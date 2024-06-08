Поисковая система DuckDuckGo запустила ИИ чат-бота

Поисковая система DuckDuckGo, известная своим стремлением к защите конфиденциальности пользователей, представила новый сервис — AI-чат DuckDuckGo. Этот сервис предоставляет пользователям возможность анонимно и без оплаты общаться с новейшими ИИ чат-ботами.

В целях сохранения конфиденциальности DuckDuckGo обещает исключать любую личную информацию из запросов пользователей. Работая в качестве промежуточного звена между пользователем и AI-чат-ботами, такими как OpenAI GPT-3.5 Turbo или Claude 3 Haiku от Anthropic, DuckDuckGo AI Chat анонимизирует запросы, удаляя личные данные. В результате чат-боты получают доступ только к IP-адресу DuckDuckGo, не раскрывая IP пользователя, что усиливает приватность.

Сервис уверяет, что хотя чат-боты могут временно сохранять записи разговоров, такие данные будут уничтожены через 30 дней. К тому же, эта информация не будет использоваться для тренировки или улучшения алгоритмов искусственного интеллекта.

AI-чат доступен бесплатно, однако введён дневной лимит на число запросов, чтобы предотвратить неправомерное использование. В то же время, обычным пользователям не следует опасаться достижения этого лимита при стандартном использовании сервиса. В будущем DuckDuckGo планирует добавить ещё больше AI-чат-ботов, расширяя возможности пользователей для бесплатного и анонимного взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта.