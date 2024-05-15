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Microsoft выпустила обновление для гарнитуры HoloLens 2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.05.2024
4 Просмотра 0
Microsoft выпустила обновление для гарнитуры HoloLens 2

Microsoft продолжает поддерживать гарнитуру смешанной реальности HoloLens 2, несмотря на прекращение поддержки платформы Windows Mixed Reality. Сегодня компания выпустила обновление Windows Holographic 24H1.

Одним из ключевых улучшений в обновлении 24H1 является внедрение общей учетной записи Microsoft Entra для HoloLens, что позволяет входить в систему без использования дополнительных данных. Это особенно удобно в ситуациях, когда одно устройство HoloLens используется несколькими людьми, которым нужен доступ к ресурсам Microsoft Entra, без необходимости отслеживать, кто именно использует устройство.

Также в HoloLens 2 добавлена возможность проверки информации о сетевом подключении устройства. Эта функция интегрирована в систему автономной диагностики, что помогает выявлять и устранять проблемы с сетью.

Кроме того, обновление 24H1 улучшает калибровку отслеживания глаз. Заинтересованные пользователи могут узнать больше, перейдя по ссылке.

Источник — microsoft.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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