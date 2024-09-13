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Новая функция многодорожечной записи голосовых заметок будет не для всех iPhone

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.09.2024
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Новая функция многодорожечной записи голосовых заметок будет не для всех iPhone

На прошедшем в начале недели презентационном мероприятии Apple было анонсировано значительное обновление для приложения Voice Memos. Ключевым нововведением стала функция многодорожечной записи, доступная исключительно для пользователей iPhone 16 Pro и Pro Max. Это обновление представляет собой важный шаг вперёд в сфере мобильной аудиозаписи. Однако стоит отметить, что владельцы старых моделей iPhone и владельцы базовой версии iPhone 16 не получат доступ к этой функции.

Многодорожечная запись позволяет создавать сложные аудиокомпозиции, накладывая одну дорожку на другую, что особенно ценно для музыкантов и авторов песен. Таким образом, пользователи могут сначала записать основную партию, например гитарную, а затем добавить к ней вокал или другие инструменты. Приложение Voice Memos воспроизводит уже записанную музыку через динамики и одновременно записывает новую дорожку, после чего с помощью продвинутой обработки звука отделяет наложенные слои, обеспечивая высокое качество записи без использования наушников.

Это обновление снимает ограничения предыдущей версии Voice Memos, которое, несмотря на свою простоту, было популярным средством для быстрой фиксации музыкальных идей. Ограничение доступа к новой функции только для премиальных моделей может разочаровать часть пользователей. Хотя Apple не уточнила точных технических требований для функции многодорожечной записи, предполагается, что она опирается на высокую производительность новейшего процессора A18 Pro и четыре микрофона студийного качества, встроенные в iPhone 16 Pro.

Новая линейка iPhone 16 появится в продаже 20 сентября, предварительные заказы стартуют сегодня, 13 сентября. Однако функция многодорожечной записи станет доступна пользователям позже в течение года в рамках обновления программного обеспечения.

Источник — macrumors.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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