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Искусственный интеллект не заменит человека

Владислав Ильин Владислав Ильин
21.01.2025
4 Просмотра 0
Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ): не враг, а помощник для карьеры.

Искусственный интеллект (ИИ) — это не угроза рабочим местам, а мощный инструмент для прокачки навыков. Он способен запустить настоящую революцию в профессиональном развитии. Многие переживают, что технологии вытеснят людей, но данные от Workday говорят обратное: 85% тех, кто активно использует ИИ, уверены в его пользе. А среди скептиков, которые не применяют ИИ, оптимистов меньше — всего 78%.

Чем еще полезен ИИ?

ИИ не только улучшает навыки, но и экономит время. 93% его активных пользователей отмечают, что благодаря автоматизации у них появляется больше возможностей заниматься стратегическими задачами — планированием или решением сложных проблем. Это позволяет работникам концентрироваться на том, где их экспертиза приносит максимум пользы.

Почему сотрудники верят в ИИ?

Технологии ИИ всё чаще внедряются в бизнес-процессы, но их цель — не заменить людей, а усилить их. ИИ помогает понять, в каких сферах без человеческого участия не обойтись. Например, люди незаменимы в принятии этичных решений, проявлении эмпатии, урегулировании конфликтов и построении доверительных отношений. Эти навыки пока не поддаются алгоритмам, поэтому их ценность в эпоху роботов только растет.

83% опрошенных уверены: ИИ повысит значимость «человеческого» в работе — креативности, эмоционального интеллекта и коммуникации. «ИИ — это шанс развить то, что делает нас уникальными: умение творить, сопереживать и находить общий язык с коллегами. Именно эти навыки станут основой успешных команд», — объясняет Джим Стрэттон, технический директор Workday.

Что ждет ИИ и нас в будущем?

Workday призывает технологические компании, бизнес и власти объединить усилия, чтобы преимущества ИИ стали доступны каждому. В их отчете также подчеркивается: важно развивать «нетехнические» навыки — они останутся ключевыми даже в цифровую эпоху.

ИИ — это не просто роботы на конвейере. Это возможность усилить то, что технологии не смогут повторить: человеческую гибкость, креативность и умение работать в команде.

Источник — Techradar

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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