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Apple готовит самые большие изменения в iOS 18 с 2017 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.06.2024
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Apple готовит самые большие изменения в iOS 18 с 2017 года

Известный журналист и инсайдер из Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что в операционной системе Apple iOS 18 ожидается значительное усовершенствование Пункта управления. В новой версии системы пользователи смогут настраивать интерфейс управления более гибко, включая изменение расположения элементов управления.

Возможности кастомизации Пункта управления

Согласно Гурману, Apple в настоящее время тестирует возможности персонализации Пункта управления в iOS 18. Теперь пользователи смогут самостоятельно настраивать расположение кнопок, а также удалять их, используя встроенное приложение «Настройки». В текущей тестовой версии размещение кнопок ограничено нижней частью экрана, но уже доступна настройка таких функций, как фонарик и режим энергосбережения.

Многостраничный интерфейс в Пункте управления

Гурман также отметил, что в iOS 18 Пункт управления получит поддержку многостраничного интерфейса, что позволит пользователям более удобно организовывать и настраивать свои быстрые настройки и управление.

Новый музыкальный виджет

Кроме того, Гурман упомянул о нововведении в виде музыкального виджета, который будет интегрирован в Пункт управления. По предварительным данным, виджет займёт всю ширину панели и будет включать дополнительные графические элементы, такие как обложки альбомов, в стандартном виде.

Эти изменения в дизайне Пункта управления могут стать самыми значительными с момента представления iOS 11 в 2017 году, если Apple решит включить их в финальную версию iOS 18.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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