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Интернет и ПО

Поисковая система DuckDuckGo запустила ИИ чат-бота

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.06.2024
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Поисковая система DuckDuckGo запустила ИИ чат-бота

Поисковая система DuckDuckGo, известная своим стремлением к защите конфиденциальности пользователей, представила новый сервис — AI-чат DuckDuckGo. Этот сервис предоставляет пользователям возможность анонимно и без оплаты общаться с новейшими ИИ чат-ботами.

В целях сохранения конфиденциальности DuckDuckGo обещает исключать любую личную информацию из запросов пользователей. Работая в качестве промежуточного звена между пользователем и AI-чат-ботами, такими как OpenAI GPT-3.5 Turbo или Claude 3 Haiku от Anthropic, DuckDuckGo AI Chat анонимизирует запросы, удаляя личные данные. В результате чат-боты получают доступ только к IP-адресу DuckDuckGo, не раскрывая IP пользователя, что усиливает приватность.

Сервис уверяет, что хотя чат-боты могут временно сохранять записи разговоров, такие данные будут уничтожены через 30 дней. К тому же, эта информация не будет использоваться для тренировки или улучшения алгоритмов искусственного интеллекта.

AI-чат доступен бесплатно, однако введён дневной лимит на число запросов, чтобы предотвратить неправомерное использование. В то же время, обычным пользователям не следует опасаться достижения этого лимита при стандартном использовании сервиса. В будущем DuckDuckGo планирует добавить ещё больше AI-чат-ботов, расширяя возможности пользователей для бесплатного и анонимного взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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