia RTX A2000

Оперативная память: 64 ГБ

Объем памяти: 1 ТБ SSD

Операционная система: Windows 11 Pro Плюсы Компактная конструкция, совместимая с VESA

Впечатляющая производительность

Модульные порты ввода-вывода Минусы Может быть громким

Внешний блок питания

Большинство покупателей настольных рабочих станций ищут возможности расширения и модернизации. У HP Z2 Mini G9 их нет, но он обладает потрясающей производительностью, впечатляющими возможностями подключения и удивительной удобством обслуживания для ПК компактного размера. Несмотря на то, что Z2 Mini можно спрятать под столом или за монитором с дополнительным креплением VESA, в нем установлено оборудование, которое вы найдёте в полноразмерных башнях.

Z2 Mini G9 отличный выбор для 2D- и лёгкого 3D-проектирования и CGI-рендеринга, а также для редактирования видео, анализа данных и научных и инженерных приложений. Объем оперативной памяти до 64 ГБ и 8 ТБ хранилища обеспечивают достаточный запас на будущее и он также может быть сконфигурирован с невероятным количеством портов.

Как выбрать лучший мини-ПК

Знайте, чего вы хотите: поиск подходящего вам мини-ПК начинается с понимания того, что вы ищете. Вам нужно что-то достаточно маленькое, чтобы его можно было спрятать за телевизором в качестве специальной приставки для потоковой передачи, или вы ищете что-то с игровыми возможностями? Вам нужна базовая машина для просмотра Интернета или вам нужны серьёзные вычислительные и графические возможности? Наши лучшие варианты, приведённые выше, хорошо выделяют сценарии использования, для которых лучше всего подходят различные системы.

Найдите правильный размер: тогда возникает вопрос о форм-факторе. Все мини-ПК небольшие, но в этой категории есть целый ряд вариантов: от ПК-фляжек, достаточно маленьких, чтобы поместиться в кармане, до настольных корпусов, которые все ещё достаточно компактны, чтобы их можно было убрать с глаз долой. Вы пожертвуете мощностью ради системы меньшего размера, но вы все равно можете получить мощный настольный компьютер, который достаточно мал, чтобы носить его в рюкзаке, даже если нужны игровые возможности или производительность рабочей станции.

Убедитесь, что вам нравится ваша конфигурация и варианты обновления: Наконец, вы должны взглянуть на параметры конфигурации и возможности обновления. Многие мини-ПК имеют два или три варианта конфигурации, которые могут изменить все, от объёма включённого хранилища до наличия высокопроизводительных процессоров и дискретных видеокарт. Также есть вопрос о апгрейдах.

Многие из самых маленьких мини-ПК не оставляют места для будущих аппаратных изменений, но другие предназначены для добавления памяти или хранилища или даже оснащены портами, позволяющими использовать внешний графический процессор для расширения возможностей.