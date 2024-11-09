Лучшие мониторы с USB-C 2024 года

Лучший монитор USB-C превращает работу, игры и творчество в удовольствие.

Когда дело доходит до покупки лучших мониторов USB Type С, необходимо учитывать множество факторов: нужно подумать о размере монитора, который вам нужен, функциях, которые вам понадобятся, и, конечно же, о цене, которую вы готовы заплатить.

09.11.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели мониторов с USB-C.

Чтобы помочь вам сузить свой выбор, мы перечислили некоторые из лучших моделей на рынке — какую бы из них вы ни выбрали, вы вряд ли будете разочарованы. Мы можем поручиться за их качество сборки, качество изображения и соотношение цены и качества, которые вы получаете от этих мониторов USB-C.

Существуют разные типы мониторов для разных нужд — например, лучшие игровые мониторы или лучшие мониторы для творчества. У каждого типа есть свои характеристики, но здесь мы рассмотрели как можно больше категорий мониторов с входным соединением USB-C.

1 Acer Nitro XV275K Лучший монитор USB-C

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 27 дюймов

Макс. разрешение: 3840 x 2160

Соотношение сторон: 16:9

Тип матрицы экрана: IPS

Макс. частота обновления кадров: 160 Гц

Порты USB-A: 2

Порты USB-C: 1

Подача питания через USB-C: 90 Вт Плюсы Четкий текст и изображения

Отличная эргономика

Достаточно яркий

Частота обновления 160 Гц и поддержка VRR Минусы Нет KVM-переключателя

Мы изучили много мониторов, и Acer Nitro XV275K P3 — один из лучших с USB-C. Это 27-дюймовый 4K-монитор, который подходит практически для всего: игр, фильмов, сериалов и даже офисной работы. Главное его достоинство — это USB-C с мощностью 90 Вт и поддержкой DisplayPort Alternate Mode. То есть, одним кабелем можно и ноутбук зарядить, и картинку с него вывести. Плюс ещё есть два USB-A порта для других устройств, но вот KVM-переключателя нет.

Но что реально круто, так это качество картинки! Мини-светодиоды и функция локального затемнения обеспечивают сочный чёрный цвет и яркие светлые участки. В тёмной комнате — просто сказка, а если в комнате светло, то яркости хватает, чтобы блики не мешали. И отражения он тоже хорошо обрабатывает. Ну и 4К-разрешение — это конечно же, невероятная чёткость текста, идеально для любой работы, где важны детали, например, для работы с графикой или видео.

2 Dell U4025QW Лучший монитор с Thunderbolt

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 40 дюймов

Макс. разрешение: 5120 x 2160

Соотношение сторон: 21:9

Тип матрицы экрана: IPS

Макс. частота обновления кадров: 120 Гц

Порты USB-A: 5

Порты USB-C: 5

Подача питания через USB-C: 90 Вт Плюсы Достаточно яркий

Широкие углы обзора

Хорошая эргономика

KVM-переключатель и подача питания через USB-C Минусы Быстродвижущиеся объекты выглядят размытыми

Так себе функция локального затемнения

Большинство мониторов USB-C работают с DisplayPort Alternate Mode, но некоторые, например Dell U4025QW, поддерживают Thunderbolt — это технология, которая есть на компьютерах Mac и некоторых ноутбуках Intel. Thunderbolt круче, чем DisplayPort Alternate Mode: он мощнее и быстрее, но таких мониторов пока не так много. Если ищете монитор с Thunderbolt, обратите внимание на Dell U4025QW.

У него просто огромный USB-хаб: пять портов USB-C, один из которых — это Thunderbolt 4 с мощностью 140 Вт! Зарядит даже самые прожорливые ноутбуки. А ещё есть второй USB-C порт для подключения второго монитора через Thunderbolt (последовательное подключение). И даже KVM-переключатель есть, удобно переключаться между разными устройствами.

Помимо всего этого, у него гигантский 40-дюймовый экран с разрешением 5120×2160 (сверхширокий 4К)! Места для работы — море, и текст очень чёткий. Но есть и минус: картинка не такая классная, как у Acer Nitro XV275K P3. Тут нет мини-светодиодной подсветки, поэтому в темноте чёрный цвет выглядит скорее серым.

3 Dell U2723QE Лучший монитор среднего класса с USB-C

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 27 дюймов

Макс. разрешение: 3840 x 2160

Соотношение сторон: 16:9

Тип матрицы экрана: IPS

Макс. частота обновления кадров: 60 Гц

Порты USB-A: 5

Порты USB-C: 3

Подача питания через USB-C: 90 Вт Плюсы Четкий текст и изображения

USB-хаб обеспечивает отличные возможности подключения

Хорошая яркость SDR

Невероятная эргономика Минусы Черный цвет выглядит серым

Цвета в HDR не самые яркие

Если вам не нужен Thunderbolt (как в Dell U4025QW), а Acer Nitro XV275K P3 слишком дорогой, посмотрите на Dell U2723QE. Это тоже 27-дюймовый 4К монитор, как и Acer, но есть отличия. Качество картинки у него похуже, чем у Acer: нет мини-светодиодной подсветки, а локальное затемнение работает слабо. Чёрный цвет — скорее серый, в HDR светлые участки не так ярко выделяются. Так что, если качество картинки для вас критично, лучше доплатить за Acer.

Зато у Dell покруче USB-хаб: больше портов! Пять USB-A и три USB-C, один из которых поддерживает DisplayPort Alternate Mode (90 Вт). Есть KVM-переключатель, режимы «картинка в картинке» и «картинка за картинкой» — для многозадачности самое то.

Но если вам не нужны все эти дополнительные функции, присмотритесь к ASUS ProArt Display PA279CRV — он дешевле. Функционал похожий, DisplayPort Alternate Mode тоже есть, но нет KVM-переключателя, и USB-хаб поменьше.

4 ASUS ProArt Display PA278CV Лучший бюджетный монитор USB-C

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 27 дюймов

Макс. разрешение: 2560 x 1440

Соотношение сторон: 16:9

Тип матрицы экрана: IPS

Макс. частота обновления кадров: 75 Гц

Порты USB-A: 4

Порты USB-C: 1

Подача питания через USB-C: 65 Вт Плюсы Достаточно яркий

Широкие углы обзора

Хорошая эргономика

Отличная четкость текста Минусы Посредственный коэффициент контрастности

Не хватает поддержки HDR

Некоторое размытие при движении быстро движущихся объектов

Dell S2722QC — неплохой вариант по доступной цене. Но если и он кажется дороговатым, посмотрите ASUS ProArt Display PA278CV — отличный бюджетный вариант. Главный минус — разрешение 1440p, а не 4К как у Dell, но текст всё равно читается хорошо, даже несмотря на меньшую плотность пикселей. Зато USB-C с DisplayPort Alternate Mode и питанием 65 Вт — подойдёт для большинства ноутбуков: одно кабелем и картинку выведете, и зарядите.

Несмотря на низкую цену, эргономика у него на высоте: регулировки удобные. И есть специальный sRGB режим, цвета очень точные, даже без калибровки. Но вот HDR нет — если вам это важно (например, для видеомонтажа), то придётся искать другой монитор.

Если HDR важен, присмотритесь к Gigabyte M27Q (версия 2.0) — тоже бюджетный вариант с HDR, но USB-C слабый, всего 10 Вт — ноутбук не зарядит.

5 Dell P2425H Лучший дешевый монитор USB-C

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Макс. разрешение: 1920 x 1080

Соотношение сторон: 16:9

Тип матрицы экрана: IPS

Макс. частота обновления кадров: 100 Гц

Порты USB-A: 3

Порты USB-C: 1

Подача питания через USB-C: 15 Вт Плюсы Достаточно яркий

Широкие углы обзора

Превосходная эргономика Минусы Быстродвижущиеся объекты выглядят размытыми

Нет функции локального затемнения

Нет поддержки HDR

Большинство бюджетных мониторов USB-C не имеют, но есть исключения. Например, Dell P2425H. Он не на много хуже ASUS ProArt Display PA278CV, хотя экран меньше и разрешение всего 1080p (картинка не такая детализированная, и места на экране меньше). USB-C здесь не такой, как у других мониторов: DisplayPort Alternate Mode отсутствует — видеосигнал не передаётся. Зарядить телефон или подключить периферию — всё, на что он способен, но для бюджетного монитора это неплохое дополнение.

В целом, это простой монитор без лишних «наворотов»: HDR, например, нет. Но для недорогого офисного монитора это нормально. Зато эргономика отличная — настроить очень легко. И углы обзора широкие, можно спокойно делиться экраном с коллегами.

6 LG DualUp 28MQ780 Лучший монитор USB-C для продуктивности

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 27.6 дюймов

Макс. разрешение: 2560×2880

Соотношение сторон: 16:18

Тип матрицы экрана: IPS

Макс. частота обновления кадров: 60 Гц

Порты USB-A: 2

Порты USB-C: 1

Подача питания через USB-C: 90 Вт Плюсы Уникальное соотношение сторон

Отличный выбор, как второй монитор

Легко регулируемая подставка

Яркий, точный цвет Минусы Трудно разместиться в маленьком домашнем офисе

Не подходит для просмотра фильмов и игр

LG DualUp 28MQ780 – это настоящая находка для работы! У него необычное соотношение сторон 16:18, из-за чего он почти квадратный, но если нужно, его можно повернуть и получить 18:16. Он реально выше обычных мониторов, поэтому и подставка у него особенная – крепится к столу, а не просто стоит на нём.

Этот нестандартный формат супер удобен для работы с большими документами, редактирования фоток, особенно портретных или квадратных. А ещё его удобно использовать как второй монитор рядом с большим 32-дюймовым.

В DualUp 28MQ780-B есть USB-C с DisplayPort Alt Mode и мощностью 90 Вт – заряжай свой ноутбук или планшет прямо от него! Ещё два USB-A порта в придачу. Только вот Ethernet и видеовыход отсутствуют, так что возможно, придётся докупить переходник.

Качество картинки – отпад! Цвета точные, гамма широкая, всё чётко благодаря разрешению 2560×2880. Но вот для игр и фильмов он не очень подходит из-за необычного соотношения сторон. Короче, монитор для работы – это его стихия.

Зачем покупать монитор USB-C?

Основным преимуществом большинства мониторов USB-C является возможность использовать одно соединение для видео, данных и зарядки, что меняет правила игры, поскольку освобождает место на рабочем месте. Другое преимущество заключается в том, что большинство мониторов USB-C также действуют как стыковочные концентраторы, поскольку они, как правило, имеют несколько портов USB, HDMI, портов дисплея и аудиопортов. Некоторые даже поставляются со встроенными камерами и динамиками.

Как мы все знаем, иногда мы используем больше периферийных устройств, чем портов на ноутбуке или настольном компьютере, поэтому у вас есть возможность использовать один кабель от вашего компьютера к вашему монитору, который затем позволяет вам подключать несколько устройств к вашему компьютеру через монитор, это фантастическое и удобное решение.

Наконец, мониторы USB-C, как правило, имеют более высокое разрешение, которое мы все любим и используем, особенно те, кто работает с графикой, фотографиями и видео. Кроме того, возможность заряжать ноутбук после подключения — это огромный бонус, означающий, что вам не нужно носить с собой зарядное устройство для ноутбука, которое часто может быть громоздким и не удобным.