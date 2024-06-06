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Apple будет поддерживать iPhone на протяжении 5 лет

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.06.2024
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Apple будет поддерживать iPhone на протяжении 5 лет

Долгосрочная поддержка программного обеспечения от Apple позволяет даже устаревшим моделям iPhone, таким как XR и XS, выпущенным в 2018 году, работать на последней версии iOS 17. Компания не раскрывала конкретные сроки поддержки обновлений, но благодаря новому законодательству в Великобритании стало известно о минимальном пятилетнем сроке обновлений безопасности для iPhone.

В рамках нового британского закона о безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуры, Apple обязуется обеспечивать обновления безопасности своих устройств в течение не менее пяти лет. Этот период начинается с момента первой поставки устройства, что для iPhone 15 Pro Max соответствует 22 сентября 2023 года.

Apple известна своей политикой регулярных обновлений, примером чего служит iPhone 6S, который, будучи выпущенным в 2015 году с iOS 9, получал обновления вплоть до iOS 15 в 2021 году и даже обновление безопасности в 2023 году, что составило почти восемь лет поддержки.

Тем не менее, если Apple ограничится пятилетней поддержкой, это может уступить обещаниям конкурентов, таких как Google и Samsung, которые недавно заявили о семилетней поддержке своих устройств, включая серию Samsung S24 и Google Pixel 8.

Ожидается, что Apple представит свои планы по обновлению программного обеспечения и возможно анонсирует iOS 18 на предстоящем мероприятии WWDC на следующей неделе.

Источник — cnet.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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