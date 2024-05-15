Лого сайта
Главная » Камеры и фотоаппараты » Canon выпустит в этом году новую полнокадровую камеру EOS R1
Камеры и фотоаппаратыЭлектроника и техника

Canon выпустит в этом году новую полнокадровую камеру EOS R1

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.05.2024
3 Просмотра 0
Canon официально объявила о разработке новой камеры EOS R1

Canon объявила о разработке новой камеры EOS R1, первой полнокадровой модели в системе EOS R. Камера оснащена новейшим процессором DIGIC Accelerator, а также уже существующим процессором DIGIC X и недавно разработанным датчиком изображения CMOS. Это позволяет создать новую систему обработки изображений с улучшенной автофокусировкой и другими функциями. Canon заявляет, что EOS R1 предназначена для профессионалов и удовлетворяет их высокие требования в таких областях, как спортивная фотография, новостные репортажи и видеопроизводство. Выпуск камеры запланирован на 2024 год.

Камера имеет эргономичный корпус, больший по размеру, чем у предыдущей модели EOS R3, с увеличенным задним OLED-экраном и цветным плечевым экраном. 45-мегапиксельный CMOS-датчик обеспечивает баланс между скоростью передачи данных и качеством изображения. Разрешение электронного видоискателя является самым высоким среди камер Canon и может поддерживать «сверхвысокую частоту обновления». EOS R1 оснащена двумя слотами для карт CFe и новой системой автофокусировки. Видеофункции и прошивка разрабатываются командой Cinema EOS.

Источник — ithome.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.