ТОП-10 Лучшие роботы-пылесосы 2024 года

Этот рейтинг лучших роботов-пылесосов поможет найти правильного помощника для поддержания чистоты в вашем доме.
Мы выберем модели лучших роботов-пылесосов с влажной и сухой уборкой, недорогие роботы пылесосы и премиальные модели. Если вы задаетесь вопросом, какой робот пылесос лучше купить, то обязательно найдете ответ в этом топ рейтинге.
Сегодня роботы-пылесосы стали настолько умными, что справляются с уборкой помещений, наверное, даже лучше человека. Они оснащены лучшими датчиками распознавания объектов и постоянно обучающимся искусственный интеллектом. И даже самые недорогие модели теперь имеют потрясающую умную начинку.
Лучшие роботы пылесосы могут проводить уборку по расписанию, управляются через приложение в смартфоне и, что главное, отлично убирают пол. Установите время уборки, когда ни кого нет дома и придя домой после тяжелого дня всегда будете наслаждаться чистым полом и коврами. Главное не забыть почистить контейнер для пыли.
Ну ладно, хватит ходить вокруг, да около, вот рейтинг лучших роботов пылесосов.
Тип уборки: сухая и влажная
Объем контейнера для пыли: 0,4 л
Объем контейнера для воды: 0,3 л
Комплектация: боковая щетка, зарядное устройство
Работа от аккумулятора: до 150 мин
Управление со смартфона: да
Тип датчиков: инфракрасные, лазерный дальномер
Особенности конструкции: гироскоп, датчик перепада высоты, лидар
Размеры: 335 x 335 x 100 мм
- Управление через Wi-Fi
- Бесшумная работа
- Отличное качество уборки
- Большой бак для пыли
- Наматывает провода и другие мелкие предметы
Робот-пылесос Polaris PVCR 6001 IQ Home Aqua отличное устройство для поддержания чистоты в вашем доме. Оснащенный лазерной навигационной системой, этот пылесос способен строить точный маршрут уборки, учитывая каждый уголок помещения. Благодаря возможности разделения пространства на зоны, уборка становится еще более эффективной и организованной. Пользователь может задать до 10 различных комнат для уборки и до 10 зон ограничения в каждой из них, что позволяет избегать определенных мест в помещении.
Функция возобновления уборки после подзарядки обеспечивает экономию времени и энергии, так как робот-пылесос возвращается к работе точно с того места, где он остановился. Встроенный Li-ion аккумулятор емкостью 3200 мАч позволяет устройству функционировать до 150 минут, что способно обеспечить тщательную уборку площади до 150 м² на одном заряде.
Polaris PVCR 6001 IQ Home Aqua легко управляется через Wi-Fi с помощью специального приложения на смартфоне, доступ к которому можно получить из любой точки мира. В приложении можно настроить расписание уборки, выбрав удобные часы и дни. При этом количество пользователей, имеющих доступ к управлению пылесосом, не ограничено. Для безопасности данных предусмотрена многоуровневая защита, а также возможность назначения прав администратора.
Тип уборки: сухая и влажная
Объем контейнера для пыли: 0,6 л
Объем контейнера для воды: 0,2 л
Комплектация: электрощетка, боковая щетка
Работа от аккумулятора: до 150 мин
Управление со смартфона: да
Тип датчиков: оптические
Особенности конструкции: мягкий бампер, встроенные часы
Размеры: 350 x 350 x 80 мм
- Низкий уровень шума
- Мощное всасывание
- Объемный бак для пыли
- Встречается брак
Робот-пылесос Dreame F9 имеет классическую круглую форму, как и другие устройства подобного типа, однако его основным преимуществом является низкая высота корпуса — всего 8 см. Благодаря этому он может легко проникать под диваны, кровати и другую мебель.
Пылесос оснащен гироскопами и лидарными датчиками TOF, которые помогают ему ориентироваться в пространстве, строить карту помещения и измерять расстояние до объектов. Всего в устройстве есть 15 разных датчиков, которые делают управление точнее и уборку более эффективной. Это можно легко проверить на практике. Пылесос движется по Z-образному маршруту, чтобы охватить все места в помещении. В конце уборки Dreame F9 обрабатывает края комнаты, обеспечивая тщательную очистку по всему периметру.
Когда уборка завершена, робот-пылесос возвращает на станцию зарядки только в том случае, если он был запущен именно оттуда. Карта уборки в Dreame F9 не настраивается вручную, но в тщательности и скорости уборки он ничем не уступает устройствам с LDC.
Несмотря на то, что Dreame F9 является бюджетной моделью роботов-пылесосов в линейке Dreame, он оснащен функцией влажной уборки, что повышает эффективность процесса на 10-20%. В стандартном режиме время автономной работы робота-пылесоса составляет 90 минут, в турбо-режиме — 70 минут, при площади 70-90 м². Поэтому Dreame F9 больше подходит для владельцев небольших квартир и домов. Если батарея разрядится до того, как уборка будет завершена, робот-пылесос самостоятельно вернется на станцию и продолжит работу послеарядки. На полное восстановление потребуется около 3 часов.
В целом, этот робот-пылесос объединет в себе мощность всасывания в 2500 Па, режим влажной работы и компактные размеры, что делает его эффективным и тщательным в уборке. В комплекте есть инструкция на русском языке.
Тип уборки: сухая
Объем контейнера для пыли: 0.55 л
Комплектация: боковая щетка
Работа от аккумулятора: до 120 мин
Управление со смартфона: да
Режимы работы: движение вдоль стен
Тип датчиков: оптические
Размеры: 311 x 311 x 89 мм
- Внешний вид
- Автоматическое опустошения пылесборника
- Качественная уборка
- Дорого
- Нет влажной оборки
iRobot Roomba S9+ — робот пылесос с самым красивым дизайном в нашем рейтинге. Он имеет качество сборки премиум класса, также очищает поверхности, а его док-станция автоматически опустошает пылесборник после уборки.
Робот проведет качественную уборку практически любого домашнего напольного покрытия, будь то: ламинат, паркет, керамогранит, ковер с не очень большим ворсом и преодолевает препятствия высотой до 2 см. Как отмечено многими пользователями, мощности этого робота пылесоса хватает, чтобы даже поднимать ворс на ковре.
Он управляется и настраивается через фирменное приложение iRobot HOME, рисует план убираемого помещения, может объезжать препятствия и возвращаться на базу для очистки.
Тип уборки: влажная, сухая
Тип контейнера: для пыли/воды
Объем контейнера для пыли: 0.45 л
Объем контейнера для воды: 0.27 л
В комплекте: боковая щетка, турбощетка
Работа от аккумулятора: до 120 мин
Управление со смартфона: да
Дополнительные функции: ограничение времени уборки, построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при застревании
Режимы работы: движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали
Тип датчиков: инфракрасные
Особенности конструкции: гироскоп, датчик перепада высоты, мягкий бампер
Размеры: 35.30×35.30×8.13 см
- Хороший набор функций
- Возможность ручного управления
- Влажная и сухая уборка
- Возможны сбои ПО
Одним из простых и удобных способов поддерживать чистоту в доме является использование новой модели робота-пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite. Этот пылесос имеет компактный корпус, который легко проникает в низкие пространства под мебелью. Благодаря визуальной инерционной навигации его движения четко спланированы и не содержат ошибок. Модель легко справляется с небольшими подъемами, которые заранее обнаруживает.
Пылесос может выполнять как сухую, так и влажную уборку с помощью мощного двигателя, создающего всасывающий поток на уровне 2200 Па. Это позволяет эффективно очищать поверхности. Сила всасывания позволяет качественно собирает весь мусор, а щетка длиной 168 мм подбирает загрязнения, чтобы они быстрее попали внутрь заборного отверия. Когда заряд батареи подходит к критическому минимуму, пылесос автоматически возвращает на зарядную станцию. После того, как батарея восстановится, работа возобновится с той точки, где была остановлена. Вам не нужно следить за процессом уборки.
Тип уборки: сухая и влажная
Объем контейнера для пыли: 0,4 л
Объем контейнера для воды: 0,15 л
Комплектация: боковая щетка
Работа от аккумулятора: до 150 мин
Управление со смартфона: да
Режимы работы: движение зигзагом, местная уборка, движение вдоль стен
Тип датчиков: оптические
Особенности конструкции: мусоросборник в базе, мягкий бампер, лидар, дисплей
Размеры: 350 x 353 x 96,8 мм
- Сухая и влажная уборка
- Автоматическая очистка пылесборника
- Стильный дизайн
- Громоздкий
Этот робот пылесос подойдет всем, кто хочет делать его обслуживание, как можно реже. Благодаря функции самозапечатки мешка для пыли вам не придется прикасаться к грязной поверхности. Срок заполнения мешка для пыли, объемом 4 л, составляет более 2 месяцев. Поэтому можно забыть про ежедневное вытряхивание пыли из контейнера робота.
Он также оснащен высокоточным датчиком LiDAR, который сканирует окружение и строит карты в режиме реального времени за счет тысячи невидимых лазерных точек, а также хранит до 3 этажных планировок. Подойдет для загородного дома.
Управление и настройка осуществляется через специальное приложение для смартфона и не составляет особого труда. Робот способен автоматически определять такие объекты, как мебель, кабели, тапки и объезжать их.
Тип уборки: влажная, сухая
Тип контейнера: для пыли/воды
Объем контейнера для пыли: 0.56 л
Объем контейнера для воды: 0.2 л
В комплекте: боковая щетка, турбощетка
Работа от аккумулятора: до 90 мин
Управление со смартфона: да
Дополнительные функции: ограничение времени уборки, построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки
Режимы работы: Y-образная траектория, быстрая уборка, движение вдоль стен, движение по спирали, местная уборка
Особенности конструкции: лидар
Размеры: 35x35x9.50 см
- Хорошо ориентируется в пространстве
- Высокая мощность всасывания
- Удобное приложение
- Влажная уборка не то, что от нее ожидаешь
Робот-пылесос Mijia 3C Sweeping Vacuum Cleaner оснащен системой лазерной навигации LDS, которая позволяет сканировать помещение на 360° на расстоянии до 8 м с частотой 2000 раз в секунду. Это обеспечивает точное построение карты и безопасное перемещение устройства. Управление роботом произится через приложение, где можно настроить график уборки, просмотреть прогресс, выбрать режим уборки и многое другое.
Робот-пылесос также оснащен встроенными датчиками, которые предотвращают столкновения с мебелью и защищают от падения с высоты. Насадка из микрофибры с антибактериальным покрытием и интеллектуальной подачей воды позволяет роботу отлично справляться с мытьем почти любых загрязнений. Через приложение на смартфоне можно выбрать один из трех уровней интенсивности подачи воды.
Тип уборки: влажная, сухая
Тип контейнера: для пыли/воды
Объем контейнера для пыли: 0.47 л
Объем контейнера для воды: 0.35 л
В комплекте: боковая щетка, турбощетка
Работа от аккумулятора: до 180 мин
Управление со смартфона: да
Дополнительные функции: построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора
Режимы работы: быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка
Тип датчиков: оптические
Особенности конструкции: датчик перепада высоты, лидар, мягкий бампер
Размеры: 35.30x35x9.60 см
- Высокая мощность всасывания
- Время автономной работы
- Неплохая влажная уборка
- Короткий провод питания
- Нет пульта ДУ в комплекте
Roborock Q7 Max — это идеальный помощник для борьбы с грязью и пылью в вашем доме. Робот использует сенсор LiDAR для оптимизации маршрутов уборки. Этот датчик сканирует помещение на 360° и создает точные карты помещения. В приложении можно увидеть 3D-визуализацию вашего дома и отметить мебель и тип напольных покрытий.
Roborock Q7 Max имеет новые возможности, которые отличают его от предыдущих моделей. Пылесборник и бак для воды совмещены для большего удобства эксплуатации. Для каждого типа напольных покрытий есть несколько режимов сухой и влажной уборки. Через приложение можно менять настройки и следить за работой робота-пылесоса. Также можно указать запретные зоны, установить таймер истроить индивидуальные сценарии уборки помещений.
Тип уборки: влажная, сухая
Объем контейнера для пыли: 0.57 л
Объем контейнера для воды: 0.27 л
В комплекте: боковая щетка, турбощетка
Работа от аккумулятора: до 150 мин
Управление со смартфона: да
Дополнительные функции: построение карты помещения
Режимы работы: движение вдоль стен, движение зигзагом, местная уборка
Тип датчиков: оптические
Особенности конструкции: датчик перепада высоты, лидар
Размеры: 35x35x9.70 см
- Тихая работа
- Эффективная уборка
- Подходит для владельцев животных
- Иногда теряется на карте
Dreame D9 Max бережно и эффективно очищает любые напольные покрытия, такие как ламинат, паркет, линолеум и ковролин. Пользователи могут настроить параметры уборки для каждой комнаты в мобильном приложении, например, активировать влажную уборку только на кухне. Робот-пылесос Dreame D9 Max обеспечивает высокую мощность всасывания в 4000 Па благодаря бесщеточному двигателю Nidec и оптимизированной конструкции воздуховода. Он работает на 4 уровнях всасывания и оснащен усовершенствованной основной насадкой и щеткой V-образной формы для эффективного удаления пыли и грязи из глубоких щелей и ковров.
Робот-пылесос Dreame D9 Max оснащен аккумулятором на 5200 мАч, пылесборником на 570 мл и резервуаром для воды на 270 мл. Этого достаточно для уборки помещения площадью 250 м² в течение 150 минут. Когда робот обнаруживает ковровое покрытие, мощность всасывания автоматически увеличивается до максимальной. Он также поддерживает влажную уборку с помощью многоразовых салфеток и 3 уровня подачи воды.
Dreame D9 Max оснащен лазерным датчиком LiDAR, который сканирует окружающее пространство на 360°. Он формирует карту вашего дома при первой уборке и, если уровень заряда аккумулятора станет слишком низким, автоматически отправится на зарядную станцию. После зарядки робот-пылесос продолжит уборку с того места, где она была приостановлена. Он может преодолевать пороги высотой до 2 см и избегать падений с высоты, что делает его безопасным и удобным в использовании.
Тип уборки: влажная, сухая
Объем контейнера для пыли: 0.55 л
Объем контейнера для воды: 0.25 л
В комплекте: боковая щетка, зарядное устройство, турбощетка, универсальная насадка для влажной уборки, щеточка для очистки
Работа от аккумулятора: до 110 мин
Управление со смартфона: да
Дополнительные функции: построение карты помещения
Режимы работы: движение вдоль стен, движение по спирали, местная уборка
Тип датчиков: инфракрасные/оптические
Особенности конструкции: датчик перепада высоты, мягкий бампер
Размеры: 35.30x35x8.10 см
- Хорошо рисует карту помещения
- Нешумный
- Хорошо убирает
- Влажная уборка не лучшая
Mi Robot Vacuum-Mop 2 — это отличный выбор для уборки квартиры. Это удобный пылесос и швабра 2-в-1, который обладает мощным всасыванием до 2700 Па и улучшенным режимом уборки под давлением.
Благодаря высокоэффективной визуальной SLAM-навигации устройство самостоятельно прокладывает маршрут по мере уборки. Также улучшенные интеллектуальные интерактивные функции позволяют пользователям управлять настройками и маршрутами уборки через приложение Mi Home / Xiaomi Home.
Тип уборки: сухая
Объем контейнера для пыли: 0.4 л
В комплекте: боковая щетка, электрощетка
Работа от аккумулятора: до 85 мин
Управление со смартфона: да
Дополнительные функции: построение карты помещения, программирование по дням недели
Режимы работы: быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка
Особенности конструкции: встроенные часы, индикатор заполнения пылесборника, мягкий бампер
Размеры: 34×34.20×9.25 см
- Удобное приложение
- Нешумный
- Качественная уборка
- Только сухая уборка
В Roomba i3 используется мощная трехступенчатая система уборки с двойными турбо-щетками и увеличенной в 10 раз мощностью всасывания. Робот Roomba i3 использует целенаправленную и логичную навигацию для более эффективной уборки.
Он движется последовательно, не останавливаясь, пока не закончит уборку, выстраивая прямолинейную траекторию навигации с помощью интеллектуальных датчиков трекинга и используя датчки трекинга напольного покрытия для навигации по вашему дому. Кроме того, он может подзаряжаться и возобновлять работу с той точки, где уборка была приостановлена, обеспечивая полную чистоту.
Робот Roomba i3 оснащен датчиками, которые указывают ему зоны, куда не следует заезжать, что позволяет меньше застревать под мебелью и понимать, где можно беспрепятственно осуществлять уборку. При помощи датчиков Dirt DetectTM он может сконцентрировать усилия на самых загрязненных местах, удаляя пыль, мусор и шерсть домашних животных из любого места, где они прячутся. Кроме того, щетка для уборки вдоль плинтусов позаботится о деталях.
Как выбрать лучший робот-пылесос
Выбор лучшего робота-пылесоса — задача не из простых, поскольку на рынке представлено множество моделей с различными функциями и характеристиками. Вот несколько ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание при выборе робота-пылесоса:
- Тип уборки: Определите, нужна ли вам только сухая уборка или же комбинированная модель, которая может выполнять и влажную уборку. Некоторые роботы оснащены функцией влажной уборки с помощью специальных насадок и контейнеров для воды.
- Система навигации: Современные роботы-пылесосы используют различные системы навигации: от простых случайных алгоритмов до сложных лазерных или камерных систем, которые строят карту помещения. Модели с лазерной навигацией или визуальным маппингом обычно более точны и эффективны в планировании маршрута.
- Автономность: Важным фактором является время работы устройства на одном заряде аккумулятора, а также способность самостоятельно возвращаться на базу для подзарядки и возобновления уборки с места остановки.
- Управление и интеграция: Рассмотрите модели с возможностью управления через смартфон или интеграцией с умным домом. Наличие приложения увеличивает удобство использования, позволяя настраивать расписание уборки, виртуальные стены и зоны ограничения уборки.
- Мощность всасывания и режимы уборки: Проверьте, есть ли у робота разные режимы мощности всасывания, что позволит адаптировать уборку под разные типы полов и степени загрязнения.
- Фильтрация: Если у вас аллергия или домашние животные, выбирайте модели с качественными фильтрами, например, HEPA, которые могут улавливать мельчайшие частицы пыли и аллергены.
- Емкость пылесборника: Больший пылесборник означает меньшую частоту его опустошения, что добавляет удобства в эксплуатации.
- Преодоление препятствий: Убедитесь, что выбранный робот-пылесос способен преодолевать пороги и другие небольшие препятствия в вашем доме.
- Уровень шума: Для некоторых пользователей важен тихий режим работы устройства, особенно если планируется запуск робота в ночное время.
- Бюджет: Определите, сколько вы готовы потратить на покупку. Цена на роботы-пылесосы может сильно варьироваться, и дороже не всегда означает лучше для ваших конкретных нужд.
- Отзывы и рейтинги: Прочитайте отзывы покупателей и обратите внимание на рейтинги продуктов. Опыт других пользователей может помочь вам избежать распространенных проблем и выбрать модель, которая доказала свою надежность и эффективность.
- Дополнительные функции: Некоторые роботы-пылесосы предлагают дополнительные функции, такие как автоматическое увеличение мощности на коврах, ультрафиолетовые лампы для дезинфекции пола или даже функцию ароматизации воздуха. Рассмотрите, какие дополнительные возможности могут быть полезны именно вам.
- Поддержка и гарантия: Проверьте условия гарантии и доступность сервисного обслуживания. Наличие качественной поддержки клиентов и возможность приобретения запасных частей может значительно увеличить срок службы устройства.
- Дизайн и размеры: Хотя функциональность важнее внешнего вида, дизайн робота-пылесоса может быть важен для гармоничного вписывания в интерьер вашего дома. Также учитывайте размеры устройства, чтобы оно могло легко проходить под мебелью и в узкие пространства.
- Совместимость с домашними животными: Если у вас есть домашние животные, выбирайте модель, специально предназначенную для сбора шерсти и облегчения уборки после животных.
Итак, выбирая робота-пылесос, важно обращать внимание не только на его технические характеристики, но и на соответствие вашим индивидуальным потребностям и условиям эксплуатации. Не забывайте также о бюджете и о том, что иногда дополнительные функции могут быть не столь необходимы, и можно сэкономить, выбрав более простую модель.