Canon выпустит в этом году новую полнокадровую камеру EOS R1

Canon объявила о разработке новой камеры EOS R1, первой полнокадровой модели в системе EOS R. Камера оснащена новейшим процессором DIGIC Accelerator, а также уже существующим процессором DIGIC X и недавно разработанным датчиком изображения CMOS. Это позволяет создать новую систему обработки изображений с улучшенной автофокусировкой и другими функциями. Canon заявляет, что EOS R1 предназначена для профессионалов и удовлетворяет их высокие требования в таких областях, как спортивная фотография, новостные репортажи и видеопроизводство. Выпуск камеры запланирован на 2024 год.

Камера имеет эргономичный корпус, больший по размеру, чем у предыдущей модели EOS R3, с увеличенным задним OLED-экраном и цветным плечевым экраном. 45-мегапиксельный CMOS-датчик обеспечивает баланс между скоростью передачи данных и качеством изображения. Разрешение электронного видоискателя является самым высоким среди камер Canon и может поддерживать «сверхвысокую частоту обновления». EOS R1 оснащена двумя слотами для карт CFe и новой системой автофокусировки. Видеофункции и прошивка разрабатываются командой Cinema EOS.

Источник — ithome.com