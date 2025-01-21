Главная » Разное «Бруталист», претендент на «Оскар», использовал ИИ для создания диалогов и визуальных эффектов Разное «Бруталист», претендент на «Оскар», использовал ИИ для создания диалогов и визуальных эффектов Владислав Ильин 3 Просмотра

Фильм «The Brutalist», который уже называют претендентом на «Оскар», использовал технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обработки диалогов актеров и создания визуальных эффектов. Об этом рассказал монтажер картины Давид Янчо в интервью изданию RedShark News.

Как ИИ помог в создании фильма

Создатели фильма прибегли к помощи ИИ, чтобы сделать венгерское произношение актеров Эдриена Броуди и Фелисити Джонс максимально точным. Для этого использовалась технология компании Respeecher, которая скорректировала голоса актеров, приблизив их к произношению носителей венгерского языка.

«Мы могли бы добиться такого же результата с помощью традиционного монтажа в ProTools, но у нас было слишком много диалогов на венгерском. ИИ помог ускорить процесс, иначе мы до сих пор занимались бы постпродакшном», — пояснил Янчо.

Кроме того, генеративный ИИ использовался для создания архитектурных чертежей, которые появляются в финальной части фильма.

Бюджетные ограничения и масштаб проекта

«The Brutalist» — это трехчасовая драма с участием звезд, исторически точными костюмами и сложными декорациями. При этом, по данным источников, бюджет фильма составил менее 10 миллионов долларов. Использование ИИ стало одним из способов сократить затраты без ущерба для качества.

Споры вокруг ИИ в киноиндустрии

Применение ИИ в кино остается спорной темой, особенно после забастовок голливудских профсоюзов, выступавших против замены людей технологиями. Однако создатели Бруталист подчеркивают, что ИИ использовался не для замены актеров, а для сохранения аутентичности их работы.

«Наша цель заключалась в том, чтобы сохранить естественность исполнения Эдриена и Фелисити на другом языке, а не изменить или заменить их. Мы подошли к этому с огромным уважением к их мастерству», — заявил режиссер фильма Брэди Корбет в интервью The Hollywood Reporter.

Будущее ИИ в кино

Ранее Respeecher уже использовался для создания новых реплик Дарта Вейдера в сериале Disney+ «Оби-Ван Кеноби». Судя по всему, это не последний случай, когда ИИ помогает сократить затраты на производство. Создание фильмов требует огромных ресурсов, и, хотя компании активно внедряют ИИ, такие инструменты, вероятно, останутся популярным способом экономии времени и денег.

Источник — Engadget