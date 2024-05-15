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Часы Samsung серии Galaxy Watch 7 получат чип 3-нм

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.05.2024
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Часы Samsung серии Galaxy Watch 7 получат чип 3-нм

Samsung готовится выпустить свой первый продукт с 3-нм чипсетом в ближайшие месяцы. Это будут не флагманские модели Galaxy S или складные устройства, а умные часы. Серия Galaxy Watch 7 станет первым продуктом компании с 3-нм чипом Exynos W1000. В следующем году серия Galaxy S25 также получит 3-нм процессор Exynos 2500 или Snapdragon 8 Gen 4.

Galaxy Watch 7: первый 3-нм чип от Samsung

Слухи о том, что Galaxy Watch 7 будут оснащены 3-нм чипом, ходят уже несколько месяцев. Чип будет называться Exynos W1000, а не Exynos W940, как предполагалось ранее, что связано с переходом от 5-нм техпроцесса к 3-нм.

В настоящее время TSMC является единственной компанией, массово производящей чипы на основе 3-нм процесса второго поколения. Новый чип от Samsung обеспечит более чем на 20% лучшую производительность и энергоэффективность по сравнению с Exynos W930 в Galaxy Watch 6. Это приведет к более плавной работе и увеличению времени автономной работы.

Презентация Galaxy Watch 7 состоится на мероприятии Galaxy Unpacked в Париже, Франция, 10 июля. Часы получат несколько обновлений, включая 3-нм процессор, увеличенное до 32 ГБ место для хранения данных, более емкую батарею, улучшенное программное обеспечение с функциями ИИ и обновленный Samsung Health с новыми возможностями. Компания также работает над технологией неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови для носимых устройств.

Несмотря на все эти улучшения, Galaxy Watch 7 могут не стать главной новинкой Galaxy Unpacked. Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 на том же мероприятии. Также возможен анонс долгожданного Galaxy Ring, который был представлен на выставке MWC 2024 в феврале.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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