Microsoft выпустила обновление для гарнитуры HoloLens 2

Microsoft продолжает поддерживать гарнитуру смешанной реальности HoloLens 2, несмотря на прекращение поддержки платформы Windows Mixed Reality. Сегодня компания выпустила обновление Windows Holographic 24H1.

Одним из ключевых улучшений в обновлении 24H1 является внедрение общей учетной записи Microsoft Entra для HoloLens, что позволяет входить в систему без использования дополнительных данных. Это особенно удобно в ситуациях, когда одно устройство HoloLens используется несколькими людьми, которым нужен доступ к ресурсам Microsoft Entra, без необходимости отслеживать, кто именно использует устройство.

Также в HoloLens 2 добавлена возможность проверки информации о сетевом подключении устройства. Эта функция интегрирована в систему автономной диагностики, что помогает выявлять и устранять проблемы с сетью.

Кроме того, обновление 24H1 улучшает калибровку отслеживания глаз. Заинтересованные пользователи могут узнать больше, перейдя по ссылке.

Источник — microsoft.com