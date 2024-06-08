Apple готовит самые большие изменения в iOS 18 с 2017 года

Известный журналист и инсайдер из Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что в операционной системе Apple iOS 18 ожидается значительное усовершенствование Пункта управления. В новой версии системы пользователи смогут настраивать интерфейс управления более гибко, включая изменение расположения элементов управления.

Возможности кастомизации Пункта управления

Согласно Гурману, Apple в настоящее время тестирует возможности персонализации Пункта управления в iOS 18. Теперь пользователи смогут самостоятельно настраивать расположение кнопок, а также удалять их, используя встроенное приложение «Настройки». В текущей тестовой версии размещение кнопок ограничено нижней частью экрана, но уже доступна настройка таких функций, как фонарик и режим энергосбережения.

Многостраничный интерфейс в Пункте управления

Гурман также отметил, что в iOS 18 Пункт управления получит поддержку многостраничного интерфейса, что позволит пользователям более удобно организовывать и настраивать свои быстрые настройки и управление.

Новый музыкальный виджет

Кроме того, Гурман упомянул о нововведении в виде музыкального виджета, который будет интегрирован в Пункт управления. По предварительным данным, виджет займёт всю ширину панели и будет включать дополнительные графические элементы, такие как обложки альбомов, в стандартном виде.

Эти изменения в дизайне Пункта управления могут стать самыми значительными с момента представления iOS 11 в 2017 году, если Apple решит включить их в финальную версию iOS 18.