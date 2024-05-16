ТОП-10 Лучшие роботы-пылесосы 2024 года

Этот рейтинг лучших роботов-пылесосов поможет найти правильного помощника для поддержания чистоты в вашем доме.

Мы выберем модели лучших роботов-пылесосов с влажной и сухой уборкой, недорогие роботы пылесосы и премиальные модели. Если вы задаетесь вопросом, какой робот пылесос лучше купить, то обязательно найдете ответ в этом топ рейтинге.

16.05.2024 Обновление В рейтинг лучших роботов-пылесос добавлены новые модели.

Сегодня роботы-пылесосы стали настолько умными, что справляются с уборкой помещений, наверное, даже лучше человека. Они оснащены лучшими датчиками распознавания объектов и постоянно обучающимся искусственный интеллектом. И даже самые недорогие модели теперь имеют потрясающую умную начинку.

Лучшие роботы пылесосы могут проводить уборку по расписанию, управляются через приложение в смартфоне и, что главное, отлично убирают пол. Установите время уборки, когда ни кого нет дома и придя домой после тяжелого дня всегда будете наслаждаться чистым полом и коврами. Главное не забыть почистить контейнер для пыли.

Ну ладно, хватит ходить вокруг, да около, вот рейтинг лучших роботов пылесосов.

1 Polaris PVCR 6001 IQ Home Aqua Лучший робот-пылесос для дома

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: сухая и влажная

Объем контейнера для пыли: 0,4 л

Объем контейнера для воды: 0,3 л

Комплектация: боковая щетка, зарядное устройство

Работа от аккумулятора: до 150 мин

Управление со смартфона: да

Тип датчиков: инфракрасные, лазерный дальномер

Особенности конструкции: гироскоп, датчик перепада высоты, лидар

Размеры: 335 x 335 x 100 мм Плюсы Управление через Wi-Fi

Бесшумная работа

Отличное качество уборки

Большой бак для пыли Минусы Наматывает провода и другие мелкие предметы

Робот-пылесос Polaris PVCR 6001 IQ Home Aqua отличное устройство для поддержания чистоты в вашем доме. Оснащенный лазерной навигационной системой, этот пылесос способен строить точный маршрут уборки, учитывая каждый уголок помещения. Благодаря возможности разделения пространства на зоны, уборка становится еще более эффективной и организованной. Пользователь может задать до 10 различных комнат для уборки и до 10 зон ограничения в каждой из них, что позволяет избегать определенных мест в помещении.

Функция возобновления уборки после подзарядки обеспечивает экономию времени и энергии, так как робот-пылесос возвращается к работе точно с того места, где он остановился. Встроенный Li-ion аккумулятор емкостью 3200 мАч позволяет устройству функционировать до 150 минут, что способно обеспечить тщательную уборку площади до 150 м² на одном заряде.

Polaris PVCR 6001 IQ Home Aqua легко управляется через Wi-Fi с помощью специального приложения на смартфоне, доступ к которому можно получить из любой точки мира. В приложении можно настроить расписание уборки, выбрав удобные часы и дни. При этом количество пользователей, имеющих доступ к управлению пылесосом, не ограничено. Для безопасности данных предусмотрена многоуровневая защита, а также возможность назначения прав администратора.

2 Xiaomi Dreame F9 Отличный робот пылесос с влажной уборкой для дома

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: сухая и влажная

Объем контейнера для пыли: 0,6 л

Объем контейнера для воды: 0,2 л

Комплектация: электрощетка, боковая щетка

Работа от аккумулятора: до 150 мин

Управление со смартфона: да

Тип датчиков: оптические

Особенности конструкции: мягкий бампер, встроенные часы

Размеры: 350 x 350 x 80 мм Плюсы Низкий уровень шума

Мощное всасывание

Объемный бак для пыли Минусы Встречается брак

Робот-пылесос Dreame F9 имеет классическую круглую форму, как и другие устройства подобного типа, однако его основным преимуществом является низкая высота корпуса — всего 8 см. Благодаря этому он может легко проникать под диваны, кровати и другую мебель.

Пылесос оснащен гироскопами и лидарными датчиками TOF, которые помогают ему ориентироваться в пространстве, строить карту помещения и измерять расстояние до объектов. Всего в устройстве есть 15 разных датчиков, которые делают управление точнее и уборку более эффективной. Это можно легко проверить на практике. Пылесос движется по Z-образному маршруту, чтобы охватить все места в помещении. В конце уборки Dreame F9 обрабатывает края комнаты, обеспечивая тщательную очистку по всему периметру.

Когда уборка завершена, робот-пылесос возвращает на станцию зарядки только в том случае, если он был запущен именно оттуда. Карта уборки в Dreame F9 не настраивается вручную, но в тщательности и скорости уборки он ничем не уступает устройствам с LDC.

Несмотря на то, что Dreame F9 является бюджетной моделью роботов-пылесосов в линейке Dreame, он оснащен функцией влажной уборки, что повышает эффективность процесса на 10-20%. В стандартном режиме время автономной работы робота-пылесоса составляет 90 минут, в турбо-режиме — 70 минут, при площади 70-90 м². Поэтому Dreame F9 больше подходит для владельцев небольших квартир и домов. Если батарея разрядится до того, как уборка будет завершена, робот-пылесос самостоятельно вернется на станцию и продолжит работу послеарядки. На полное восстановление потребуется около 3 часов.

В целом, этот робот-пылесос объединет в себе мощность всасывания в 2500 Па, режим влажной работы и компактные размеры, что делает его эффективным и тщательным в уборке. В комплекте есть инструкция на русском языке.

3 iRobot Roomba S9+ Лучший робот пылесос премиум класса

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: сухая

Объем контейнера для пыли: 0.55 л

Комплектация: боковая щетка

Работа от аккумулятора: до 120 мин

Управление со смартфона: да

Режимы работы: движение вдоль стен

Тип датчиков: оптические

Размеры: 311 x 311 x 89 мм Плюсы Внешний вид

Автоматическое опустошения пылесборника

Качественная уборка Минусы Дорого

Нет влажной оборки

iRobot Roomba S9+ — робот пылесос с самым красивым дизайном в нашем рейтинге. Он имеет качество сборки премиум класса, также очищает поверхности, а его док-станция автоматически опустошает пылесборник после уборки.

Робот проведет качественную уборку практически любого домашнего напольного покрытия, будь то: ламинат, паркет, керамогранит, ковер с не очень большим ворсом и преодолевает препятствия высотой до 2 см. Как отмечено многими пользователями, мощности этого робота пылесоса хватает, чтобы даже поднимать ворс на ковре.

Он управляется и настраивается через фирменное приложение iRobot HOME, рисует план убираемого помещения, может объезжать препятствия и возвращаться на базу для очистки.

4 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite Отличный и доступный робот-пылесос

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: влажная, сухая

Тип контейнера: для пыли/воды

Объем контейнера для пыли: 0.45 л

Объем контейнера для воды: 0.27 л

В комплекте: боковая щетка, турбощетка

Работа от аккумулятора: до 120 мин

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: ограничение времени уборки, построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при застревании

Режимы работы: движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали

Тип датчиков: инфракрасные

Особенности конструкции: гироскоп, датчик перепада высоты, мягкий бампер

Размеры: 35.30×35.30×8.13 см Плюсы Хороший набор функций

Возможность ручного управления

Влажная и сухая уборка Минусы Возможны сбои ПО

Одним из простых и удобных способов поддерживать чистоту в доме является использование новой модели робота-пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite. Этот пылесос имеет компактный корпус, который легко проникает в низкие пространства под мебелью. Благодаря визуальной инерционной навигации его движения четко спланированы и не содержат ошибок. Модель легко справляется с небольшими подъемами, которые заранее обнаруживает.

Пылесос может выполнять как сухую, так и влажную уборку с помощью мощного двигателя, создающего всасывающий поток на уровне 2200 Па. Это позволяет эффективно очищать поверхности. Сила всасывания позволяет качественно собирает весь мусор, а щетка длиной 168 мм подбирает загрязнения, чтобы они быстрее попали внутрь заборного отверия. Когда заряд батареи подходит к критическому минимуму, пылесос автоматически возвращает на зарядную станцию. После того, как батарея восстановится, работа возобновится с той точки, где была остановлена. Вам не нужно следить за процессом уборки.

5 Xiaomi Dreame Bot Z10 Pro Лучший многофункциональный робот пылесос

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: сухая и влажная

Объем контейнера для пыли: 0,4 л

Объем контейнера для воды: 0,15 л

Комплектация: боковая щетка

Работа от аккумулятора: до 150 мин

Управление со смартфона: да

Режимы работы: движение зигзагом, местная уборка, движение вдоль стен

Тип датчиков: оптические

Особенности конструкции: мусоросборник в базе, мягкий бампер, лидар, дисплей

Размеры: 350 x 353 x 96,8 мм Плюсы Сухая и влажная уборка

Автоматическая очистка пылесборника

Стильный дизайн Минусы Громоздкий

Этот робот пылесос подойдет всем, кто хочет делать его обслуживание, как можно реже. Благодаря функции самозапечатки мешка для пыли вам не придется прикасаться к грязной поверхности. Срок заполнения мешка для пыли, объемом 4 л, составляет более 2 месяцев. Поэтому можно забыть про ежедневное вытряхивание пыли из контейнера робота.

Он также оснащен высокоточным датчиком LiDAR, который сканирует окружение и строит карты в режиме реального времени за счет тысячи невидимых лазерных точек, а также хранит до 3 этажных планировок. Подойдет для загородного дома.

Управление и настройка осуществляется через специальное приложение для смартфона и не составляет особого труда. Робот способен автоматически определять такие объекты, как мебель, кабели, тапки и объезжать их.

6 Xiaomi Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 3C Лучший доступный робот-пылесос с лидаром

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: влажная, сухая

Тип контейнера: для пыли/воды

Объем контейнера для пыли: 0.56 л

Объем контейнера для воды: 0.2 л

В комплекте: боковая щетка, турбощетка

Работа от аккумулятора: до 90 мин

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: ограничение времени уборки, построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки

Режимы работы: Y-образная траектория, быстрая уборка, движение вдоль стен, движение по спирали, местная уборка

Особенности конструкции: лидар

Размеры: 35x35x9.50 см Плюсы Хорошо ориентируется в пространстве

Высокая мощность всасывания

Удобное приложение Минусы Влажная уборка не то, что от нее ожидаешь

Робот-пылесос Mijia 3C Sweeping Vacuum Cleaner оснащен системой лазерной навигации LDS, которая позволяет сканировать помещение на 360° на расстоянии до 8 м с частотой 2000 раз в секунду. Это обеспечивает точное построение карты и безопасное перемещение устройства. Управление роботом произится через приложение, где можно настроить график уборки, просмотреть прогресс, выбрать режим уборки и многое другое.

Робот-пылесос также оснащен встроенными датчиками, которые предотвращают столкновения с мебелью и защищают от падения с высоты. Насадка из микрофибры с антибактериальным покрытием и интеллектуальной подачей воды позволяет роботу отлично справляться с мытьем почти любых загрязнений. Через приложение на смартфоне можно выбрать один из трех уровней интенсивности подачи воды.

7 Roborock Q7 MAX Мощный и может убирать большие площади

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: влажная, сухая

Тип контейнера: для пыли/воды

Объем контейнера для пыли: 0.47 л

Объем контейнера для воды: 0.35 л

В комплекте: боковая щетка, турбощетка

Работа от аккумулятора: до 180 мин

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора

Режимы работы: быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка

Тип датчиков: оптические

Особенности конструкции: датчик перепада высоты, лидар, мягкий бампер

Размеры: 35.30x35x9.60 см Плюсы Высокая мощность всасывания

Время автономной работы

Неплохая влажная уборка Минусы Короткий провод питания

Нет пульта ДУ в комплекте

Roborock Q7 Max — это идеальный помощник для борьбы с грязью и пылью в вашем доме. Робот использует сенсор LiDAR для оптимизации маршрутов уборки. Этот датчик сканирует помещение на 360° и создает точные карты помещения. В приложении можно увидеть 3D-визуализацию вашего дома и отметить мебель и тип напольных покрытий.

Roborock Q7 Max имеет новые возможности, которые отличают его от предыдущих моделей. Пылесборник и бак для воды совмещены для большего удобства эксплуатации. Для каждого типа напольных покрытий есть несколько режимов сухой и влажной уборки. Через приложение можно менять настройки и следить за работой робота-пылесоса. Также можно указать запретные зоны, установить таймер истроить индивидуальные сценарии уборки помещений.

8 Dreame Bot D9 Max Отличный выбор если в доме есть животные

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: влажная, сухая

Объем контейнера для пыли: 0.57 л

Объем контейнера для воды: 0.27 л

В комплекте: боковая щетка, турбощетка

Работа от аккумулятора: до 150 мин

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: построение карты помещения

Режимы работы: движение вдоль стен, движение зигзагом, местная уборка

Тип датчиков: оптические

Особенности конструкции: датчик перепада высоты, лидар

Размеры: 35x35x9.70 см Плюсы Тихая работа

Эффективная уборка

Подходит для владельцев животных Минусы Иногда теряется на карте

Dreame D9 Max бережно и эффективно очищает любые напольные покрытия, такие как ламинат, паркет, линолеум и ковролин. Пользователи могут настроить параметры уборки для каждой комнаты в мобильном приложении, например, активировать влажную уборку только на кухне. Робот-пылесос Dreame D9 Max обеспечивает высокую мощность всасывания в 4000 Па благодаря бесщеточному двигателю Nidec и оптимизированной конструкции воздуховода. Он работает на 4 уровнях всасывания и оснащен усовершенствованной основной насадкой и щеткой V-образной формы для эффективного удаления пыли и грязи из глубоких щелей и ковров.

Робот-пылесос Dreame D9 Max оснащен аккумулятором на 5200 мАч, пылесборником на 570 мл и резервуаром для воды на 270 мл. Этого достаточно для уборки помещения площадью 250 м² в течение 150 минут. Когда робот обнаруживает ковровое покрытие, мощность всасывания автоматически увеличивается до максимальной. Он также поддерживает влажную уборку с помощью многоразовых салфеток и 3 уровня подачи воды.

Dreame D9 Max оснащен лазерным датчиком LiDAR, который сканирует окружающее пространство на 360°. Он формирует карту вашего дома при первой уборке и, если уровень заряда аккумулятора станет слишком низким, автоматически отправится на зарядную станцию. После зарядки робот-пылесос продолжит уборку с того места, где она была приостановлена. Он может преодолевать пороги высотой до 2 см и избегать падений с высоты, что делает его безопасным и удобным в использовании.

9 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Отличное продолжение серии Vacuum-Mop

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: влажная, сухая

Объем контейнера для пыли: 0.55 л

Объем контейнера для воды: 0.25 л

В комплекте: боковая щетка, зарядное устройство, турбощетка, универсальная насадка для влажной уборки, щеточка для очистки

Работа от аккумулятора: до 110 мин

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: построение карты помещения

Режимы работы: движение вдоль стен, движение по спирали, местная уборка

Тип датчиков: инфракрасные/оптические

Особенности конструкции: датчик перепада высоты, мягкий бампер

Размеры: 35.30x35x8.10 см Плюсы Хорошо рисует карту помещения

Нешумный

Хорошо убирает Минусы Влажная уборка не лучшая

Mi Robot Vacuum-Mop 2 — это отличный выбор для уборки квартиры. Это удобный пылесос и швабра 2-в-1, который обладает мощным всасыванием до 2700 Па и улучшенным режимом уборки под давлением.

Благодаря высокоэффективной визуальной SLAM-навигации устройство самостоятельно прокладывает маршрут по мере уборки. Также улучшенные интеллектуальные интерактивные функции позволяют пользователям управлять настройками и маршрутами уборки через приложение Mi Home / Xiaomi Home.

10 iRobot Roomba i3 Хороший пылесос от надежного производителя

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип уборки: сухая

Объем контейнера для пыли: 0.4 л

В комплекте: боковая щетка, электрощетка

Работа от аккумулятора: до 85 мин

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: построение карты помещения, программирование по дням недели

Режимы работы: быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка

Особенности конструкции: встроенные часы, индикатор заполнения пылесборника, мягкий бампер

Размеры: 34×34.20×9.25 см Плюсы Удобное приложение

Нешумный

Качественная уборка Минусы Только сухая уборка

В Roomba i3 используется мощная трехступенчатая система уборки с двойными турбо-щетками и увеличенной в 10 раз мощностью всасывания. Робот Roomba i3 использует целенаправленную и логичную навигацию для более эффективной уборки.

Он движется последовательно, не останавливаясь, пока не закончит уборку, выстраивая прямолинейную траекторию навигации с помощью интеллектуальных датчиков трекинга и используя датчки трекинга напольного покрытия для навигации по вашему дому. Кроме того, он может подзаряжаться и возобновлять работу с той точки, где уборка была приостановлена, обеспечивая полную чистоту.

Робот Roomba i3 оснащен датчиками, которые указывают ему зоны, куда не следует заезжать, что позволяет меньше застревать под мебелью и понимать, где можно беспрепятственно осуществлять уборку. При помощи датчиков Dirt DetectTM он может сконцентрировать усилия на самых загрязненных местах, удаляя пыль, мусор и шерсть домашних животных из любого места, где они прячутся. Кроме того, щетка для уборки вдоль плинтусов позаботится о деталях.

Как выбрать лучший робот-пылесос

Выбор лучшего робота-пылесоса — задача не из простых, поскольку на рынке представлено множество моделей с различными функциями и характеристиками. Вот несколько ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание при выборе робота-пылесоса:

Тип уборки: Определите, нужна ли вам только сухая уборка или же комбинированная модель, которая может выполнять и влажную уборку. Некоторые роботы оснащены функцией влажной уборки с помощью специальных насадок и контейнеров для воды. Система навигации: Современные роботы-пылесосы используют различные системы навигации: от простых случайных алгоритмов до сложных лазерных или камерных систем, которые строят карту помещения. Модели с лазерной навигацией или визуальным маппингом обычно более точны и эффективны в планировании маршрута. Автономность: Важным фактором является время работы устройства на одном заряде аккумулятора, а также способность самостоятельно возвращаться на базу для подзарядки и возобновления уборки с места остановки. Управление и интеграция: Рассмотрите модели с возможностью управления через смартфон или интеграцией с умным домом. Наличие приложения увеличивает удобство использования, позволяя настраивать расписание уборки, виртуальные стены и зоны ограничения уборки. Мощность всасывания и режимы уборки: Проверьте, есть ли у робота разные режимы мощности всасывания, что позволит адаптировать уборку под разные типы полов и степени загрязнения. Фильтрация: Если у вас аллергия или домашние животные, выбирайте модели с качественными фильтрами, например, HEPA, которые могут улавливать мельчайшие частицы пыли и аллергены. Емкость пылесборника: Больший пылесборник означает меньшую частоту его опустошения, что добавляет удобства в эксплуатации. Преодоление препятствий: Убедитесь, что выбранный робот-пылесос способен преодолевать пороги и другие небольшие препятствия в вашем доме. Уровень шума: Для некоторых пользователей важен тихий режим работы устройства, особенно если планируется запуск робота в ночное время. Бюджет: Определите, сколько вы готовы потратить на покупку. Цена на роботы-пылесосы может сильно варьироваться, и дороже не всегда означает лучше для ваших конкретных нужд. Отзывы и рейтинги: Прочитайте отзывы покупателей и обратите внимание на рейтинги продуктов. Опыт других пользователей может помочь вам избежать распространенных проблем и выбрать модель, которая доказала свою надежность и эффективность. Дополнительные функции: Некоторые роботы-пылесосы предлагают дополнительные функции, такие как автоматическое увеличение мощности на коврах, ультрафиолетовые лампы для дезинфекции пола или даже функцию ароматизации воздуха. Рассмотрите, какие дополнительные возможности могут быть полезны именно вам. Поддержка и гарантия: Проверьте условия гарантии и доступность сервисного обслуживания. Наличие качественной поддержки клиентов и возможность приобретения запасных частей может значительно увеличить срок службы устройства. Дизайн и размеры: Хотя функциональность важнее внешнего вида, дизайн робота-пылесоса может быть важен для гармоничного вписывания в интерьер вашего дома. Также учитывайте размеры устройства, чтобы оно могло легко проходить под мебелью и в узкие пространства. Совместимость с домашними животными: Если у вас есть домашние животные, выбирайте модель, специально предназначенную для сбора шерсти и облегчения уборки после животных.

Итак, выбирая робота-пылесос, важно обращать внимание не только на его технические характеристики, но и на соответствие вашим индивидуальным потребностям и условиям эксплуатации. Не забывайте также о бюджете и о том, что иногда дополнительные функции могут быть не столь необходимы, и можно сэкономить, выбрав более простую модель.