ТОП-10 Лучшие мини-ПК 2024 года

Лучшие мини-ПК сегодня могут превосходить классические десктопы.
О чем вы думаете, когда ищете альтернативу ПК? Скорее всего о ноутбуке или моноблоке. Но это не всегда удобно. И здесь на помощь приходят мини-ПК. Если вы хотите избежать громоздкости полноразмерного ПК, не хотите быть привязанным к одному монитору, как это бывает с ноутбуком или моноблоком, мини ПК единственный выбор.
Мини-ПК могут оставаться незаметными, располагаться под столом, либо за монитором. Несмотря на свои небольшие размеры, мини-ПК так же функциональны и совместимы с программным обеспечением, как и обычные ПК.
В мире электроники и существует одно неизменное правило: все всегда уменьшается, и ПК не являются исключением. Задачи, для которых несколько лет назад требовалась громоздкая башня, сегодня могут быть решены с помощью стандартного корпуса Mini-ITX, размер которого составляет от одной трети до четверти размера «бежевых коробок» прошлого. Тем не менее, даже Mini-ITX устаревает по сегодняшним меркам. Сегодня мы можем получить полноценный компьютер, который поместится в кармане или на ладони.
Когда дело доходит до мини-ПК, существует большое разнообразие. Доступны различные размеры, и они предназначены для различных вариантов использования. Некоторые мини-ПК предназначены для горизонтального размещения под столом. В то время как другие имеют уникальную вертикальную конструкцию, позволяющую размещать их на столе рядом с монитором на расстоянии вытянутой руки. Вы также можете полностью скрыть их за монитором, если они оснащены монтажными отверстиями VESA.
Современный ассортимент мини-ПК — отличная альтернатива громоздким полноразмерным настольным компьютерам и многофункциональным системам для всех видов использования: от администраторов, выполняющих ввод данных, до специалистов по обслуживанию клиентов и офисов колл-центров, творческих профессионалов и студентов, обучающихся дома.
Мы провели тщательное исследование, поэтому вам не придётся прилагать большие усилия для выбора. Здесь мы собрали лучшие мини-ПК любого размера и форм-фактора и для любого сценария использования. Вы найдёте модели от крупных брендов, таких как Apple, Asus, Intel, а также HP, одного из пионеров в этой категории. Наконец, вы найдёте восходящих звёзд, таких как JuniBox, и менее известных нишевых брендов в этом сегменте рынка.
Процессор: Apple M4 (до 12 ядер)
Графика: встроенный графический процессор (до 16 ядер) ОЗУ: до 24 ГБ
Память: твердотельный накопитель 512 ГБ
Подключения: 2 порта USB-C, 3 порта Thunderbolt 5 (USB-C), HDMI, наушники 3,5 мм разъем, Ethernet
- Отличная производительность
- Более компактный дизайн
- Не заоблачная цена
- Передние порты USB-C медленнее, чем задние
- Неудобное расположение кнопки питания
- Нет USB-A
Apple Mac mini с чипом M4 — отличный выбор для тех, кто ищет производительный и недорогой компьютер. С момента появления чипов серии M, Mac mini стал лидером среди компактных ПК, а новый чип M4 делает его ещё лучше. Он прекрасно справляется с самыми разными задачами. От повседневной работы в офисе до профессионального редактирования фото и видео. 16 ГБ оперативной памяти, оптимизированной Apple, обеспечивают плавную работу.
Mac mini M4 показывает высокие результаты в стандартных офисных задач, веб-серфинге и других повседневных сценариях. Даже при редактировании видео 4K в Adobe Premiere Pro и других ресурсоёмких приложениях компьютер работает быстро и тихо. Игры тоже запускаются без проблем, хотя Mac mini не позиционируется как игровая платформа.
В целом, благодаря процессору M4, Apple Mac mini остаётся вне конкуренции. Он предлагает идеальное сочетание производительности, цены и компактных размеров. Улучшения производительности по сравнению с предыдущими моделями составляют 25% (M4) и 45% (M4 Pro). Mac mini M4 Pro даже превосходит по скорости Mac mini с чипом M2 Pro и даже M2 Max в Mac Studio. Более того, новый Mac mini стал ещё компактнее, чем раньше, сохранив при этом доступную цену.
Процессор: Intel Core i5-1135G7 (2.4 ГГц)
Оперативная память: 16 ГБ
Память 512 ГБ SSD
Графика: Intel HD Graphics 620
ОС: Windows 11 Pro
Тип памяти: DDR4
Число ядер процессора: 4
- Подойдёт для выполнения большинства задач
- Можно провести апгрейт
- Доступная цена
- Может быть шумным под нагрузкой
Флагман в линейке бренда Junibox занял второе место в нашем рейтинге лучших мини-ПК. Он оснащён процессором Intel — I5-1135G7, который при необходимости может достигать 4,1 ГГц на 4 ядрах. Этот компьютер обеспечит беспроблемную работу в течение не менее 10 лет и успешно справится с любыми задачами.
При необходимости можно обновить железо и увеличить объем как SSD, так и оперативной памяти. Независимо от того, работаете ли вы в офисе или дома, запускаете множество приложений, этот компьютер обеспечит быструю работу благодаря SSD-накопителю Samsung. Он легко справится с воспроизведением даже 8K-видео, сложными программами для дизайна, 3D-моделированием и многим другим. О работе с программами пакета Microsoft Office говорить особо не нужно.
Вы можете быть уверены, что с помощью одного нажатия кнопки вы уже будете в сети, даже в самой удалённой комнате от роутера, благодаря новейшему оборудованию Wi-Fi 5.0. Вам остаётся только подключить мышь и клавиатуру через USB, а также монитор или телевизор.
Процессор: AMD Ryzen 9
Графика: Radeon 780M
Оперативная память: 32 ГБ DDR5 (с возможностью расширения до 64 ГБ)
Память: 1 ТБ M.2 2280 PCIe4.0 SSD Возможности подключения: 4 порта USB3.2 Type-A, 2 порта HDMI 2.1, 2 порта USB 4, 1 аудиоразъем 3,5 мм, 1x RJ45 2,5G Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
- Высокая мощность
- Универсальные возможности подключения
- VESA для крепления
- Несколько дорого
- Примитивный дизайн
Minisforum UM790 Pro — это компактный и очень мощный мини-ПК, идеально подходящий для работы с видео. Если вам нужен компьютер для редактирования видео, способный справиться с самыми требовательными программами, UM790 Pro — отличный вариант. Хотя есть и другие хорошие мини-ПК, например, Apple Mac mini, UM790 Pro выделяется своими характеристиками. Благодаря процессору AMD Ryzen 9 7940HS и видеокарте AMD Radeon 780M, он демонстрирует великолепную производительность в самых разных задачах, включая игры и редактирование видео 4K.
32 ГБ оперативной памяти DDR5 (с возможностью расширения до 64 ГБ) и два слота M.2 PCIe 4.0 SSD (один на 1 ТБ уже установлен) обеспечивают быструю работу и большой объем памяти для хранения файлов [citation:8]. UM790 Pro также предлагает множество портов, совместимость с креплениями VESA и эффективную систему охлаждения. Результаты тестов показывают, что его производительность соответствует заявленным характеристикам. Это делает его идеальным выбором для творческих профессионалов, геймеров и пользователей, которым нужна мощная машина для офисной работы.
Дизайн UM790 Pro может показаться простым, но он очень практичен и функционален. Хотя цена находится в сегменте выше среднего для мини-ПК, высокая производительность и функциональность полностью оправдывают стоимость. Это прекрасный вариант для тех, кто ищет мощный компьютер в компактном корпусе.
Для профессионалов, работающих с видеомонтажом, в качестве альтернативы можно рассмотреть Apple Mac mini или Apple Mac Studio.
Процессор: AMD Ryzen 9 7945HX
Графика: Radeon RX 7600M XT
Оперативная память: До 96 ГБ DDR5-5200
Память: 1x PCIe 5.0, 1x PCIe 4.0 M.2
Возможности подключения: HDMI 2.0, DisplayPort 2.0, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2.5G LAN, 3.5 mm audio and mic jacks
- Потрясающая игровая производительность в разрешении 1080p
- Высокая мощность процессора
- Тихая работа
- Не все игры идут с разрешением 1440p.
- Плохо обрабатывает трассировку лучей
Minisforum AtomMan G7 PT — мощный мини-ПК, идеально подходящий для игр в разрешении 1080p и решения большинства повседневных задач. Несмотря на компактный размер и вертикальную установку, он превосходит обычные мини-ПК по функциональности, занимая при этом минимум места на столе. Это особенно важно для геймеров, которым часто требуется экономия пространства.
Корпус мини-ПК выполнен в матово-чёрном цвете, украшен логотипом Legend of Ashoka (подсветка легко отключается в BIOS). Дизайн можно охарактеризовать как лаконичный и функциональный.
Главное преимущество G7 PT перед большинством мини-ПК — наличие дискретной видеокарты среднего класса AMD Radeon RX 7600M XT. С её 2048 шейдерами, 32 CU, 128 МБ кэша, частотой 2600 МГц и 8 ГБ видеопамяти, G7 PT обеспечивает отличную производительность в 1080p. В разрешении 1440p также играть возможно, но для поддержания высокой частоты кадров может потребоваться снижение графических настроек. Следует отметить, что для игр в 1440p лучше подойдут более мощные решения, например, NVIDIA RTX 4070 Mobile.
Процессор Ryzen 9 7945HX с базовым TDP 65 Вт, 16 ядрами, 32 потоками и турбочастотой 5,4 ГГц, справляется с играми и другими требовательными задачами, такими как видео-рендеринг, легко превосходя многие настольные процессоры. TDP можно увеличить до 85 Вт, но это больше скажется на производительности в профессиональных приложениях, чем в играх.
Несмотря на мощную начинку, G7 PT работает тихо и не перегревается. Все благодаря запатентованной системе охлаждения Cold Wave от Minisforum. Эта система эффективно отводит тепло от процессора, видеокарты и накопителей, минимизируя шум вентиляторов.
В играх на 1080p G7 PT показывает отличные результаты: стабильные 60+ FPS в большинстве современных тайтлах на высоких настройках графики, а в некоторых — более 100 FPS. Например, A Plague Tale: Requiem на Ultra в 1080p выдаёт 76 FPS, а Doom Eternal на Ultra Nightmare — 172 FPS. Однако, трассировка лучей значительно снижает FPS, так как RX 7600M XT не оптимизирован для этой технологии.
Важно помнить, что базовая модель поставляется без оперативной памяти, SSD и операционной системы.
Процессор: Apple M1 — M2
Графика: 24-60-ядерный графический процессор
Оперативная память: 32-64 Гб
Объем памяти: твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ — 1 ТБ
Подключение: Thunderbolt 4, USB-C, USB 4, USB 3.1, USB-A, HDMI, Ethernet, аудиоразъем
- Невероятно высокая производительность
- Отличный дизайн
- Много портов
- Бесшумный
- Дорого
- Нельзя сделать апгрейт
Если вы профессионал, Apple Mac Studio — лучший мини-компьютер для вас. Усовершенствованная версия Mac mini, Mac Studio изготовлена из цельного алюминиевого профиля квадратной формы.
В независимых тестах Mac Studio показывает прекрасные результаты. Он легко справляется с редактированием видео в формате 8K и передовыми инструментами обработки фотографий на базе искусственного интеллекта в Adobe Photoshop. И все это будет сделано практически в абсолютной тишине.
Поскольку это Apple, вам придётся прилично заплатить. Стартовая цена Mac Studio не так уж и высокая. Но это даёт вам модель начального уровня с тем же чипом M1 Max, что и в MacBook Pro 2021 года выпуска. Покупка Mac Studio с топовым чипом Apple M1 Ultra обойдётся как минимум в два раза дороже. Хотя это того стоит, если вы хотите получить один из самых быстрых и мощных компьютеров Mac на рынке.
Процессор: AMD Ryzen 7 5800H 3,2 ГГц
Графика: встроенная AMD Radeon
Оперативная память: 16 ГБ
Объем памяти: 512 ГБ
Операционная система: Windows 11 Pro
- Надёжный мобильный процессор Ryzen
- Лёгкий доступ к внутренним компонентам
- Компактный размер
- Нет слота для SD-карт
Asus ExpertCenter PN52 оснащён мобильным процессором AMD Ryzen 7. Этот чип обеспечивает высокую производительность, хотя и не такую, как у Apple Mac mini (выше). В то время как его конструкция обеспечивает лёгкий доступ и широкие возможности обновления. Есть возможность размещения до 32 ГБ оперативной памяти и двух твердотельных накопителей M.2 плюс 2,5-дюймовый SSD или жёсткий диск.
Всем, кого интересует приобретение мини-ПК, следует обратить внимание на ExpertCenter PN52. Он имеет много портов, поддерживает подключение до четырёх мониторов 4K или один 8K. Этот мини-ПК также подходит для лёгкой творческой работы. Он справится с такими программами, как Adobe Photoshop, не говоря уже об офисных приложениях. В нем отсутствует слот для карт памяти microSD, но в остальном придраться не к чему.
Процессор: Intel Processor N100 (0.1 ГГц)
Количество ядер процессора: 4
Объем оперативной памяти: 8ГБ / 16 ГБ
Тип памяти: DDR4
Видеокарта: Intel UHD Graphics 600
Интерфейсы и разъёмы: 3.5 мм, HDMI, USB 3.0, RJ-45 Ethernet
Общий объем накопителей SSD: 256 ГБ / 512 ГБ
Операционная система: Windows 11 Pro
- Компактный и стильный дизайн
- Высокая производительность для своего размера
- Проверка перед отправкой и гарантия 12 месяцев
- Доступная цена
- Не подойдёт для игр
Junibox Q-ube Pro — самый компактный ПК в линейке бренда. Некоторые из его составных компонентов также используются в смартфонах, чтобы достичь минимальных размеров. Несмотря на его размер, Q-ube Pro способен справиться с любыми задачами, стоящими перед персональным компьютером. Стильный дизайн и многоцветная подсветка делают его по-настоящему модным – ваши коллеги будут в восторге.
В его основе – процессор Intel. Он работает на средних частотах и, при необходимости, может достигать 3,4 ГГц. Оперативная память DDR4 объёмом 8 или 16 ГБ позволяет быстро обрабатывать данные. А SSD-накопитель на 256 или 512 ГБ с возможностью расширения поможет хранить все ваши данные в одном месте. Этот ПК идеально подходит для домашнего использования – от сёрфинга в интернете до офисных задач.
Процессор: Intel Core i7-1360P (12 ядер, 16 потоков, кэш 18 МБ, частота до 5 ГГц)
Графика: Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Оперативная память: 32 ГБ оперативной памяти DDR4 (с возможностью расширения до 64 ГБ)
Объем памяти: 512 ГБ твердотельный накопитель PCIe 4 поколения NVMe SSD
Подключение: 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0 Type-C), 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0, 2x HDMI 2.1, 1x универсальный аудио разъем, Intel i226V 10/100/1000/2500 Мбит / с порт RJ45 Ethernet, Intel® Wi-Fi Fi 6E AX2111 + Bluetooth v5.2
- Intel Silicon 13-го поколения
- Все классы процессоров, включая vPro
- Обновляемый память хранения и оперативная память
- Бесшумная работа
- Разъем питания не USB-C
Новейший и, возможно, самый мощный NUC на сегодняшний день. Intel NUC 13 Pro использует лучший чип из линеек мобильных продуктов 13-го поколения в классическом корпусе Intel NUC.
Эта серия мини-ПК имеет высокую производительность процессора. Поддерживает до 12 потоков и 64 ГБ оперативной памяти в сочетании с хранилищем NVMe 4-го поколения и технологией Thunderbolt 4. Начиная примерно с модели процессора Core-i3 и заканчивая топовым Core-i7 vPro, есть широкие возможности выбора как по производительности, так и по цене.
В независимом тестировании NUC 13 Pro справлялся с многопоточными задачами намного быстрее, чем его предшественники, но производительность однопоточных тестов была лишь ненамного быстрее. Лучшими аспектами нового NUC являются подключение с помощью портов Thunderbolt 4.0, USB 3.2. Также можно отметить практически бесшумную работу.
Intel NUC 13 Pro, возможно, не самый дешёвый вариант компактного ПК. Но он обеспечивает абсолютное преимущество технологии NUC.
Процессор: AMD Ryzen 7 7840HS
Графика: AMD Radeon 780M
Оперативная память: 32 ГБ DDR45 (с возможностью расширения до 64 ГБ)
Память: 1 ТБ M.2 2280 PCIe Gen 4
Подключения: 1 порт USB4 Type-A, 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 порт USB 3.2 Gen 1 Type -А, 1x USB 2.0, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, 1x 3,5 мм CTIA, 2x 2,5GbE LAN, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2
- Мощный
- Хорошая графическая производительность
- Можно улучшить
- Хлипкая конструкция
- Нет портов Thunderbolt
- Всего один порт USB4
GMKtec NucBox K6 — это отличный мини-ПК для студентов и всех, кто ищет надежный и недорогой компьютер. Он обладает многими функциями более дорогой модели GMKtec K8, но стоит дешевле.
Благодаря процессору AMD Ryzen 7 7840HS, видеокарте AMD Radeon 780M и 32 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 64 ГБ), K6 прекрасно справляется с различными задачами: от офисных приложений и веб-серфинга до создания контента и несложных игр. Он также очень тихий, что делает его удобным для работы в общественных местах. В некоторых тестах K6 показывает лучшие результаты, чем более мощный K8.
Важно отметить, что доступ к внутренним компонентам для апгрейда несколько затруднен, поэтому рекомендуется разбирать устройство только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. Единственным существенным недостатком является отсутствие портов Thunderbolt. В отличие от K8, K6 не поддерживает обработку искусственного интеллекта, но для большинства пользователей это не критично. В целом, GMKtec NucBox K6 — это прекрасный выбор для повседневных задач.
Процессор: Intel Core i9-12900K 3,2 ГГц
Графика: Nvidia RTX A2000
Оперативная память: 64 ГБ
Объем памяти: 1 ТБ SSD
Операционная система: Windows 11 Pro
- Компактная конструкция, совместимая с VESA
- Впечатляющая производительность
- Модульные порты ввода-вывода
- Может быть громким
- Внешний блок питания
Большинство покупателей настольных рабочих станций ищут возможности расширения и модернизации. У HP Z2 Mini G9 их нет, но он обладает потрясающей производительностью, впечатляющими возможностями подключения и удивительной удобством обслуживания для ПК компактного размера. Несмотря на то, что Z2 Mini можно спрятать под столом или за монитором с дополнительным креплением VESA, в нем установлено оборудование, которое вы найдёте в полноразмерных башнях.
Z2 Mini G9 отличный выбор для 2D- и лёгкого 3D-проектирования и CGI-рендеринга, а также для редактирования видео, анализа данных и научных и инженерных приложений. Объем оперативной памяти до 64 ГБ и 8 ТБ хранилища обеспечивают достаточный запас на будущее и он также может быть сконфигурирован с невероятным количеством портов.
Как выбрать лучший мини-ПК
Знайте, чего вы хотите: поиск подходящего вам мини-ПК начинается с понимания того, что вы ищете. Вам нужно что-то достаточно маленькое, чтобы его можно было спрятать за телевизором в качестве специальной приставки для потоковой передачи, или вы ищете что-то с игровыми возможностями? Вам нужна базовая машина для просмотра Интернета или вам нужны серьёзные вычислительные и графические возможности? Наши лучшие варианты, приведённые выше, хорошо выделяют сценарии использования, для которых лучше всего подходят различные системы.
Найдите правильный размер: тогда возникает вопрос о форм-факторе. Все мини-ПК небольшие, но в этой категории есть целый ряд вариантов: от ПК-фляжек, достаточно маленьких, чтобы поместиться в кармане, до настольных корпусов, которые все ещё достаточно компактны, чтобы их можно было убрать с глаз долой. Вы пожертвуете мощностью ради системы меньшего размера, но вы все равно можете получить мощный настольный компьютер, который достаточно мал, чтобы носить его в рюкзаке, даже если нужны игровые возможности или производительность рабочей станции.
Убедитесь, что вам нравится ваша конфигурация и варианты обновления: Наконец, вы должны взглянуть на параметры конфигурации и возможности обновления. Многие мини-ПК имеют два или три варианта конфигурации, которые могут изменить все, от объёма включённого хранилища до наличия высокопроизводительных процессоров и дискретных видеокарт. Также есть вопрос о апгрейдах.
Многие из самых маленьких мини-ПК не оставляют места для будущих аппаратных изменений, но другие предназначены для добавления памяти или хранилища или даже оснащены портами, позволяющими использовать внешний графический процессор для расширения возможностей.